Đội tàu bay Việt Nam tăng 26 chiếc trong 10 tháng

Tàu bay của các hãng hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh tư liệu: Quốc Khánh/TTXVN

Tính đến ngày 15/10/2026, cả nước có 261 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, tăng 26 chiếc so với năm 2025.

Trong số đó, Vietjet có 107 máy bay, gồm 16 chiếc Airbus A320, 83 chiếc Airbus A321 và 8 chiếc Airbus A330. Vietnam Airlines có 94 máy bay, gồm 4 chiếc Airbus A320, 59 chiếc Airbus A321, 14 chiếc Airbus A350 và 17 chiếc Boeing 787...

Về thị trường vận tải, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trong 10 tháng của năm 2026 đạt 110,4 triệu khách, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó khách quốc tế đạt 42,8 triệu khách, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025; khách nội địa đạt 67,7 triệu khách, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không đạt 1,6 triệu tấn, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó hàng hóa quốc tế đạt 1,2 triệu tấn, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2025; hàng hóa nội địa đạt 347,6 nghìn tấn, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Cũng trong 10 tháng của năm 2026, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hành khách đạt 50,2 triệu khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 16,3 triệu khách, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025; khách nội địa đạt 33,8 triệu khách, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển hàng hóa trong 10 tháng của năm 2026 đạt 387,7 nghìn tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó vận chuyển hàng hóa quốc tế đạt 214 nghìn tấn, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2025; vận chuyển hàng hóa nội địa đạt 173,8 nghìn tấn, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Trước những tín hiệu tăng trưởng tích cực ở cả thị trường nội địa và quốc tế, nhằm tiếp tục phát huy vai trò của vận tải hàng không đối với phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, tăng cường liên kết vùng, đồng thời khai thác hiệu quả năng lực kết cấu hạ tầng hàng không, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cũng đã có văn bản đề nghị các hãng hàng không chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khôi phục, duy trì và phát triển mạng bay nội địa, trong đó tập trung rà soát, đánh giá toàn diện mạng đường bay nội địa đang khai thác và các đường bay đã tạm dừng khai thác.

Các hãng hàng không nghiên cứu phương án khôi phục các đường bay có tiềm năng thị trường, nhu cầu đi lại, giao thương, du lịch và điều kiện khai thác phù hợp; đồng thời xem xét tăng tần suất khai thác trên các đường bay hiện hữu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển của nhân dân và du khách…