Đối tác quốc tế kỳ vọng mở rộng hợp tác giáo dục với Việt Nam

Trước thềm Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số (tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 8-10/10), các đại biểu quốc tế, tổ chức giáo dục, doanh nghiệp và chuyên gia chia sẻ mục tiêu, kỳ vọng tăng cường kết nối, tìm kiếm các cơ hội hợp tác cụ thể với Việt Nam trong giáo dục, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số giáo dục theo hướng bao trùm, an toàn, gắn với nhu cầu thực tiễn và lấy người học làm trung tâm.

Mong muốn đưa kết nối quốc tế thành hợp tác cụ thể

Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, cho rằng chuyển đổi số không chỉ là việc áp dụng công nghệ mới mà còn làm thay đổi cách giáo dục, phát triển nhân tài và kết nối giáo dục với xã hội, nền kinh tế. Trong đó, giáo dục đại học có vai trò quan trọng khi là nơi giao thoa giữa giáo dục, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế.

Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Từ thế mạnh của châu Âu về các trường đại học, viện nghiên cứu và trung tâm xuất sắc trong giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, EU mong muốn chuyển những thế mạnh này thành các quan hệ hợp tác với Việt Nam. Các chương trình như Erasmus+ và Horizon Europe có thể hỗ trợ trao đổi, hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, phát triển đội ngũ nghiên cứu và chia sẻ chuyên môn giữa hai bên.

Đại sứ Julien Guerrier kỳ vọng Hội nghị sẽ đưa tới những quan hệ hợp tác và hành động cụ thể, trong đó có các hợp tác mới giữa các trường đại học; tăng cường sự tham gia của sinh viên, nhà nghiên cứu Việt Nam vào Erasmus+ và Horizon Europe; mở ra các dự án nghiên cứu, đổi mới sáng tạo chung; thúc đẩy hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp, trong đó có những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và kỹ năng số.

EU cũng mong muốn xây dựng những quan hệ đối tác lớn hơn, dài hạn hơn, kết nối các trung tâm xuất sắc của châu Âu với nguồn nhân lực tài năng và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc Việt Nam (UNICEF) mang đến Hội nghị thông điệp về một quá trình chuyển đổi số trong giáo dục hướng tới kết quả học tập tốt hơn, tăng cường tính bao trùm và bảo vệ tốt hơn cho mọi trẻ em. UNICEF cũng nhấn mạnh yêu cầu đầu tư vào con người, bảo đảm an toàn, quyền trẻ em và công bằng trong quá trình phát triển, ứng dụng công nghệ.

Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam.

UNICEF kỳ vọng Hội nghị sẽ biến đối thoại thành hành động thông qua quan hệ hợp tác giữa Chính phủ, đội ngũ nhà giáo, giới học thuật, khu vực tư nhân, doanh nghiệp công nghệ, các đối tác phát triển và trẻ em, thanh niên. Từ những kết nối này, UNICEF mong muốn cùng các đối tác nâng cao năng lực cho giáo viên, nhân rộng các sáng kiến hiệu quả, thúc đẩy AI an toàn, bao trùm và huy động nguồn lực để tiếp cận những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức giáo dục của Hoa Kỳ đến Hội nghị để kết nối với các đối tác Việt Nam, chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm và tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới.

Bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, trò chuyện với sinh viên.

Đại sứ Jennifer Wicks nhấn mạnh những giải pháp tạo ra tác động lớn đến từ sự hợp tác giữa Chính phủ, các cơ sở giáo dục và khu vực tư nhân. Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác giáo dục, kết hợp thế mạnh của các bên để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo năng lực giải quyết những thách thức trong tương lai.

Gắn đào tạo với yêu cầu của thị trường lao động

Ở góc độ cơ sở giáo dục, GS. Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch, Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) cho biết một trong những nội dung quan trọng BUV muốn mang đến Hội nghị là khoảng cách giữa những gì doanh nghiệp cần ở sinh viên mới tốt nghiệp và những gì các trường đại học đang trang bị cho sinh viên.

GS. Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch, Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV).

Theo GS. Rick Bennett, doanh nghiệp có thể trực tiếp đưa những bài toán, nhiệm vụ thực tế vào trường đại học để sinh viên thực hiện các dự án gắn với thế giới công việc. Bên cạnh đó, sinh viên có thể tham gia các chương trình học tập, trải nghiệm quốc tế và hoạt động ngoại khóa để chuẩn bị tốt hơn cho nghề nghiệp tương lai.

Thông qua Hội nghị, BUV cũng muốn chia sẻ kết quả nghiên cứu về khoảng cách kỹ năng giữa sinh viên tốt nghiệp và nhu cầu của doanh nghiệp. Nhà trường dự kiến trình bày các kết quả này thông qua một sách trắng, gửi tới Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Anh, đồng thời công bố để mọi người có thể tiếp cận, tham khảo.

Bà Lee McMillan, Giảng viên cao cấp, Khoa Kinh doanh, BUV cho rằng AI đang góp phần tăng cường chất lượng giáo dục khi sinh viên sử dụng AI để diễn giải thông tin, tư duy phản biện và phân tích. Cùng với đó, giáo viên, giảng viên cũng cần nâng cao năng lực, thay đổi cách truyền đạt, xử lý và diễn giải dữ liệu, thông tin cho sinh viên.

Bà Lee McMillan, Giảng viên cấp cao, Khoa Kinh doanh, BUV.

Theo bà Lee McMillan, trong một thế giới thay đổi nhanh, sinh viên không chỉ cần kiến thức và kỹ năng từ chương trình đào tạo mà còn cần kỹ năng mềm, kỹ năng có thể chuyển đổi và khả năng thích ứng với môi trường làm việc. Những trải nghiệm thực tập, gặp gỡ doanh nghiệp và tham gia các dự án thực tế có thể giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho thế giới việc làm. Bà cũng nhấn mạnh học tập là một quá trình suốt đời, người học cần tiếp tục cập nhật những thay đổi và phát triển bản thân.

Doanh nghiệp mong muốn tăng kết nối và cùng tham gia đào tạo

Tiến sĩ Nguyễn Sung, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng Công nghệ, Tập đoàn Nguyễn Hoàng cho biết tập đoàn tham gia Hội nghị với mong muốn kết nối với các tổ chức giáo dục quốc tế cũng như trong nước, cùng trao đổi về cách thức thực hiện mục tiêu giáo dục bền vững.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Sung, khi công nghệ thay đổi, thị trường và yêu cầu về nguồn nhân lực cũng thay đổi nhanh. Do đó, doanh nghiệp cần xác định trước nhu cầu nhân lực trong những năm tới để phối hợp với các trường đại học, cơ sở đào tạo và đặt hàng nguồn nhân lực phù hợp. Doanh nghiệp cũng có thể đưa chuyên gia tham gia đào tạo nhằm bảo đảm nhân lực được đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển.

Trong khi đó, bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh, Giám đốc Điều hành IIG Việt Nam, kỳ vọng Hội nghị tạo thêm cơ hội kết nối với các đơn vị trong nước và quốc tế, qua đó đưa các chuẩn quốc tế đến gần hơn với học sinh, sinh viên Việt Nam.

Bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh, Giám đốc Điều hành IIG Việt Nam.

Trong bối cảnh AI thay đổi nhanh chóng và tác động đến giáo dục cũng như thị trường lao động, bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh cho rằng năng lực ngoại ngữ và năng lực số có vai trò quan trọng đối với học sinh, sinh viên. IIG Việt Nam mong muốn thông qua các kết nối tại Hội nghị góp phần nâng cao năng lực của học sinh, sinh viên Việt Nam và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.