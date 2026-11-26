Hội đồng quản trị Victory Giant Technology, tập đoàn sản xuất bảng mạch in (PCB) có trụ sở tại Trung Quốc, vừa thông qua kế hoạch bổ sung vốn cho công ty con tại Việt Nam với giá trị tối đa 700 triệu USD.

Theo thông báo đăng ngày 30/10/2026 trên hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, khoản đầu tư bổ sung sẽ được thực hiện thông qua công ty con 100% vốn của tập đoàn tại Singapore.

Pháp nhân tiếp nhận vốn là Victory Giant Technology (Vietnam) Co., Ltd., doanh nghiệp có trụ sở tại Khu công nghiệp và dịch vụ VSIP II, tỉnh Bắc Ninh.

Theo kế hoạch, nguồn vốn mới được sử dụng để xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị và phục vụ các hoạt động kinh doanh thường xuyên. Victory Giant cho biết việc bổ sung vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở sản xuất tại Việt Nam và Thái Lan, sớm đưa công suất ở nước ngoài vào hoạt động, qua đó giảm áp lực về năng lực sản xuất hiện tại.

Ngoài khoản đầu tư bổ sung tại Việt Nam, cơ sở của tập đoàn tại Thái Lan dự kiến nhận thêm tối đa 800 triệu USD. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng đề xuất bổ sung tối đa 170 triệu USD cho công ty con tại Malaysia.

Trụ sở Victory Giant Technology tại Trung Quốc.

Các khoản đầu tư này đều được công bố trong phần tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường, dự kiến tổ chức ngày 9/12. Nếu được thông qua, tổng mức đầu tư bổ sung tối đa được đề xuất cho ba thị trường Đông Nam Á lên tới 1,67 tỷ USD.

Victory Giant cho biết kế hoạch mở rộng hoạt động ở nước ngoài xuất phát từ nhu cầu gia tăng đối với các dòng PCB cao cấp phục vụ hạ tầng tính toán AI. Những sản phẩm như bo mạch HDI nhiều lớp, bo mạch mật độ kết nối cao được sử dụng trong máy chủ AI, bộ xử lý đồ họa (GPU) và các thiết bị liên quan.

Doanh nghiệp cũng cho biết các khách hàng quốc tế lớn đang có xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đồng thời yêu cầu nhà sản xuất tăng khả năng giao hàng tại các thị trường ngoài Trung Quốc. Việc phát triển các cơ sở sản xuất tại Đông Nam Á được kỳ vọng giúp tập đoàn cải thiện khả năng đáp ứng đơn hàng và phân bổ nguồn lực trên phạm vi toàn cầu.

Theo thông báo của doanh nghiệp, kế hoạch tăng vốn thuộc chiến lược đầu tư ra nước ngoài và còn phải được cổ đông thông qua, đồng thời thực hiện các thủ tục đăng ký hoặc phê duyệt theo quy định liên quan.

Tại Việt Nam, Victory Giant đang triển khai tổ hợp sản xuất bo mạch in quy mô lớn tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh II. Dự án được khởi công vào tháng 3/2025 với tổng vốn đầu tư đăng ký 520 triệu USD, chia thành hai giai đoạn, mỗi giai đoạn 260 triệu USD.

Nhà máy có diện tích hơn 10 ha, công suất thiết kế khoảng 4 triệu m² bo mạch mỗi năm. Khi đi vào hoạt động theo công suất dự kiến, giá trị sản xuất của dự án có thể đạt 900 triệu USD/năm, tương đương hơn 23.000 tỷ đồng, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 2.300 lao động.

Đáng chú ý, bên cạnh khu sản xuất, doanh nghiệp còn đầu tư dự án nhà ở dành cho công nhân trên khu đất rộng hơn 1 ha. Công trình được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tháng 11/2025, gồm một tòa nhà cao 21 tầng với 1.016 phòng lưu trú, 100 cửa hàng tiện ích cùng các hạng mục phục vụ sinh hoạt như sân thể thao, khu sinh hoạt chung và bãi đỗ xe.

Theo thông tin được lãnh đạo Victory Giant chia sẻ trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư ngày 29/10/2026, dự án tại Việt Nam đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng chính. Doanh nghiệp dự kiến đưa một phần công suất vào vận hành trong năm 2027.

Ngày 18/11/2026, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc, đoàn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc với đại diện Victory Giant. Tại đây, lãnh đạo địa phương đề nghị doanh nghiệp phối hợp với các nhà thầu, bổ sung nhân lực và đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa dự án vào hoạt động.

Dù tiến độ xây dựng đang được đẩy mạnh, pháp nhân Victory Giant Việt Nam hiện vẫn đang trong giai đoạn đầu tư. Tính đến ngày 30/09/2026, doanh nghiệp ghi nhận tổng tài sản khoảng 3.600 tỷ đồng, tăng gần 175% so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, công ty chưa phát sinh doanh thu và báo lỗ khoảng 31 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Victory Giant Technology được thành lập năm 2006 tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất bo mạch in có độ chính xác cao. Doanh nghiệp hiện là đối tác cung ứng cho nhiều tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có Nvidia và Tesla.

Theo dữ liệu của Frost & Sullivan được trích dẫn trong bản cáo bạch doanh nghiệp, Victory Giant đứng đầu thế giới về doanh thu bo mạch phục vụ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán hiệu năng cao trong nửa đầu năm 2025, với thị phần toàn cầu đạt 13,8%. Con số này cao hơn đáng kể so với mức 1,7% ghi nhận trong năm 2024.

Một trong những lợi thế công nghệ của doanh nghiệp là khả năng sản xuất hàng loạt các loại bo mạch có hơn 70 lớp, đồng thời sở hữu công nghệ chế tạo bo mạch trên 100 lớp. Đây là dòng sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao, được sử dụng trong các hệ thống tính toán hiệu năng lớn.

Trong buổi trao đổi với nhà đầu tư cuối tháng 10/2026, lãnh đạo tập đoàn cho biết lượng đơn hàng dự kiến giao trong năm 2027 từ các khách hàng lớn tại Bắc Mỹ và nhóm khách hàng sử dụng chip chuyên dụng ASIC đã vượt quá năng lực sản xuất hiện tại. Các sản phẩm liên quan đến AI hiện đóng góp khoảng 40% doanh thu của doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2026.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính riêng của công ty con tại Việt Nam cho thấy doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư, chuẩn bị cơ sở sản xuất và chưa phát sinh doanh thu.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Victory Giant Technology (Vietnam) đạt 970 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 135 triệu USD. Trong đó, nợ phải trả ở mức 41,5 triệu nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu đạt 929 triệu nhân dân tệ.

So với thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đã tăng gần 175%, từ mốc 353 triệu nhân dân tệ lên 970 triệu nhân dân tệ.

Dù quy mô tài sản tăng nhanh, công ty chưa ghi nhận doanh thu trong cả năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026. Trong 9 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp báo lỗ 8,4 triệu nhân dân tệ. Năm 2025, khoản lỗ ghi nhận là 1,8 triệu nhân dân tệ.

Ở cấp tập đoàn, Victory Giant ghi nhận doanh thu 18,5 tỷ nhân dân tệ trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng gần 31% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 3,4 tỷ nhân dân tệ, tăng 4,3%.

Tuy nhiên, riêng quý III, lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ giảm 52 %, còn khoảng 527 triệu nhân dân tệ, dù doanh thu tăng 34%. Tổng tài sản của tập đoàn tại ngày 30/9 đạt 71 tỷ nhân dân tệ, tăng 102% so với đầu năm.