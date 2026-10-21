Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Đan Mạch: Từ cam kết đến cơ hội

Ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại Cung điện Christiansborg được Hoàng gia Đan Mạch đăng tải

Ngày 20/10, nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam và Đan Mạch đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, tiếp nối Đối tác Toàn diện được thiết lập năm 2013 và Đối tác Chiến lược Xanh năm 2023.

Việc hai nước nâng cấp quan hệ không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn mở ra yêu cầu cụ thể hóa hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Nếu khuôn khổ Đối tác Chiến lược Xanh tập trung vào khí hậu, tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ tạo thêm cơ sở để hai nước mở rộng phối hợp sang năng lượng, kinh tế số, công nghệ và đổi mới sáng tạo, logistics, y tế, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Cú hích mới

cho hợp tác Việt Nam - Đan Mạch

Ngay trước cuộc hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác song phương.

Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch. Ảnh: Hoàng gia Đan Mạch

Theo Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch (DI), sự quan tâm mạnh mẽ của doanh nghiệp đối với việc thiết lập các quan hệ đối tác cụ thể phản ánh mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa hai nước. Tổng Giám đốc DI Lars Sandahl Sørensen đánh giá các văn kiện hợp tác nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là tín hiệu tích cực đối với triển vọng hợp tác và giao thương trong thời gian tới.

Thật ấn tượng khi chứng kiến sự quan tâm mạnh mẽ của hai nước với việc thiết lập các quan hệ đối tác cụ thể. Số lượng các văn kiện lớn cho thấy rõ những mối liên kết chặt chẽ giữa Đan Mạch với Việt Nam, cũng như mong muốn tiếp tục củng cố các mối liên kết đó. Đây cũng là tín hiệu rất tích cực cho tương lai hợp tác và giao thương của Đan Mạch với Việt Nam. Ông Lars Sandahl Sørensen

Tổng Giám đốc Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch

Không chỉ nhấn mạnh số lượng thỏa thuận, DI còn đặt sự kiện trong tiến trình phát triển quan hệ kinh tế lâu dài giữa hai nước. Theo phân tích do tổ chức này thực hiện nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, xét theo tỷ lệ đầu tư so với GDP trong giai đoạn 2021-2025, Hà Lan là quốc gia châu Âu duy nhất đầu tư vào Việt Nam nhiều hơn Đan Mạch. Các khoản đầu tư của doanh nghiệp Đan Mạch trải rộng từ cơ sở sản xuất, hạ tầng năng lượng đến logistics, cảng biển và đào tạo tại địa phương.

Ảnh chụp màn hình Thông cáo báo chí của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch

Tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị doanh nghiệp Đan Mạch mở rộng đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo nhân lực chất lượng cao và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước. Nhà vua Frederik X cũng nhấn mạnh dư địa hợp tác song phương còn lớn, nhất là trong hiệu suất năng lượng, logistics, thực phẩm, công nghệ sinh học và y tế. Phát biểu của hai nhà lãnh đạo cho thấy nền tảng hợp tác hiện có cần được phát triển thành các quan hệ đối tác sâu hơn, tạo giá trị thiết thực cho cả hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Mở rộng hợp tác từ năng lượng xanh đến công nghệ cao

Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe và hành động cùng cộng đồng doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo thuận lợi tối đa cho thương mại và đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chính đáng của nhà đầu tư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Danh mục thỏa thuận được hai công bố cho thấy hợp tác Việt Nam - Đan Mạch không chỉ tập trung vào các lĩnh vực truyền thống như sản xuất và thương mại. Năng lượng, logistics, hàng không, y tế, giáo dục và công nghệ mới cùng xuất hiện trong các thỏa thuận được ký kết.

Trong lĩnh vực năng lượng, các thỏa thuận hợp tác có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam cần mở rộng nguồn năng lượng sạch, phát triển hạ tầng phục vụ chuyển dịch năng lượng và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi. Với doanh nghiệp Đan Mạch, đây cũng là cơ hội phát huy kinh nghiệm về công nghệ năng lượng, kỹ thuật biển và phát triển dự án.

Danh sách các văn kiện hợp tác được Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch đăng tải

Ở lĩnh vực logistics và vận tải, các thỏa thuận hướng tới kết nối hạ tầng, vận hành sân bay, vận tải hành khách và hàng hóa, cũng như phát triển các trung tâm logistics. Đáng chú ý, hợp tác không dừng ở việc tăng cường lưu chuyển hàng hóa mà còn hướng đến các mắt xích hạ tầng có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó là sự hiện diện của các lĩnh vực công nghệ cao, y sinh học tiên tiến, chuyển đổi số trong y tế, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực, giáo dục STEAM, kết hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học...

Các thỏa thuận trong những lĩnh vực này cho thấy phạm vi hợp tác ngày càng đa dạng. Nếu năng lượng và logistics tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất, thương mại, thì công nghệ, nghiên cứu và giáo dục có thể góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực về dài hạn.

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Từ “đầu tư tại Việt Nam” đến “đầu tư cùng Việt Nam”

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị doanh nghiệp Đan Mạch chuyển từ “đầu tư tại Việt Nam” sang “đầu tư cùng Việt Nam”, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, Việt Nam mong muốn chuyển từ “sản xuất tại Việt Nam” sang “nghiên cứu, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam”, qua đó thu hút thêm hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm và đào tạo nhân lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu cao hơn đối với quan hệ đầu tư song phương. Thu hút vốn vẫn quan trọng, nhưng hiệu quả hợp tác về lâu dài còn phụ thuộc vào khả năng chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung cấp trong nước, tạo việc làm có kỹ năng và hình thành năng lực nghiên cứu ngay tại Việt Nam.

Đây cũng là vấn đề được DI đề cập khi nhấn mạnh rằng các thỏa thuận mới được xây dựng trên nền tảng nhiều thập kỷ quan hệ ngoại giao và thương mại. Tổ chức này cho biết đã mở văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo nền tảng hoạt động tại chỗ, hỗ trợ doanh nghiệp Đan Mạch tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế Việt Nam.

Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào thực chất

Sau khi tham dự các sự kiện, tôi cảm thấy thật sự lạc quan về triển vọng hợp tác Đan Mạch – Việt Nam. Chúng ta đã có nền tảng vững chắc và hôm nay tiếp tục xây dựng thêm một tầng hợp tác mới. Giờ đây, điều quan trọng là biến thiện chí và những thỏa thuận cụ thể vừa đạt được thành hoạt động thương mại sôi động hơn, nhiều khoản đầu tư hơn, các quan hệ đối tác chặt chẽ hơn và sự phát triển mạnh mẽ hơn giữa hai nước. Ông Lars Sandahl Sørensen

Tổng Giám đốc Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch

Trong năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, việc Việt Nam và Đan Mạch nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo thêm nền tảng chính trị để hai nước mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới. Khuôn khổ quan hệ sẽ phát huy đầy đủ ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng các chương trình có mục tiêu rõ ràng, cơ chế phối hợp hiệu quả và kết quả có thể đo lường.

Trong bối cảnh này, những thỏa thuận tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch chính là bước khởi đầu đáng chú ý. Từ điện gió ngoài khơi, logistics đến nghiên cứu công nghệ lượng tử, các hướng hợp tác phản ánh khả năng kết nối giữa thế mạnh công nghệ của Đan Mạch với nhu cầu phát triển và thị trường của Việt Nam.

Trong bước đi tiếp theo, hai bên sẽ nỗ lực biến những thiện chí và cam kết thành dự án thực tế, đồng thời bảo đảm hợp tác mang lại giá trị gia tăng, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước và đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững của cả hai nền kinh tế.

Ảnh: Hoàng gia Đan Mạch