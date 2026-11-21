Chiều 21/11, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại họp báo, bà Phạm Thị Hồng Yến - Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã trả lời câu hỏi của báo chí về những mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2026 và năm 2027.

Bà Yến cho biết, ngày 7/11/2026, Quốc hội đã thông qua tại Kỳ họp 2, ngay tại Điều 1 về mục tiêu tổng quát, Nghị quyết xác định tập trung, quyết liệt, phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Điều này thể hiện quyết tâm rất cao nhằm tạo bước bứt phá trong năm thứ 2 thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 của cả nước.

Bà Phạm Thị Hồng Yến - Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội (Ảnh: Quang Vinh).

Theo bà Yến, thực tiễn kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Việt Nam đã đạt được kết quả khá toàn diện. Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,01% - thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới; kinh tế vĩ mô ổn định; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; các ngành, lĩnh vực chủ yếu đều tăng trưởng tích cực.

Các động lực truyền thống tiếp tục được phát huy, tạo thêm năng lực sản xuất cho nền kinh tế. Vốn FDI thực hiện đạt 21,1 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Những chuyển biến trong hoàn thiện thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang từng bước tạo nền tảng cho các động lực tăng trưởng mới.

Điều này cho thấy những bước chuyển tích cực về chất lượng tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, năng lực sản xuất, cũng như việc huy động và sử dụng nguồn lực trên cả nước, từng bước tạo lập không gian phát triển mới, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng.

Tuy nhiên, theo bà Yến, tăng trưởng cao không đồng nghĩa với nền tảng tăng trưởng thực sự vững chắc.

Bà khẳng định, các thách thức đối với nền kinh tế vẫn lớn, trong đó đầu tư tư nhân chưa bứt phá tương xứng; sản xuất và xuất khẩu vẫn phụ thuộc lớn vào khu vực FDI cũng như nguyên liệu nhập khẩu; năng suất, năng lực tự chủ và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn hạn chế.

Đồng thời, các áp lực đối với lạm phát, tỉ giá, lãi suất cũng như các cân đối vĩ mô được dự báo tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

"Đây chính là những yếu tố cần được tính toán hết sức thận trọng khi xác định mục tiêu và giải pháp tăng trưởng", bà Yến nói.

Bà Phạm Thị Hồng Yến khẳng định, mục tiêu tăng trưởng 2 con số vừa thể hiện quyết tâm phát triển, vừa là yêu cầu của Quốc hội trong việc đổi mới căn bản chất lượng điều hành và mô hình tăng trưởng. Trong đó, hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống của nhân dân sẽ là thước đo cuối cùng.