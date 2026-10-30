Đời sống âm nhạc đón làn gió mới

Các cuộc thi rầm rộ trở lại

Với chủ đề “Hành trình bứt phá và kiến tạo thế hệ nghệ sĩ mới”, chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc thế hệ mới The New Gene vừa ra mắt vào cuối tháng 10 đã được khán giả chú ý.

Cuộc thi Ca sĩ mặt nạ (The Masked Singer Vietnam) mùa 3 - năm 2026. Ảnh: NHÀ SẢN XUẤT CUNG CẤP

Theo ban tổ chức, hơn 5.500 thí sinh trên cả nước đăng ký thử sức và 60 gương mặt tài năng đã bước vào vòng ghi hình. Qua 4 vòng thi, từ casting đến chung kết, thí sinh được thử thách về chuyên môn, tư duy nghệ thuật hiện đại, bản lĩnh sân khấu. Đồng hành cùng các gương mặt trẻ là giám đốc âm nhạc, nhà sản xuất DươngK và các huấn luyện viên Kai Đinh, Hứa Kim Tuyền, LyLy, 24K.Right.

Nhạc sĩ - nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền nhận định, vai trò của huấn luyện viên rất quan trọng, có thể ảnh hưởng đến việc định hình phong cách, con đường tương lai của nghệ sĩ trẻ. Những kinh nghiệm làm việc và tư duy âm nhạc tích lũy qua nhiều năm sẽ là sự hỗ trợ quan trọng cho những nghệ sĩ mới.

Cuộc thi Ca sĩ mặt nạ (The Masked Singer Vietnam) cũng trở lại mùa 3 sau gần 3 năm. Ngày 15-10, cuộc thi thanh nhạc có lịch sử từ năm 1994 Tiếng hát Hà Nội đã khởi động mùa giải 2026. Đây chính là chương trình góp phần đưa nhiều giọng ca đến gần công chúng như: Mai Hoa, Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương, Vũ Thắng Lợi…

Cuộc thi Sao Mai của Đài Truyền hình Việt Nam cũng vừa công bố trở lại với đêm Gala Sao Mai 2026 sẽ diễn ra vào giữa tháng 11 tới đây tại Thanh Hóa.

Bên cạnh những sân chơi kể trên, còn có nhiều dự án mới cũng liên tiếp ra mắt như: Hãy nghe tôi hát, Giọng ca Vàng tình ca quê hương Việt Nam, Tìm kiếm Tài năng âm nhạc học đường niên khóa 2026-2027...

Sự trở lại của nhiều cuộc thi cho thấy nhu cầu tìm kiếm những giọng ca, gương mặt mới để cung cấp cho thị trường âm nhạc đang đầy sôi động. Đồng thời cũng phản ánh nỗ lực làm mới đời sống âm nhạc bằng nhiều mô hình khác nhau.

Chuyển hóa sức hút thành giá trị bền vững

Sự quan tâm của công chúng và lượng thí sinh đăng ký đông đảo là tín hiệu tích cực, nhưng cũng đặt các cuộc thi, chương trình trước phép thử không nhỏ: những định dạng (format) quen thuộc có tạo ra giá trị mới cho thị trường?

“Cùng với kỹ năng trình diễn, việc hỗ trợ nghệ sĩ tìm tiếng nói riêng, có sản phẩm âm nhạc thuyết phục, xây dựng thái độ làm nghề nghiêm túc sẽ quyết định khả năng chuyển hóa sức hút ban đầu thành sự nghiệp thực chất. Chỉ có như vậy, các tài năng trẻ mới có thể tính đến chuyện đi đường dài trên con đường nghệ thuật”, nhạc sĩ Kai Đinh chia sẻ.

Với các chương trình đã có thương hiệu, sức hút ban đầu có thể đến từ tên tuổi các giám khảo, cách dàn dựng, yếu tố bất ngờ, hiệu ứng truyền thông... Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào sự tò mò nhất thời, sức hút ấy khó chuyển hóa thành giá trị bền vững.

Chương trình Ca sĩ mặt nạ là ví dụ. Khi khán giả chờ khoảnh khắc “hạ mặt nạ” để nhận ra ca sĩ quen nhiều hơn chờ một tiết mục có sức thuyết phục hoặc một tài năng mới, trọng tâm âm nhạc có nguy cơ bị lấn át.

Với những cuộc thi có lịch sử lâu năm khác, giá trị cũng không đơn thuần ở việc duy trì thương hiệu hay tìm ra người chiến thắng. Điều quan trọng vẫn là giữ được chuẩn mực chuyên môn, khuyến khích thí sinh tìm tòi bản sắc riêng, giúp họ tiếp cận công chúng rộng hơn.

Sau thành công của những Tân binh toàn năng, Anh trai say hi, Em xinh say hi..., nhiều công ty giải trí lớn cũng đang đẩy mạnh tìm kiếm tài năng nhằm xây dựng đội ngũ nghệ sĩ trẻ có khả năng hát live, vũ đạo tốt, biết sáng tác.

Đây là bước chuyển đáng chú ý: từ việc tìm một giọng hát nổi bật, thị trường ngày càng quan tâm đến nghệ sĩ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò và làm việc trong mô hình chuyên nghiệp.

Dù vậy, hát tốt, nhảy tốt, sáng tác được mới chỉ là nền tảng, để đi xa hơn, nghệ sĩ trẻ cần xác lập cá tính âm nhạc, biết lựa chọn chất liệu phù hợp, làm chủ sân khấu và tạo được kết nối chân thành với người nghe.

Thị trường nhạc Việt đang có thêm nhiều sân chơi mới, tạo cơ hội để khuôn mặt mới bước lên sân khấu. Nhưng sự sôi động chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng chất lượng chuyên môn, trách nhiệm kiến tạo tài năng.

Điều đáng chờ đợi sau các cuộc thi là thị trường có thêm những nghệ sĩ sở hữu tiếng nói riêng, những sản phẩm đủ sức chinh phục người nghe và những con đường nghề nghiệp được tiếp nối.