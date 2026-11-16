Đội sinh viên Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ giành giải Nhất cuộc thi của NASA

Sáng 14/11, tại Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội), cuộc thi NASA Space Apps Challenge Hà Nội 2026 với chủ đề "The Next Frontier" - "Chân trời tiếp theo" khai mạc, thu hút hơn 1.000 thí sinh với hơn 200 đội thi.

Tham gia cuộc thi, đội thi từ Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ (tên đội đăng ký: Trần Đăng Huy) xuất sắc nằm trong nhóm 5 đội giành Giải Nhất bảng Mở rộng, nhận Giải Ứng dụng Khoa học tốt nhất (Best Use of Science), đồng thời lọt Top 10 đội xuất sắc nhất tại điểm thi Hà Nội được đề cử tham dự Vòng Đánh giá toàn cầu của NASA (Global Nominees).

NASA Space Apps Challenge là cuộc thi hackathon (thi lập trình và sáng tạo giải pháp) toàn cầu thường niên do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) khởi xướng, nơi các đội thi sử dụng dữ liệu mở của NASA và các cơ quan vũ trụ đối tác để giải những bài toán thật về Trái đất và Hàng không - Vũ trụ.

Cuộc thi hướng đến việc khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, thúc đẩy giáo dục STEM và chuyển đổi số trong cộng đồng thanh, thiếu niên Việt Nam, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số và Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đội Trần Đăng Huy tham gia cuộc thi với 6 thành viên: 5 sinh viên thuộc Câu lạc bộ Hàng không Vũ trụ (câu lạc bộ nghiên cứu khoa học của Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ) gồm Nguyễn Như Sơn, lớp K70S-AE1; Nguyễn Trọng Chung, lớp K69S-AE2; Mẫn Gia Minh, lớp K69S-AE2; Nguyễn Thùy Trang, lớp K71S-AE2; Nguyễn Phương Thảo, lớp K71S-AE1 và 1 thành viên đến từ Trường phổ thông liên cấp Olympia (bạn Chu Hoàng Lâm, Lớp 11T8), dưới sự hướng dẫn của thầy Trần Đăng Huy, Giảng viên của Viện.

Đội thi đến từ Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ (đội Trần Đăng Huy) nhận Giải Nhất, Giải Best Use of Science và Global Nominee

Đề tài của đội (giải quyết thử thách số 11 mang tên "Lunar Landing Site Navigator") xây dựng công cụ lập kế hoạch hạ cánh Mặt trăng trực tuyến, giúp mô phỏng chính xác điều kiện chiếu sáng Mặt trời và tầm nhìn Trái đất theo từng giờ trong suốt 5 năm dựa trên địa hình thực tế. Sản phẩm chinh phục Ban Giám khảo nhờ tính thực tiễn cao (giúp tìm ngày hạ cánh dự phòng "Plan B", cung cấp chế độ xem bầu trời 3D) cùng độ chính xác vượt trội đã được kiểm chứng trực tiếp qua các công cụ chuẩn của NASA như Horizons, SPICE và Moon Trek.

Bên cạnh hệ thống tính toán độc lập có thể tái lập kết quả minh bạch, giải pháp còn tích hợp cẩm nang song ngữ cho phi hành gia và giao diện trình duyệt dữ liệu công khai dễ sử dụng. Đặc biệt, toàn bộ phần thuyết trình, tài liệu kỹ thuật lẫn phần hỏi đáp phản biện chuyên sâu đều được đội thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh trôi chảy, thể hiện tư duy nghiên cứu bài bản và khả năng hội nhập quốc tế.

Các đội Việt Nam được đề cử sau khi kết thúc cuộc thi tại Hà Nội sẽ tiếp tục tham gia Giải toàn cầu của NASA và chờ đợi công bố kết quả toàn cầu vào 26/01/2027.

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ (School of Aerospace Engineering, viết tắt SAE) là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội. SAE được thành lập ngày 18/12/2017, theo thỏa thuận hợp tác giữa ĐHQG Hà Nội và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel). SAE thực hiện đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao về Công nghệ Hàng không Vũ trụ ở các bậc đại học, sau đại học; nghiên cứu, phát triển các công nghệ và sản phẩm khoa học trong lĩnh vực Hàng không vũ trụ đáp ứng yêu cầu dân sự và an ninh, quốc phòng của đất nước; cung cấp dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ - tri thức trong lĩnh vực Công nghệ Hàng không Vũ trụ trong và ngoài nước.

(Nguồn: Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ)