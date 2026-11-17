Sự kiện được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; có sự phối hợp của các đoàn thể chính trị – xã hội, các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và đơn vị liên quan.

Thông qua không gian mở và nhiều hình thức thể hiện đa dạng gồm biểu diễn nghệ thuật, diễu hành di sản, triển lãm làng nghề và trải nghiệm văn hóa, công chúng có cơ hội trực tiếp khám phá những câu chuyện về lịch sử, tín ngưỡng, phong tục truyền thống của dân tộc.

Hình ảnh minh hoạ đôi rồng thời Lý sẽ xuất hiện bên Hồ Gươm trong Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: BTC

Dấu ấn mỹ thuật thời Lý và thông điệp hội tụ

Điểm nhấn thị giác đặc biệt của lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội 2026 diễn ra vào sáng 21/11 là sân khấu quy mô lớn được thiết kế tại không gian trước tượng đài vua Lý Thái Tổ. Lấy cảm hứng từ mỹ thuật thời Lý, hình tượng đôi rồng được lựa chọn làm chủ thể tạo hình, vừa gợi nhắc dấu mốc lịch sử khi vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô, mở ra kỷ nguyên phát triển rực rỡ của kinh thành Thăng Long với ý nghĩa “Rồng bay lên”, vừa mở ra cách tiếp cận mới mẻ trong không gian nghệ thuật đương đại. Những đường thân rồng uốn lượn nối tiếp nhau tạo cảm giác chuyển động không ngừng, biểu trưng cho dòng chảy văn hóa bền bỉ được gìn giữ và bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Trong bố cục tổng thể, hai đầu rồng cùng hướng về vòng tròn ở vị trí trung tâm, hàm ý sự hội tụ tinh hoa văn hóa từ mọi miền đất nước về mảnh đất Thủ đô, làm nên sự phong phú và thống nhất của văn hóa Việt Nam. Vòng tròn trung tâm này còn đóng vai trò như cánh cửa kết nối thời gian, giao hòa giữa ký ức quá khứ và nhịp sống hiện tại. Đặt trong mối liên hệ trực tiếp với tượng đài vua Lý Thái Tổ phía trước, thế rồng vươn mình hướng về tâm điểm rồi mở rộng sang hai phía vừa thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với bậc tiền nhân đã đặt nền móng cho kinh đô ngàn năm văn hiến, vừa truyền tải khát vọng dựng xây, tinh thần tự chủ và ý chí vươn lên của dân tộc.

Hành trình nghệ thuật từ cội nguồn đến khát vọng hội nhập

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường cho biết lễ khai mạc sáng 21/11 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm sẽ chính thức mở màn bằng nghi lễ dâng hương vào lúc 7h. Đến 7h30, đại thực cảnh Trống hội Thăng Long sẽ khuấy động không gian với tiếng trống hội rộn ràng hòa quyện cùng ca khúc Đất Việt tiếng vọng ngàn đời, mở ra câu chuyện nghệ thuật xuyên suốt qua 3 chương mang tên Từ thuở Thăng Long, Hà Thành phồn hoa và Thủ đô hội nhập.

Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường.

Ở chương đầu tiên mang tên Từ thuở Thăng Long, những lớp trầm tích văn hóa về nguồn cội người Việt được tái hiện qua huyền tích Con Rồng cháu Tiên, các truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử – Tiên Dung cùng không gian diễn xướng hát văn. Chất liệu dân gian này kết nối chặt chẽ với các đoàn diễu hành giới thiệu tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Mẫu Tam phủ, bên cạnh sắc màu cờ hội, múa lân rồng và biểu tượng Thăng Long Tứ Trấn.

Dòng chảy lịch sử tiếp tục được khắc họa qua hình tượng Chiếu dời đô, di sản Hoàng thành Thăng Long và màn trình diễn cổ phục của Bách Hoa Bộ Hành, cho thấy sự tiếp nối đầy trân trọng của thế hệ trẻ đối với di sản cha ông.

Tiếp nối mạch nguồn lịch sử, chương hai với chủ đề Hà Thành phồn hoa phác họa bức tranh đời sống văn hóa làm nên cốt cách thanh lịch, hào hoa của đất kinh kỳ. Truyền thống hiếu học và trọng dụng hiền tài được tôn vinh qua hình ảnh Sĩ tử lên kinh - Vinh quy bái tổ. Cùng với đó là sự hội tụ của hàng loạt loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc gắn với sinh hoạt cộng đồng lâu đời như ca trù, hát xẩm, múa Bài Bông, múa Bồng, chèo tàu Tổng Gối, múa rối, cồng chiêng Mường và nghi lễ kéo co truyền thống.

Khép lại hành trình nghệ thuật là chương ba Thủ đô hội nhập với sắc thái trẻ trung, hiện đại và căng tràn sức sống. Thông qua các tiết mục Hà Nội hồ Gươm sáng sớm, Rực rỡ Hà Nội và màn kết Việt Nam tinh hoa, chương trình khắc họa diện mạo một Thủ đô văn minh, năng động, giàu sức sáng tạo và luôn rộng mở kết nối với thế giới trên nền tảng bản sắc văn hóa vững chắc.

Đưa di sản hòa nhịp cùng đời sống cộng đồng

Điểm nhấn xuyên suốt của “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026” là cách thức đưa di sản bước ra khỏi khuôn khổ trưng bày tĩnh để hòa nhập trực tiếp vào đời sống cộng đồng. Thông qua hoạt động diễu hành di sản kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa và lời bình, công chúng có thể cảm nhận các giá trị truyền thống bằng nhiều giác quan. Sự góp mặt của các nghệ nhân, phường rối, giáo phường ca trù, câu lạc bộ nghệ thuật cùng các thế hệ vận động viên, nghệ sĩ khẳng định vai trò chủ thể của cộng đồng trong việc bảo tồn và trao truyền văn hóa.

Văn hóa chính là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ kết nối cộng đồng và nuôi dưỡng khát vọng phát triển trong tương lai.

Tại đây, bức tranh làng nghề truyền thống của Thủ đô hiện lên sinh động qua hàng loạt sản phẩm thủ công tinh xảo như tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, tò he Xuân La, cỏ tế Lưu Thượng, chuồn chuồn tre Thạch Xá, tăm hương Quảng Phú Cầu, nón Chuông, diều Bá Dương Nội, áo dài Trạch Xá, lụa Vạn Phúc và quạt giấy Chàng Sơn. Sắc thắm của hoa Tây Tựu và hoa đào Nhật Tân cũng góp phần tô điểm, tái hiện vẻ đẹp đặc trưng của các vùng sản xuất truyền thống gắn bó mật thiết với nếp sống người Hà Nội.

Góp phần lan tỏa sức hút cho lễ khai mạc là sự tham gia của nhóm Oplus cùng đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ tên tuổi như : Đỗ Hoàng Hiệp, Thu Thủy, Quách Mai Thy, Phạm Anh Duy, Nguyễn Ngọc Anh, Anh Tú, Trần Ngọc Ánh, NSƯT Lương Huy và ca nương Thu Thảo. Chương trình do MC Hữu Bằng và Mỹ Lan dẫn dắt, với phần lời bình truyền cảm của NSND Lê Chức, nghệ sĩ Kim Yến và BTV Nguyễn Hữu Chiến Thắng, đồng thời dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội để phục vụ đông đảo khán giả.

Từ không gian Hồ Hoàn Kiếm linh thiêng, chuỗi hoạt động kéo dài 4 ngày củaNgày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 không chỉ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa giàu cảm xúc mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khẳng định văn hóa chính là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ kết nối cộng đồng và nuôi dưỡng khát vọng phát triển trong tương lai.

Ảnh: BTC