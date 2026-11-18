VIDEO: Đôi rồng thời Lý cao khoảng 10m xuất hiện bên hồ Hoàn Kiếm.

Mỗi con rồng dài hơn 30 m, tổng hai con là 70 m, cao 10 m. Đạo diễn Hoàng Công Cường, người phụ trách dàn dựng chương trình Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam, cho biết đôi rồng được lấy cảm hứng từ hình tượng rồng thời Lý, gắn với dấu mốc 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Họa tiết trang trí, bố cục, hình dáng đầu và miệng rồng đều được nghiên cứu từ tư liệu lịch sử.

Hai đầu rồng cùng hướng về vòng tròn trung tâm, hàm ý sự hội tụ tinh hoa văn hóa từ mọi miền đất nước về Thủ đô, góp phần tạo nên nền văn hóa Việt Nam phong phú và thống nhất. Vòng tròn được ví như cánh cửa kết nối thời gian, nơi ký ức quá khứ giao hòa với nhịp sống hiện tại. Trong mối liên hệ với tượng đài vua Lý Thái Tổ phía trước, thế rồng vươn mình về tâm điểm rồi mở rộng sang hai phía thể hiện lòng tri ân bậc tiền nhân đã đặt nền móng cho kinh đô ngàn năm văn hiến, đồng thời gửi gắm khát vọng dựng xây, tinh thần tự chủ và ý chí vươn lên của dân tộc.

Thân rồng màu xanh uốn lượn nối tiếp nhau, tạo cảm giác chuyển động liên tục, biểu trưng cho dòng chảy văn hóa bền bỉ, được gìn giữ và bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Phần thân thu nhỏ dần về phía đuôi, tạo cảm giác uyển chuyển như đang bay lượn.

Rồng được làm bằng xốp, tạo hình, sơn màu ở nơi khác, rồi được chuyển đến Hồ Gươm lắp ghép.

Hệ thống khung sắt được dựng chắc chắn, vừa có tác dụng nâng đỡ, vừa định hình dáng rồng ở phía sau mô hình.

Nổi bật là phần đầu rồng hướng lên trời, miệng ngậm ngọc, phần bờm được tạo hình mỏng, uốn lượn.

Công nhân hoàn thiện các chi tiết, phun sương cho công trình đôi rồng.

Sân khấu quy mô lớn được thiết kế tại không gian trước tượng đài vua Lý Thái Tổ đang được thi công.

Em Phạm Thị Xuân Trúc (26 tuổi, TP Hồ Chí Minh) lần đầu tiên đến với Hà Nội, cảm thấy may mắn vì ra đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. "Cặp rồng thời nhà Lý được đặt ở hồ Hoàn Kiếm rất ý nghĩa, mang tính lịch sử, văn hóa. Em hy vọng rằng Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, không chỉ cho người dân Việt Nam mà cho cả du khách nước ngoài", Trúc nói.

Tại phía đối diện, khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ được trang hoàng với nhiều hạng mục phục vụ sự kiện, chuỗi hoạt động của Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026, nổi bật là mô hình tái hiện “Chiếu dời đô”.

Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam dự kiến diễn ra từ 7h30 đến 9h30 ngày 21/11 tại khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ, bên Hồ Gươm. Đại thực cảnh trống hội Thăng Long sẽ khuấy động không gian với tiếng trống hội hòa quyện cùng ca khúc Đất Việt tiếng vọng ngàn đời, mở ra câu chuyện nghệ thuật xuyên suốt qua 3 chương mang tên Từ thuở Thăng Long, Hà Thành phồn hoa và Thủ đô hội nhập.