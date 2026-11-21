Đôi rồng thời Lý dài 70 m, cao khoảng 10 m được lắp đặt bên Hồ Hoàn Kiếm khoảng hơn một tuần qua, trở thành điểm nhấn cho sân khấu khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam diễn ra sáng 21/11.

Đạo diễn Hoàng Công Cường, người phụ trách dàn dựng chương trình Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam, cho biết đôi rồng được lấy cảm hứng từ hình tượng rồng thời Lý, gắn với dấu mốc 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Họa tiết trang trí, bố cục, hình dáng đầu và miệng rồng đều được nghiên cứu từ tư liệu lịch sử.

Hai đầu rồng cùng hướng về vòng tròn trung tâm, hàm ý sự hội tụ tinh hoa văn hóa từ mọi miền đất nước về Thủ đô, góp phần tạo nên nền văn hóa Việt Nam phong phú và thống nhất. Vòng tròn được ví như cánh cửa kết nối thời gian, nơi ký ức quá khứ giao hòa với nhịp sống hiện tại. Trong mối liên hệ với tượng đài vua Lý Thái Tổ phía trước, thế rồng vươn mình về tâm điểm rồi mở rộng sang hai phía thể hiện lòng tri ân bậc tiền nhân đã đặt nền móng cho kinh đô ngàn năm văn hiến, đồng thời gửi gắm khát vọng dựng xây, tinh thần tự chủ và ý chí vươn lên của dân tộc.

Ngay sau lễ khai mạc sáng 21/11, đôi rồng được tiến hành tháo dỡ.

Theo đạo diễn Hoàng Công Cường, ê-kíp chương trình Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội phải tính toán không gian để tổ chức hoạt động biểu diễn, bố trí diễn viên ra vào, thay đổi đội hình, đồng thời bảo đảm sự hài hòa với cảnh quan hồ Gươm. Đạo diễn cũng nhấn mạnh đôi rồng là một phần của thiết kế sân khấu phục vụ sự kiện, không phải công trình biểu tượng được xây dựng cố định tại khu vực hồ Gươm.

Vì vậy, ngay sau lễ khai mạc, đôi rồng đã được phá dỡ nhanh chóng.

Nhiều người dân tranh thủ check-in với đôi rồng trước khi phá dỡ hoàn toàn.

Tạo hình đôi rồng có cơ sở văn hóa, lịch sử rõ ràng và có thể được các chuyên gia lịch sử phân tích, đối chiếu, vật liệu bên trong chủ yếu là xốp, giúp tháo dỡ thuận tiện.

Công tác tháo dỡ diễn ra khá nhanh và gọn gàng.

Những ngày qua, tạo hình đôi rồng trên sân khấu khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội nhận những ý kiến đa chiều trên mạng xã hội. Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho rằng những luồng thông tin bàn luận về đôi rồng trên mạng xã hội thời gian qua xuất phát từ việc cộng đồng chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin về sự kiện, ý tưởng thiết kế và ý nghĩa văn hóa của hình tượng này.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 24/11, với trọng tâm tại Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và khu vực hồ Gươm. Sáng 21/11, chương trình bắt đầu bằng lễ dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ tại khu vực tượng đài. Từ 7h30 đến 9h30 cùng ngày, Lễ khai mạc diễn ra với đại cảnh Trống hội Thăng Long, diễu hành di sản và trình diễn nghệ thuật quanh hồ Gươm. Từ ngày 21 đến 24/11, người dân và du khách có thể tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu với nghệ nhân, nghệ sĩ tại các sân khấu phụ và nhà hát trong khu vực trung tâm.