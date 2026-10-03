Đội quy tập làm việc xuyên ngày cuối tuần, tìm thấy thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, ngày 3-10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B - Công viên Lê Thị Riêng.

Theo đó, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, đã xử lý hơn 550m³ đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng) lên 713 bộ.

Như vậy, tính từ ngày 23-6-2026 đến hết ngày 3-10-2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 713 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 304 bộ có di vật. Cụ thể gồm 680 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Được biết, các hài cốt liệt sĩ sẽ được di quách từ Công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình) trong tháng 10 này.