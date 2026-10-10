Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Hà Tĩnh: Tìm thêm được một hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 9/10, thông tin từ Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, tại bản Phôn Hôm, xã Phôn Xay Xạ Vàng, huyện Pạc Xan, tỉnh Bolikhămxay (Lào), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh vừa tìm kiếm, cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam.

Trước đó, căn cứ thông tin từ các cựu chiến binh ở trong nước và nhân chứng người Lào, Đội Quy tập đã xác định khu vực có 16 liệt sĩ thuộc d42/e176/BĐ678, hy sinh ngày 28/10/1979 được an táng gần sân bóng bản Phôn Hôm.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh vẫn ngày đêm bám địa bàn, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm tìm kiếm, quy tập và đưa các anh trở về với đất mẹ. Ảnh: BCHQS Hà Tĩnh

Quá trình khai quật tại vị trí xác định, Đội Quy tập phát hiện bia bê tông khắc chữ HS 8.10.1979, di vật gồm cúc áo bộ đội, vỏ đạn AK, tăng bọc và bao tử sĩ.

Đội Quy tập đã tiến hành cất bốc, khâm liệm trang trọng và đưa về Nhà thờ thị xã Pạc Xan hương khói, bảo quản theo đúng quy định, phong tục.

Hiện nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các già làng, nhân chứng ở bản Phôn Hôm và bản Huội Xài để mở rộng phạm vi tìm kiếm các phần mộ còn lại theo sơ đồ và thông tin các Cựu chiến binh cung cấp.

Với quyết tâm cao nhất, Đội Quy tập phấn đấu tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ còn lại, đưa các anh về với đất mẹ.

Trước đó vào cuối tháng 9/2026, từ nguồn tin do ông Khăm Phèng (người dân địa phương ở Lào) cung cấp, cán bộ, chiến sĩ của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tổ chức hành quân, khảo sát và tiến hành xác minh tại khu vực núi Viêng Bản, thuộc địa bàn Chóng Thoong, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bolikhămxay (Lào).

Không quản ngại khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập kiên trì đào bới, tìm kiếm từng vị trí tại khu vực cửa hang đá núi Viêng Bản. Sau nhiều ngày nỗ lực, lực lượng tìm kiếm phát hiện một hài cốt liệt sĩ nằm lẫn trong lớp đất đá.

Tại hiện trường, lực lượng quy tập cũng tìm thấy nhiều di vật của người chiến sĩ, gồm: cúc áo bộ đội, 2 đế giày, khóa thắt lưng, dây dù, mảnh tăng, 1 đồng xu Việt Nam và một số vật dụng cá nhân khác. Đặc biệt, trong số các di vật có 1 lọ nhựa còn khắc rõ dòng chữ, ký hiệu “T62-07”.

Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tiếp tục khẳng định trách nhiệm, nghĩa tình và lòng tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh, quyết tâm đưa các anh trở về với đất mẹ, để không một liệt sĩ nào bị lãng quên, không một sự hy sinh nào bị thời gian vùi lấp.