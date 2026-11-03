Đồi quế vào mùa, tình làng thêm bền chặt

Trên những sườn đồi nối tiếp nhau, người Mông nơi đây đang tất bật thu hoạch thành quả sau nhiều năm chăm sóc. Đặc biệt, việc tham gia Tổ liên kết trồng quế đã giúp các hộ dân chủ động phối hợp, hỗ trợ nhau về nhân lực trong mùa thu hoạch.

Những đồi quế xanh tốt ở Tập Lăng giúp người dân địa phương nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Trên diện tích 1,6 ha quế của gia đình anh Giàng A Lềnh, không khí thu hoạch diễn ra nhộn nhịp, từng nhóm người tất bật với những phần việc được phân công. Người cưa cây, người bóc vỏ, người thu gom, phân loại, mỗi người một việc. Nhờ có thêm nhân lực hỗ trợ, công việc thu hoạch diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Năm nay, gia đình anh Giàng A Lềnh thu về gần 300 triệu đồng từ diện tích quế này. Anh phấn khởi bởi không chỉ được mùa, được giá mà việc thu hoạch cũng nhẹ nhàng hơn trước.

Anh Giàng A Lềnh chia sẻ: “Trước đây, đến kỳ thu hoạch, gia đình tôi phải vất vả tìm người làm. Nay tham gia Tổ liên kết, chỉ cần thông báo, các thành viên sẽ bố trí người đến giúp. Khi gia đình mình thu hoạch xong, tôi lại sang hỗ trợ những hộ khác”.

Đây cũng là cách hoạt động của Tổ liên kết trồng quế ở Tập Lăng. Khi một hộ cần nhân lực, các thành viên chủ động sắp xếp người hỗ trợ. Hộ đông lao động giúp hộ neo người; người có kinh nghiệm hướng dẫn những người chưa thành thạo. Nhờ đó, các công đoạn từ phát dọn thực bì, chăm sóc đến thu hoạch quế được thực hiện thuận lợi hơn.

Cây quế giúp cuộc sống nhiều hộ dân Tập Lăng khá giả hơn

Trước đây, người dân chủ yếu sản xuất theo từng hộ gia đình. Đến mùa khai thác, những nhà ít lao động thường phải thuê người hoặc nhờ cậy người thân, hàng xóm. Không ít gia đình mất nhiều thời gian mới hoàn thành công việc. Khó khăn ấy trở thành lý do để người dân Tập Lăng tìm một cách làm mới trong phát triển kinh tế rừng.

Tập Lăng hiện có 230 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, trong đó cây quế là một trong những cây trồng chủ lực. Toàn thôn có 121 hộ trồng quế với tổng diện tích trên 150 ha.

Để có những đồi quế cho thu hoạch, người dân phải mất nhiều năm chăm sóc, bảo vệ, từ phát dọn thực bì, làm cỏ, tỉa cành đến khai thác đều đòi hỏi công sức và kinh nghiệm. Đặc biệt, khi thu hoạch tập trung, nhu cầu nhân lực tăng cao, gây khó khăn cho nhiều hộ.

Thành viên tổ liên kết trồng quế thôn Tập Lăng giúp nhau thu hoạch quế

Trước thực tế đó, Chi bộ thôn Tập Lăng đã chỉ đạo Hội Nông dân tuyên truyền, vận động hội viên thành lập Tổ liên kết trồng quế. Theo đồng chí Sùng A Xu - Bí thư Chi bộ thôn, mục tiêu của mô hình là giúp người dân khắc phục khó khăn trong sản xuất, nâng cao hiệu quả chăm sóc và khai thác cây quế.

Quá trình vận động được thực hiện trên cơ sở nhu cầu thực tế của bà con. Cán bộ, đảng viên trực tiếp đến từng gia đình trao đổi, phân tích lợi ích của việc liên kết để người dân hiểu và tự nguyện tham gia.

Từ 12 hộ ban đầu, mô hình dần được nhân rộng, đến nay Tổ liên kết đã thu hút hơn 100 hộ hội viên nông dân tham gia. Không chỉ hỗ trợ nhân công, các thành viên còn trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, tỉa thưa, lựa chọn thời điểm khai thác và phát triển diện tích quế.

Anh Sùng A Tếnh - Tổ trưởng Tổ liên kết trồng quế cho biết, thời gian đầu, một số hộ chưa nhận thấy rõ lợi ích của việc tham gia. Tuy nhiên, qua quá trình hoạt động, bà con nhận ra mô hình giúp tiết kiệm chi phí thuê nhân công, rút ngắn thời gian thu hoạch và có thêm kinh nghiệm trong sản xuất.

Với người dân Tập Lăng, cây quế không chỉ là cây trồng lâm nghiệp mà còn là nguồn thu nhập quan trọng. Hằng năm, bên cạnh việc trồng lại diện tích đã khai thác trắng, người dân còn trồng mới khoảng 1,5 - 2 ha quế, từng bước duy trì và mở rộng diện tích rừng sản xuất.

Năm nay, giá quế tương đối ổn định, trung bình khoảng 37.000 đồng/kg, từ việc tỉa thưa và khai thác, mỗi hộ trồng quế có nguồn thu khoảng 50 - 70 triệu đồng. Với những gia đình có diện tích lớn, khoản thu có thể cao hơn, tạo điều kiện sửa sang nhà cửa, mua sắm vật dụng thiết yếu, đầu tư sản xuất và chăm lo việc học hành cho con em.

Thu nhập từ quế, giúp nhiều hộ dân ở Tập Lăng có cuộc sống khá giả

Hiệu quả kinh tế từ cây quế đang tạo động lực để người dân tiếp tục duy trì, phát triển diện tích rừng. Cùng với đó, Tổ liên kết giúp các hộ chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, nhất là giải quyết bài toán nhân lực vào mùa thu hoạch.

Điểm đáng ghi nhận ở Tập Lăng là mô hình được hình thành từ chính nhu cầu của người dân, không đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn hay kỹ thuật phức tạp. Chi bộ thôn giữ vai trò định hướng, Hội Nông dân làm cầu nối, còn người dân trực tiếp tham gia và duy trì hoạt động.

Chiều xuống, nắng vàng trải dài trên những triền quế xanh thẫm. Khép lại một ngày thu hoạch, bà con lại hẹn nhau đến giúp những gia đình tiếp theo. Từ sự sẻ chia trong lao động, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, tạo nền tảng để người dân Tập Lăng cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no.