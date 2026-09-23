Đội quân robot giúp Ukraine âm thầm phản công Nga ở Donetsk

Quân đoàn 3 Ukraine ngày 20/9 công bố kết quả giai đoạn 2 của chiến dịch phản công Vivaldi tại tỉnh Donetsk, đồng thời tiết lộ việc sử dụng các hệ thống mặt đất không người lái trong những mũi tiến công phía sau phòng tuyến Nga.

Theo Quân đoàn 3, các máy bay ném bom hạng nặng đã thả những robot mặt đất mang thuốc nổ xuống khu vực phía sau tuyến phòng thủ Nga.

Lực lượng Ukraine cho biết các nền tảng này được đưa tới khu vực cách tiền tuyến hơn 10 km, sau đó thực hiện nhiệm vụ tấn công.

Quân đoàn 3 mô tả đây là lần đầu tiên trên thế giới robot mặt đất được triển khai bằng đường không vào phía sau phòng tuyến đối phương.

Đây là bước phát triển mới trong quá trình Ukraine mở rộng sử dụng phương tiện mặt đất không người lái. Những hệ thống này trước đó chủ yếu được dùng để vận chuyển đạn dược, hàng tiếp tế và sơ tán thương binh khỏi các khu vực nguy hiểm.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các lực lượng nước này đã thực hiện hơn 66.000 nhiệm vụ bằng robot mặt đất trong 7 tháng đầu năm 2026.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 4 đặt mục tiêu cung cấp ít nhất 50.000 hệ thống robot mặt đất cho quân đội trong năm 2026.

Ông mô tả đây là bước phát triển quan trọng tiếp theo sau UAV, với mục tiêu giảm sự hiện diện của binh sĩ tại những khu vực nguy hiểm nhất.

Trong chiến dịch Vivaldi, robot không hoạt động độc lập. Quân đoàn 3 cho biết các đơn vị phòng không và tác chiến điện tử đã tìm cách làm mù UAV trinh sát Nga, qua đó hạn chế khả năng phát hiện các nhóm tấn công Ukraine.

Lực lượng này đồng thời sử dụng các mũi cơ động đánh vào sườn thay vì tiến công trực diện.

Theo tuyên bố của Ukraine, Shandryholove và Derylove đã được giành lại, trong khi Drobysheve nằm hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của Ukraine.

Riêng giai đoạn 2, quân đội Ukraine tuyên bố đưa thêm 40 km² trở lại quyền kiểm soát. Tính cả 2 giai đoạn, con số này lên 125 km², trong đó 50 km² được Ukraine xác định là diện tích giải phóng khỏi lực lượng Nga.

Quân đoàn 3 cho biết họ còn tập kích các tuyến vượt sông, sở chỉ huy và kho đạn nhằm làm gián đoạn khả năng tiếp tế, liên lạc và điều động lực lượng Nga.

Theo đánh giá của Reuters, các hoạt động này diễn ra tại khu vực phía bắc Donetsk, gần Lyman, Sloviansk và Kramatorsk, nơi Ukraine đang tìm cách ngăn sức ép của Nga lên tuyến phòng thủ của mình.

Nga chưa đưa ra bình luận độc lập xác nhận toàn bộ các tuyên bố về diện tích lãnh thổ mà Ukraine cho biết đã giành lại.