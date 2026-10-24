Đội quán quân UNETI trở lại, tiếp lửa cho Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026

Trên sân khấu Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026, đội quán quân UNETI mùa giải đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã tái hiện tiểu phẩm “Ký bút đổi tương lai” - tác phẩm từng góp phần đưa đội thi giành giải Nhất tại Vòng Chung kết năm 2025.

Tiểu phẩm “Ký bút đổi tương lai” từng góp phần đưa đội thi Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) giành giải Nhất năm 2025 được tái hiện trên sân khấu Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026.

Sự trở lại của đội quán quân UNETI trên chính sân khấu của trường Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp không chỉ gợi lại những dấu ấn đáng nhớ của mùa giải đầu tiên mà còn tạo cơ hội để các sinh viên UNETI tiếp tục truyền đi thông điệp về ý thức tiết kiệm năng lượng, đồng thời tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ hưởng ứng cuộc thi năm 2026.

Từ dấu ấn mùa giải đầu tiên đến những thay đổi trong nhận thức

Là thành viên đội quán quân năm 2025, Đinh Thị Thu Hường, sinh viên lớp Kế toán 16A1 Chất lượng, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, vẫn nhớ rõ những cảm xúc khi cùng đồng đội tham gia cuộc thi.

“Khi nghe tin cuộc thi chuẩn bị bước vào mùa 2, em thực sự cảm thấy bồi hồi, nhớ lại khoảnh khắc đội mình cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu. Khi được quay trở lại, diễn lại tiểu phẩm cùng các thành viên, em cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động”, Hường chia sẻ.

Đinh Thị Thu Hường, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI), thành viên đội quán quân năm 2025, chia sẻ cảm xúc khi trở lại Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026.

Theo Hường, hành trình tham gia cuộc thi không chỉ gắn với thành tích chung cuộc mà còn là quá trình các thành viên cùng tìm hiểu kiến thức pháp luật, xây dựng ý tưởng và hoàn thiện tiểu phẩm. Dù có những quan điểm khác nhau trong quá trình chuẩn bị, cả đội đã cùng nỗ lực để chuyển tải nội dung pháp luật thành một câu chuyện dễ hiểu, gần gũi với khán giả.

Cùng chung cảm xúc, Trần Hồng Minh, sinh viên lớp Đại học Kế toán 17A1 Chất lượng, cho biết việc được tái hiện tiểu phẩm ngay tại trường là niềm vinh dự đối với các thành viên đội thi, đồng thời tạo cơ hội để tiếp tục giới thiệu thông điệp của cuộc thi tới sinh viên UNETI và các trường đại học.

Đối với Minh, một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất là quá trình nghiên cứu các quy định pháp luật để xây dựng tiểu phẩm “Ký bút đổi tương lai”. Trước khi tham gia cuộc thi, nam sinh chưa có nhiều cơ hội tiếp cận những kiến thức chuyên sâu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt là nội dung liên quan đến kiểm toán năng lượng.

Trần Hồng Minh, sinh viên lớp Đại học Kế toán 17A1 Chất lượng, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI), bồi hồi, xúc động khi nhắc lại tiểu phẩm “Ký bút đổi tương lai” từng góp phần đưa đội thi giành giải Nhất năm 2025.

Trong tiểu phẩm, nhóm sinh viên xây dựng tình huống về một người quản lý quá chú trọng tiết kiệm chi phí mà không quan tâm đúng mức đến việc kiểm tra, đánh giá tình trạng sử dụng năng lượng, từ đó dẫn đến những hệ lụy. Thông qua câu chuyện được sân khấu hóa, đội thi mong muốn giúp người xem hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc tuân thủ các quy định và sử dụng năng lượng một cách hiệu quả.

Từ trải nghiệm này, Minh nhận thấy việc tuyên truyền pháp luật cần có cách tiếp cận phù hợp với giới trẻ.

“Để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến gần gũi hơn với các bạn sinh viên, đoàn viên hay gia đình, chúng mình cần thay đổi phương thức tuyên truyền một cách sinh động hơn, phù hợp hơn với giới trẻ”, Minh chia sẻ.

Không dừng lại ở những kiến thức tiếp nhận được, cuộc thi còn góp phần thay đổi nhận thức và thói quen sinh hoạt của các thành viên đội quán quân UNETI.

Đội quán quân Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) nâng chiếc cúp vô địch mùa giải 2025.

Theo Hồng Minh, tiết kiệm năng lượng có thể bắt đầu từ những hành động đơn giản như tắt đèn, quạt và các thiết bị điện khi không sử dụng tại lớp học hoặc trong gia đình. Là một cán bộ Đoàn, Minh mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên chủ động thực hiện và lan tỏa những thói quen tích cực này.

Với Thu Hường, sau cuộc thi, em chú ý hơn đến việc sử dụng điện trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời chia sẻ các bài viết, câu chuyện và thông điệp tiết kiệm năng lượng trên mạng xã hội tới bạn bè, người thân.

Từ những trải nghiệm của bản thân, Thu Hường cũng gửi lời nhắn tới các thí sinh mùa giải mới:

“Bí quyết đầu tiên và rất quan trọng chính là sự tự tin. Mình mong các bạn thí sinh năm nay có nhiều ý tưởng hay hơn nữa, có thể chuyển những định nghĩa hơi khô khan thành những câu chuyện gần gũi, đời thường để tiếp cận được nhiều khán giả hơn”.

Đội quán quân UNETI lan tỏa thông điệp tới sinh viên trong mùa giải mới

Sự trở lại của đội quán quân UNETI tại Lễ phát động năm 2026 mang đến cho sinh viên một góc nhìn cụ thể về cách tiếp cận kiến thức pháp luật thông qua hoạt động sáng tạo. Từ những quy định tưởng chừng khô khan, các thành viên đội thi đã xây dựng một tiểu phẩm có tình huống, nhân vật và thông điệp gắn với thực tiễn.

Đông đảo sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) hào hứng hưởng ứng thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai” tại Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026.

Đối với những sinh viên lần đầu tìm hiểu cuộc thi, câu chuyện của đội quán quân UNETI mùa trước cũng gợi mở nhiều cách thức tham gia, từ nghiên cứu kiến thức pháp luật, xây dựng ý tưởng sân khấu đến lựa chọn những tình huống quen thuộc trong học tập và sinh hoạt để truyền tải thông điệp.

Nguyễn Minh Trang, sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, quan tâm đến cách đội quán quân mùa trước chuyển tải những quy định pháp luật thành câu chuyện sân khấu gần gũi. Thay vì chỉ tiếp cận kiến thức qua tài liệu và lý thuyết, Trang mong muốn được cùng bạn bè xây dựng những tình huống xuất phát từ đời sống sinh viên nếu có cơ hội tham gia cuộc thi năm nay.

Cùng hưởng ứng tinh thần của mùa giải mới, Lê Văn Quang, sinh viên năm thứ 3 của UNETI lại chú trọng việc đưa thông điệp tiết kiệm năng lượng vào những hành động cụ thể. Khánh có ý tưởng về xây dựng kịch bản gần gũi với sinh viên như là bắt đầu từ việc tắt đèn, quạt và các thiết bị điện khi không sử dụng, đồng thời chia sẻ kiến thức, thông điệp tiết kiệm năng lượng trên mạng xã hội để lan tỏa tới bạn bè và người thân.

Cùng với Nguyễn Minh Trang và Lê Văn Quang, hơn 1500 sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp tham dự Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 diễn ra ngày 23/10/2026, Sự tham gia đông đảo này cho thấy tinh thần hưởng ứng tích cực của sinh viên đối với mùa thi mới.

Khoảng 1.500 sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) hào hứng tham gia, hưởng ứng tại Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026.

Trong khuôn khổ Lễ phát động các sinh viên đã hòa mình vào nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm và minigame tìm hiểu kiến thức pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Thông qua 20 câu hỏi giao lưu, các sinh viên sôi nổi tham gia trả lời và nhận những phần quà từ Ban Tổ chức. Khu vực photobooth cũng thu hút các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm, hưởng ứng thông điệp của chương trình.

Các hoạt động minigame và photobooth thu hút đông đảo sinh viên UNETI hào hứng tham gia.

Các sinh viên UNETI hào hứng tham gia trả lời câu hỏi minigame, tìm hiểu kiến thức pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai”, Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, hướng tới thanh niên, sinh viên, người lao động và các tổ chức, doanh nghiệp. Cuộc thi tập trung phổ biến kiến thức, quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, khuyến khích người tham gia vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống, sản xuất và kinh doanh.

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, gồm ba vòng thi, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và lan tỏa ý thức tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng.

Theo kế hoạch, cuộc thi gồm ba vòng: Sơ khảo trực tuyến, tập huấn và Chung kết. Tại Vòng Sơ khảo, thí sinh tham gia trả lời các câu hỏi trực tuyến về kiến thức pháp luật và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Các đội thi được lựa chọn sẽ tiếp tục tham gia tập huấn, nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền pháp luật. Ban Tổ chức dự kiến lựa chọn từ 3 đến 5 đội xuất sắc nhất bước vào Vòng Chung kết, tranh tài thông qua các phần thi kiến thức và sân khấu hóa tình huống pháp luật.

Theo lịch trình dự kiến, Vòng Sơ khảo diễn ra từ ngày 23/10 đến hết ngày 13/11/2026; Vòng tập huấn từ ngày 17/11 đến hết ngày 26/11/2026 và Vòng Chung kết dự kiến tổ chức ngày 28/11/2026.