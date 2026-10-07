Đội Quản lý thị trường số 11 phát hiện cơ sở sản xuất giò, chả sử dụng hàn the tại xã Dân Hòa

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sản xuất 47,9kg giò gà, 262,7kg chả gà; đồng thời, phát hiện 26,5kg hàn the tại cơ sở.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, chủ hộ kinh doanh thừa nhận có sử dụng hàn the trong quá trình sản xuất giò, chả nhằm tạo độ dai, giòn và kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra nhanh hàn the đối với mẫu giò gà và chả gà bằng bộ kit thử nhanh.

Kết quả, cả 2 mẫu đều cho kết quả dương tính với hàn the. Để có cơ sở xác định chất lượng sản phẩm và làm rõ các nội dung liên quan, Đoàn kiểm tra đã phối hợp với Trạm Y tế xã Dân Hòa lấy mẫu giò, chả để kiểm nghiệm theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Công an xã Dân Hòa kiểm tra cơ sở sản xuất giò, chả tại thôn Hoàng Kỳ, xã Dân Hòa (Hà Nội).

Qua kiểm tra ban đầu, Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) và Công an xã Dân Hòa nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ, niêm phong toàn bộ số giò, chả, hàn the và các dụng cụ sử dụng để chế biến giò, chả tại cơ sở. Đồng thời, Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) và Công an xã Dân Hòa đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tang vật đến Công an xã Dân Hòa để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Kiều Đình Cảnh cho biết, nhằm kiểm tra, ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ trong dịp Tết Trung Thu, vừa qua, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, xử lý 111 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực thực phẩm; xử lý 55.925 sản phẩm thực phẩm là tang vật vi phạm trị giá 455,8 triệu đồng.

Trong đó, gồm 18.629 chiếc bánh trung thu các loại; 37.296 sản phẩm bánh, kẹo nhập lậu; hơn 472kg nguyên liệu làm bánh trung thu (125kg đậu xanh, 120kg nhân bánh thập cẩm chế biến sẵn, 100kg mứt bí và 200 quả trứng vịt muối...) không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.