Đội Quản lý thị trường số 1 xử phạt 3 cơ sở vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rượu
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển rượu năm 2026 trên địa bàn tỉnh, từ ngày 9/9 đến ngày 7/10, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra 7 cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn 4 phường: Đông Kinh, Lương Văn Tri, Kỳ Lừa, Tam Thanh.
Tại các cơ sở, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh; nguồn gốc, xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa và hồ sơ liên quan đến sản phẩm rượu; đồng thời, tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm như hàm lượng Methanol, Aldehyde, các tạp chất độc hại và độ cồn thực tế.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 3 cơ sở với các hành vi vi phạm như: kinh doanh rượu sản xuất trong nước có độ cồn từ 5,5 độ trở lên không dán tem rượu sản xuất; dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy theo quy định; khu vực kho bảo quản không đầy đủ giá, kệ… Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 16 triệu đồng.
Bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh rượu. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/doi-quan-ly-thi-truong-so-1-xu-phat-3-co-so-vi-pham-trong-san-xuat-kinh-doanh-ruou-5106185.html