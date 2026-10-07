Đội Quản lý thị trường số 1 xử phạt 3 cơ sở vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rượu

Cán bộ Đội QLTT số 1 kiểm tra sản phẩm rượu tại Hợp tác xã Sản xuất rượu men lá đông chí Lạng Sơn (phường Kỳ Lừa)

Tại các cơ sở, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh; nguồn gốc, xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa và hồ sơ liên quan đến sản phẩm rượu; đồng thời, tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm như hàm lượng Methanol, Aldehyde, các tạp chất độc hại và độ cồn thực tế.

Cán bộ Đội QLTT số 1 kiểm tra việc ghi nhãn hàng hóa sản phẩm rượu của Xí nghiệp Rượu Mẫu Sơn tại phường Kỳ Lừa

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 3 cơ sở với các hành vi vi phạm như: kinh doanh rượu sản xuất trong nước có độ cồn từ 5,5 độ trở lên không dán tem rượu sản xuất; dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy theo quy định; khu vực kho bảo quản không đầy đủ giá, kệ… Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 16 triệu đồng.

Cán bộ Đội QLTT số 1 lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm của sản phẩm rượu

Bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh rượu. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng.