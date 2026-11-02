Đổi pin xe máy điện, làm sao để tránh hư hỏng?

Nguy cơ xuống cấp pin từ việc luân chuyển liên tục

Pin tại các trạm đổi được sử dụng luân phiên, liên tục. Một khối pin trải qua nhiều lần tháo lắp, vận chuyển, sạc trong ngày. Đặc biệt, những khu vực có đông tài xế chạy dịch vụ, tần suất sử dụng lớn cùng điều kiện vận hành khác nhau, nếu không sử dụng đúng cách sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng, độ bền pin.

Tủ đổi pin sử dụng tần suất lớn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng.

Anh Nguyễn Văn Thiên, kỹ thuật viên đại lý xe máy điện VinFast Phạm Văn Đồng (Hà Nội) cho biết: “Độ bền của pin không chỉ phụ thuộc vào chất lượng cell và hệ thống điện bên trong, mà còn liên quan đến kết cấu vỏ và khả năng bảo vệ trước tác động bên ngoài. Trong quá trình sử dụng, pin có thể chịu va đập hoặc tiếp xúc với bụi bẩn, nước và điều kiện thời tiết thay đổi”.

Theo anh Thiên, tại Việt Nam, nắng nóng và độ ẩm cao, việc tiếp xúc lâu dài với nhiệt độ cao và sự thay đổi nhiệt độ có thể thúc đẩy quá trình lão hóa của bề mặt khối pin, vật liệu nhựa giảm độ dẻo dai, dễ nứt gãy khi chịu lực. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng cụ thể còn phụ thuộc vào vật liệu, thiết kế và tiêu chuẩn bảo vệ của từng loại pin.

Bên cạnh yếu tố môi trường, thói quen sử dụng của khách hàng cũng có thể khiến pin nhanh xuống cấp.

Thực tế ghi nhận một số người dùng sau khi tháo pin khỏi xe thường đặt trực tiếp xuống mặt đất thay vì đưa ngay vào tủ đổi hoặc vị trí phù hợp. Cách sử dụng này khiến mặt đáy và khu vực tiếp xúc điện dễ bám bụi, đất cát, thậm chí tiếp xúc với nước.

Quản lý một đại lý xe máy điện trên đường Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội) cho biết, ở một số khu vực tủ đổi pin xuất hiện những khối pin bị cong, gãy hoặc mất hẳn tay cầm.

Đáng chú ý, những khối pin này vẫn có thể được tủ nhận diện và tiếp tục đưa vào sử dụng bởi tay cầm không nằm trong bộ phận tiếp xúc điện. Điều này khiến thao tác nhấc, lắp pin trở nên bất tiện, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ rơi, vỡ trong quá trình sử dụng.

Với trường hợp pin bị rơi, va đập vào khu vực đáy có thể phát sinh lỗi kết nối, khiến xe không nhận pin. Khi đưa trở lại tủ, hệ thống cũng có thể từ chối tiếp nhận.

“Pin còn khả năng cấp điện chưa đồng nghĩa toàn bộ kết cấu vẫn bảo đảm chất lượng. Nếu chỉ căn cứ vào khả năng nhận diện của tủ đổi pin, một số hư hỏng về ngoại quan và bộ phận cơ khí có thể không được phát hiện kịp thời”, vị quản lý nói.

Người dùng tự khắc phục lỗi tay cầm pin bị hỏng.

Người dùng cần có trách nhiệm bảo quản

Anh Nguyễn Văn Tài, quản lý đại lý VinFast Thịnh Phát (Nguyên Khánh Toàn, Hà Nội) cho biết, hiện nay các tủ đổi pin của hãng đều được nhân viên kỹ thuật kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. Khi phát hiện pin gặp lỗi, bộ phận dịch vụ pin sẽ thực hiện thu hồi khối pin và thay thế. Một số lỗi của tủ có thể xử lý từ xa thông qua khởi động lại hoặc cập nhật hệ thống.

“Khách hàng khi gặp sự cố có thể đến xưởng dịch vụ gần nhất để kiểm tra và khắc phục. Quy trình hiện tại ưu tiên xử lý sự cố và bảo đảm quyền lợi khách hàng, không đặt nặng việc truy cứu nguyên nhân lỗi thuộc về pin hay người sử dụng”, anh Tài chia sẻ

Khi số lượng trạm đổi pin và khối pin luân chuyển liên tục ngày càng tăng, nguy cơ gặp phải những trường hợp pin hư hỏng như tay cầm cong gãy, vỏ nứt, biến dạng hoặc chân tiếp xúc bám bẩn cũng khó tránh khỏi.

Đáng chú ý, một số khối pin dù đã có dấu hiệu hư hỏng bên ngoài vẫn có thể kết nối điện và được tủ nhận diện, khiến việc phát hiện, xử lý không kịp thời.

“Để đảm bảo chất lượng sử dụng lâu dài và nâng cao ý thức chung, người dùng cần thao tác nhẹ nhàng khi tháo lắp, tránh đặt trực tiếp mặt đáy pin xuống đất, hạn chế va đập và không để pin cạn kiệt hoàn toàn mới mang đi đổi.

Khi phát hiện vỏ pin nứt, tay cầm biến dạng hoặc khu vực tiếp xúc có dấu hiệu bất thường, khách hàng nên thông báo cho đơn vị vận hành, không tự ý khắc phục”, anh Thiên lưu ý.