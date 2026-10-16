Đội Phản ứng nhanh du lịch Phú Quốc: Điểm tựa của du khách

Công an đặc khu Phú Quốc, thành viên Tổ Phản ứng nhanh du lịch khu vực Bắc đảo, bàn giao đồng hồ Rolex trị giá khoảng 400 triệu đồng cho du khách Trung Quốc

Ngày 16.10, Công an tỉnh An Giang cho biết, từ khi chính thức ra mắt ngày 26.2.2026 đến nay, Đội Phản ứng nhanh du lịch đặc khu Phú Quốc đã phát huy vai trò là đầu mối tiếp nhận thông tin, hỗ trợ du khách và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn.

Đến nay, Đội đã tiếp nhận hơn 130 thông tin phản ánh, trong đó có nhiều vụ việc liên quan đến du khách nước ngoài và tài sản có giá trị lớn. Công an đặc khu Phú Quốc đã phối hợp xác minh, hỗ trợ 25 trường hợp du khách nước ngoài bị mất giấy tờ tùy thân, tài sản. Nổi bật là việc hỗ trợ một du khách Trung Quốc nhận lại đồng hồ Rolex trị giá khoảng 400 triệu đồng và một du khách Hàn Quốc nhận lại 820USD.

Đội Phản ứng nhanh du lịch hỗ trợ tìm kiếm, nhận lại tài sản đánh rơi

Bên cạnh hỗ trợ tìm kiếm tài sản thất lạc, Đội còn phối hợp giải quyết nhiều tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm quyền lợi và giúp du khách an tâm trong thời gian lưu trú.

Cụ thể, Đội đã hỗ trợ hơn 30 trường hợp tìm nơi lưu trú trong tình huống khẩn cấp, tìm người thân cho 2 du khách bị lạc; tiếp nhận, phối hợp xử lý các phản ánh, mâu thuẫn liên quan đến dịch vụ lưu trú, giá cả, tình trạng bán hàng rong và lấn chiếm lối đi xuống biển.

Trên không gian mạng, Đội phối hợp xác minh, xử lý nhiều thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến hoạt động du lịch địa phương; hỗ trợ gỡ bỏ 60 bài viết có nội dung vi phạm, đồng thời phối hợp xử phạt hành chính 2 trường hợp đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật, với tổng số tiền 15 triệu đồng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế thông tin tiêu cực và bảo vệ hình ảnh du lịch Phú Quốc.

Nhiều du khách nước ngoài được Đội Phản ứng nhanh du lịch hỗ trợ nhận lại tài sản

Những kết quả đạt được cho thấy mô hình Đội Phản ứng nhanh du lịch mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh và hỗ trợ du khách khi gặp sự cố. Hoạt động của Đội còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an đặc khu Phú Quốc trong bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh.

Với lợi thế là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, Phú Quốc cần tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả mô hình này, nâng cao chất lượng tiếp nhận và xử lý thông tin, kịp thời hỗ trợ du khách khi có yêu cầu. Đây không chỉ là giải pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của du khách mà còn góp phần củng cố niềm tin, nâng cao uy tín và sức hấp dẫn của Phú Quốc, hướng đến phát triển du lịch bền vững.