Đội PCCC và CNCH chuyên ngành QTP được khen thưởng tại diễn tập phương án cấp thành phố năm 2026

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 19/5/2026 của UBND tỉnh Quảng Ninh và Thông báo số 08/TB-CATP-PCCC của Công an thành phố Quảng Ninh, chương trình luyện tập, tổng duyệt và diễn tập phương án PCCC và CNCH được tổ chức từ ngày 14 đến 18/9/2026 tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng, phường Việt Hưng, thành phố Quảng Ninh.

Đội PCCC và CNCH chuyên ngành QTP tham gia diễn tập phương án chữa cháy.

Tăng cường khả năng hiệp đồng, ứng phó với các tình huống phức tạp

Cuộc diễn tập có quy mô lớn, với sự tham gia của hơn 20 cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn; huy động nhiều lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, cứu thương và các trang thiết bị chuyên dụng.

Thông qua các tình huống giả định, các lực lượng thực hành cơ chế phối hợp, chỉ huy, huy động phương tiện, tổ chức chữa cháy, cứu người và xử lý sự cố. Đây là dịp quan trọng để kiểm tra khả năng sẵn sàng, nâng cao năng lực phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng PCCC và CNCH chuyên nghiệp với lực lượng chuyên ngành, cơ sở, góp phần chủ động ứng phó khi xảy ra các tình huống cháy, nổ và sự cố phức tạp trong thực tế.

Các lực lượng phối hợp luyện tập phương án PCCC và CNCH.

QTP chủ động, trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH

Xác định PCCC và CNCH là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn trực tiếp với an toàn sản xuất, Tổng Giám đốc QTP đã ban hành Quyết định số 1426/QĐ-NĐQN ngày 11/9/2026 cử lực lượng PCCC chuyên ngành tham gia diễn tập.

Đội hình QTP gồm 06 cán bộ, chiến sĩ cùng 01 xe chữa cháy chuyên dụng. Sau ba ngày luyện tập từ 14 đến 16/9 và tổng duyệt ngày 17/9, lực lượng của Công ty tham gia diễn tập chính thức vào sáng 18/9/2026.

Trong suốt chương trình, các thành viên Đội PCCC và CNCH chuyên ngành QTP chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, vận hành phương tiện và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, bảo đảm an toàn.

Ghi nhận kết quả đó, Giám đốc Công an thành phố Quảng Ninh đã tặng Giấy khen cho Đội PCCC và CNCH chuyên ngành Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh vì có thành tích xuất sắc trong diễn tập phương án PCCC và CNCH năm 2026, theo Quyết định số 15/QĐ-CATP-CTCT.

Đội PCCC và CNCH chuyên ngành QTP nhận Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Quảng Ninh.

Kết quả đạt được là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm, năng lực nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng ứng phó của lực lượng PCCC và CNCH chuyên ngành QTP. Qua diễn tập, lực lượng của Công ty tiếp tục được rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao khả năng phối hợp với các lực lượng chức năng và các đơn vị trên địa bàn.

Đối với một doanh nghiệp sản xuất điện có yêu cầu cao về an toàn như QTP, chủ động phòng ngừa, duy trì lực lượng tại chỗ và thường xuyên rèn luyện khả năng ứng phó sự cố là yếu tố quan trọng để bảo vệ con người, thiết bị, tài sản, duy trì sản xuất điện an toàn, liên tục; đồng thời thể hiện trách nhiệm của Công ty trong công tác PCCC và CNCH chung trên địa bàn.