Đồi nứt 600m, xã Trung Hạ đề xuất tái định cư cho người dân

Lãnh đạo xã Trung Hạ và lực lượng chức năng kiểm tra vị trí vết nứt.

Tại bản Lốc Tong, vết nứt trên sườn đồi phía trên khu dân cư dài khoảng 600m, rộng từ 0,5m đến 1,5m. Vết nứt hiện tiếp tục mở rộng, khu vực bị ảnh hưởng có 28 hộ dân với 127 nhân khẩu sinh sống.

Tại bản Trung Xuân, vết nứt xuất hiện tại 2 khu vực dân cư. Trong đó, tại khu Piềng Trang, vết nứt phía sau khu dân cư dài khoảng 250m, rộng từ 0,7m đến 1m, cao khoảng 2m, đe dọa 17 hộ dân với 71 nhân khẩu.

Tại khu Phú Nam, vết nứt trên sườn đồi phía sau nhà dân dài khoảng 150m, rộng từ 0,5 đến 1,2m, có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến 8 hộ dân với 24 nhân khẩu.

UBND xã Trung Hạ nhận định các vết nứt đang tiếp tục mở rộng, nguy cơ sạt lở rất cao nếu xảy ra mưa lớn, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đều thuộc diện phát sinh ngoài Đề án sắp xếp, ổn định dân cư giai đoạn 2026-2030.

Vết nứt đang có dấu hiệu mở rộng.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, UBND xã Trung Hạ đề xuất UBND tỉnh xem xét đầu tư 2 khu tái định cư. Trong đó, một khu dành cho 28 hộ dân với 127 nhân khẩu tại bản Lốc Tong; khu còn lại bố trí cho 30 hộ dân với 111 nhân khẩu tại khu Piềng Trang và khu Phú Nam, bản Trung Xuân.

Việc đầu tư các khu tái định cư nhằm đưa người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, sớm ổn định đời sống, hạn chế thiệt hại do thiên tai và tạo điều kiện để người dân yên tâm sản xuất.