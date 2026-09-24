Đội nữ Đak Đoa có gì sau khi về với bầu Đức?

Đội nữ Đak Đoa bước vào môi trường chuyên nghiệp sau khi được HAGL tiếp nhận. HLV Nguyễn Anh Dũng đối mặt áp lực giúp học trò thích nghi với bóng đá 11 người.

24/09/2026

Không khí trên sân cỏ xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) những ngày tháng 9 không có quá nhiều xáo trộn. Sau khi giành vị trí á quân tại Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I, đội nữ của xã tiếp tục nhịp sinh hoạt xen kẽ giữa công việc nương rẫy, học tập và 2 buổi luyện tập vào thứ 5, chủ nhật hàng tuần.

Nhưng mục tiêu phía trước đã khác.

Ngày 21/9, đội bóng Tây Nguyên được CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp nhận, từng bước tiếp cận môi trường thi đấu chuyên nghiệp và hướng tới Giải vô địch quốc gia năm 2027.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews , ông Nguyễn Anh Dũng (46 tuổi), HLV trưởng đội bóng đá nữ xã Đak Đoa, bày tỏ niềm hạnh phúc khi ước mơ lên chuyên của toàn đội thành hiện thực. Tuy nhiên, ông cũng lo ngại về loạt thách thức đối với những cô gái vốn quen gắn bó với nhịp sống thuần túy địa phương.

"Sẽ có đào thải nếu thành viên không đáp ứng tiêu chuẩn của CLB", ông Dũng nói.

Chuyển mình

Trước khi được HAGL tiếp nhận, môi trường chuyên nghiệp là lựa chọn khiến các cầu thủ Đak Đoa phải cân nhắc. Khả năng phải rời nhà để tập trung dài ngày là một trong những điều khiến nhiều thành viên đắn đo. Bóng đá với những cô gái Tây Nguyên trước nay không phải công việc toàn thời gian. Sinh hoạt của các thành viên vẫn gắn với gia đình, nương rẫy, trường học và công việc tại địa phương.

"Niềm đam mê bóng đá của chúng tôi rất lớn, nhưng tập xong là mọi người lại về nhà, về rẫy cà phê để làm việc", đội trưởng Thuơn (31 tuổi) chia sẻ.

Phương án HAGL đưa ra phần nào giúp đội bóng giảm áp lực thời gian đầu lên chuyên. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, cho biết đơn vị sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ vừa tập luyện vừa ở gần gia đình, hạn chế ảnh hưởng đến công việc và việc học. Định hướng của CLB là giúp đội từng bước làm quen với môi trường thi đấu chuyên nghiệp, đồng thời tạo nền tảng hướng tới Giải vô địch quốc gia 2027.

Đội Đak Đoa tập luyện tại sân bóng của xã trước khi bước vào quá trình làm quen với sân 11 người.

Theo HLV Nguyễn Anh Dũng, các cầu thủ vẫn làm công việc hàng ngày. Lịch tập được duy trì tại sân xã Đak Đoa vào 2 ngày cố định trong tuần. Một trong các buổi tập sẽ được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng. Sân bóng tại địa phương vẫn được giữ lại và đề xuất tu bổ.

"Thay đổi trước mắt nằm nhiều hơn ở chuyên môn. Hiện đội chưa có giáo án cụ thể, tôi vẫn trực tiếp điều phối các buổi tập. Thời gian tới, ban huấn luyện sẽ tiếp cận giáo án từ Học viện HAGL và có chuyên gia tư vấn để hoàn thiện cách chơi khi chuyển sang sân 11 người", ông Dũng cho hay.

"Mất ăn mất ngủ" vì áp lực

Sân bóng tiêu chuẩn FIFA lại là bài toán lớn với đội bóng Đak Đoa. Theo HLV Nguyễn Anh Dũng, khoảng cách từ một đội bóng phong trào đến môi trường chuyên nghiệp không chỉ nằm ở việc thay đổi số lượng cầu thủ trên sân.

Phần lớn thành viên chưa được đào tạo trong một hệ thống bóng đá 11 người bài bản. Nhiều người chỉ tập 2 buổi mỗi tuần, sau đó trở về với nương rẫy, công việc hoặc trường học. Khi chuyển sang môi trường mới, nền tảng thể lực, thói quen tập luyện và khả năng duy trì cường độ thi đấu đều phải được đánh giá lại. Cầu thủ được yêu cầu phải bao quát không gian rộng hơn, giữ cự ly với đồng đội, hiểu rõ vị trí và phản ứng nhanh khi trạng thái trận đấu thay đổi.

"Trước đây, đội hoạt động giống một CLB 'phủi' nên chưa phù hợp với sân 11. Chúng tôi phải thay đổi nhiều thứ, từ thể lực, tư duy chiến thuật đến việc chọn đúng vị trí", ông Dũng nói.

HLV Nguyễn Anh Dũng đứng trước thử thách giúp các học trò thích nghi với bóng đá 11 người.

Bài toán ấy cũng khiến người trực tiếp dẫn dắt đội chịu áp lực. Ông Dũng là người sáng lập đội bóng tiền thân Linkcoffee GL và đã đồng hành với nhiều cầu thủ trong thời gian dài. Khoảng một nửa đội hình hiện tại từng cùng ông tham dự nhiều giải bóng đá phong trào, trước khi giành ngôi á quân VTV Cup 2026.

"Tôi mất ăn mất ngủ. Trách nhiệm của người thầy như tôi sẽ khó hơn để các em có thể hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu của HAGL", HLV đội nữ Đak Đoa chia sẻ.

Ông Dũng cho biết thêm HAGL hỗ trợ về chế độ ăn uống, tập luyện cá nhân và tiền lương. Nhưng khi những yêu cầu mới được đặt ra, đội bóng cũng sẽ phải đối diện với sự sàng lọc.

Với ông Dũng, đây là phần khó nhất trong vai trò người dẫn dắt. Ông vừa phải giúp các cầu thủ thích nghi, vừa phải nhìn nhận thực tế rằng không phải tất cả đều có thể đáp ứng cùng một mức yêu cầu.

"Trước mắt, tôi đang hỗ trợ CLB theo sát, hỗ trợ các cầu thủ thích nghi với những yêu cầu mới", ông nói.

Với cầu thủ BLơih, được HAGL tiếp nhận cũng là lúc ước mơ thử sức ở môi trường chuyên nghiệp trở thành hiện thực. Cô đã lập gia đình, có con gái 4 tuổi và để tiếp tục theo đuổi bóng đá cần có điểm tựa tinh thần. Chồng và người thân ủng hộ BLơih thi đấu, đồng thời phụ chăm con để cô có thêm thời gian dành cho tập luyện.

Hà Vi