Chiều 24.11, UBND TP. Cần Thơ tổ chức lễ bế mạc Giải “Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2026 - tranh Cúp Nhựa Bình Minh”. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026.

Giải “Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2026 - tranh Cúp Nhựa Bình Minh” kết thúc vào chiều 24.11

Theo đó, qua 2 ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt, với sự tranh tài của 84 đội ghe Ngo trong và ngoài thành phố, gồm 67 đội nam thi đấu cự ly 1.200m và 17 đội nữ thi đấu cự ly 1.000m.

Kết quả, ở nội dung thi đấu cự ly 1.200m đối với nam, các tay bơi của đội ghe Prêk On Đơk 2 (xã Nhu Gia, TP. Cần Thơ) đã xuất sắc vượt qua nhiều đội ghe khác để trở thành nhà Vô địch. Giải Nhì thuộc về đội ghe Prếk Tà Cuôl (xã Gia Hòa, TP. Cần Thơ); giải Ba là đội Chrungkhmer (tỉnh Cà Mau) và giải Tư là đội Sro Lôn 2 (xã Mỹ Xuyên, TP. Cần Thơ).

Lãnh đạo TP. Cần Thơ trao chức Vô địch cho các tay bơi của đội ghe Prêk On Đơk 2, xã Nhu Gia, TP. Cần Thơ

BTC trao giải Nhì cho đội ghe Prếk Tà Cuôl (xã Gia Hòa, TP. Cần Thơ)

Trao giải Ba cho đội Chrungkhmer (tỉnh Cà Mau)

Trao giải Tư cho đội Sro Lôn 2 (xã Mỹ Xuyên, TP. Cần Thơ)

Đối với nội dung thi đấu 1.000m nữ, các tay bơi của đội ghe Tum Núp (xã An Ninh, TP. Cần Thơ) xuất sắc giành cúp Vô địch lần thứ 4 liên tiếp trong các mùa giải gần đây. Giải Nhì, Ba, Tư thuộc về các đội ghe đến từ tỉnh Cà Mau lần lượt là: Kor Thum 1, Ngan Dừa và Kor Thum 2.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ trao chức Vô địch cho các tay bơi đội ghe Ngo nữ Tum Núp (xã An Ninh, TP. Cần Thơ). Đây là lần thứ 4 vô địch liên tiếp trong các mùa giải gần đây

Theo Ban tổ chức cho biết, cơ cấu giải thưởng của năm 2026 đối với các đội ghe nam và ghe nữ đều được áp dụng như nhau, gồm: Cúp vô địch và tiền thưởng 200 triệu đồng cho giải nhất; giải nhì trị giá 150 triệu đồng; giải ba 100 triệu đồng và giải tư 80 triệu đồng…

Trao giải Nhì cho đội ghe Ngo nữ chùa Kos Thum 1

Vận động viên Thị Ngọc Ý, thành viên đội ghe Ngo nữ Kos Thum 1 (xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau) phấn khởi cho biết, giải năm nay rất thú vị bởi số lượng đội tham gia đông làm cho các vòng thi đấu vô cùng quyết liệt, kịch tính. Nhờ chuẩn bị chu đáo và chiến thuật hợp lý đã giúp đội nữ Kos Thum 1 giành vị trí cao; cả tập thể rất vui mừng và tự hào.

Rất nhiều chị em phụ nữ người Khmer duyên dáng tham gia giải đấu năm nay, làm cho đường đua vô cùng sôi động

Giải “Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2026 - tranh Cúp Nhựa Bình Minh”, đã thu hút rất đông người dân các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long; cùng du khách trong và ngoài nước đến xem, cổ vũ nhiệt tình…

Du khách nước ngoài rất thích thú với giải đua ghe Ngo năm 2026 ở Cần Thơ

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự tâm huyết, đồng hành của các vị chư tăng, nghệ nhân, người có uy tín và đồng bào Khmer trong việc gìn giữ, trao truyền giá trị đua ghe Ngo qua các thế hệ.

Nhiều người dân lội xuống sông và leo lên cây cao để tìm nơi quan sát thuận lợi, nhiệt tình cổ vũ cho các đội ghe

Đồng thời, lãnh đạo thành phố cũng cảm ơn các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ đã hỗ trợ thiết thực cho giải đấu thành công; góp phần lan tỏa không khí sôi nổi của lễ hội. Thông qua giải đua ghe Ngo đã giới thiệu, quảng bá đến người dân, du khách trong và ngoài nước về hình ảnh Cần Thơ năng động, mến khách, nghĩa tình và giàu bản sắc.