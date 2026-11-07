Đội ngũ y tế vùng ĐBSCL cập nhật tiến bộ mới trong y học từ các chuyên gia quốc tế

Ngày 7.11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tổ chức Hội nghị “Khoa học Công nghệ mở rộng năm 2026”, kết hợp cùng chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật cột sống tại Cần Thơ.

Ban Tổ chức tặng hoa tri ân các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị có sự tham gia của nhiều giáo sư, chuyên gia, bác sĩ đầu ngành trong nước và quốc tế. Đây là diễn đàn khoa học nhằm cập nhật những tiến bộ mới trong y học, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng; tăng cường hợp tác chuyên môn giữa các cơ sở y tế trong và ngoài nước.

Theo Ban tổ chức, Hội nghị năm nay có 134 bài báo cáo khoa học, tập trung các lĩnh vực chuyên ngành trọng điểm như: Tim mạch - thận; thần kinh, đột quỵ, tim mạch can thiệp, điều trị rối loạn nhịp, cơ xương khớp, nội tiết, tiêu hóa, huyết học truyền máu, hồi sức tích cực, hô hấp, điều dưỡng, dược, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm…

Nội dung tập trung các khuyến cáo chuyên môn cập nhật, giới thiệu những phương pháp chẩn đoán, điều trị tiên tiến và chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm triển khai kỹ thuật tại các bệnh viện.

Nhiều chủ đề có tính thời sự và giá trị thực tiễn cao được đưa ra thảo luận như: Cập nhật điều trị suy tim, tăng huyết áp và bệnh thận mạn; các tiến bộ trong điều trị đột quỵ thiếu máu não cấp; ứng dụng kỹ thuật can thiệp tim mạch; điều trị bệnh lý tiêu hóa, hô hấp, hồi sức tích cực; nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh…

Ngoài ra, còn có các báo cáo nổi bật về kết quả nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, góp phần kết nối giữa nghiên cứu khoa học với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Các chuyên gia quốc tế đến tham dự Hội nghị, đồng thời chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật cột sống tiên tiến cho đội ngũ y tế vùng ĐBSCL

Một trong những điểm nhấn nổi bật của chuỗi sự kiện là chuyển giao kỹ thuật mổ cột sống. Các bác sĩ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) cùng các chuyên gia quốc tế hội chẩn phẫu thuật, trao đổi và thống nhất phương pháp phẫu thuật cho bệnh nhân; đồng thời triển khai phẫu thuật 3 trường hợp bệnh lý cột sống.

BS.CKII Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, BS.CKII Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhấn mạnh, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là nơi sinh sống của gần 20 triệu người dân, nhưng khoảng cách về nguồn lực y tế chuyên sâu so với các trung tâm lớn trong nước và khu vực vẫn còn đáng kể.

Là bệnh viện hạng I tuyến cuối của cả vùng ĐBSCL, trách nhiệm của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ không dừng lại ở điều trị, mà còn là nơi hội tụ tri thức, nơi những tiến bộ y học hiện đại được tiếp nhận, làm chủ và lan tỏa.

Qua đó, để người bệnh được thụ hưởng những thành tựu y học hiện đại ngay trên quê hương mình. Chính vì lẽ đó, Hội nghị hôm nay không chỉ đơn thuần là một sự kiện học thuật, mà là một bước đi trong hành trình thu hẹp khoảng cách ấy.

Các đại biểu dự Hội nghị “Khoa học Công nghệ mở rộng năm 2026” ở Cần Thơ vào ngày 7.11

Hội nghị lần này có sự hiện diện của các giáo sư, chuyên gia quốc tế, các nhà khoa học, cùng nhiều bác sĩ từ khắp mọi miền đất nước về dự. Đây là minh chứng sống động cho tinh thần không biên giới của y học - nơi tri thức được chia sẻ vì một mục tiêu chung là mang đến điều tốt đẹp nhất cho người bệnh.

Dịp này, đại biểu từ các nơi, nhất là đội ngũ y tế ở vùng ĐBSCL được tham dự chương trình chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật cột sống với sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia quốc tế đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ… Từ đó, giúp các bác sĩ trang bị thêm những kinh nghiệm bổ ích.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ là bệnh viện hạng I tuyến cuối của vùng ĐBSCL, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bà con toàn vùng

Theo BS.CKII Nguyễn Minh Vũ, quan điểm của bệnh viện là mong muốn trở thành cầu nối giữa các chuyên gia trong nước và quốc tế, để những tiến bộ của y học hiện đại không dừng lại ở nghiên cứu, mà thực sự đi vào từng ca phẫu thuật, đến gần hơn với người dân ĐBSCL.