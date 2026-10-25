Đội ngũ staff Việt Nam ghi điểm với fan quốc tế sau đêm concert BIGBANG

Tối 24/10, đêm diễn đầu tiên của BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội đã chính thức khép lại, để lại nhiều cảm xúc cho hàng chục nghìn khán giả. Bên cạnh những màn trình diễn bùng nổ trên sân khấu, một khoảnh khắc đặc biệt sau khi chương trình kết thúc cũng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Theo đó, trong lúc đông đảo người hâm mộ lần lượt rời khỏi sân vận động Mỹ Đình, đội ngũ staff người Việt đã có hành động khiến nhiều khán giả thích thú.

Cụ thể, các staff chủ động xếp thành hai hàng dọc tại khu vực cổng ra về, tạo thành lối đi dành cho khán giả. Đáng chú ý, thay vì chỉ đứng hướng dẫn và điều phối dòng người, đội ngũ staff còn cùng nhau cất vang những giai điệu quen thuộc, đồng thời liên tục vẫy tay chào tạm biệt người hâm mộ BIGBANG.

Đội ngũ staff Việt Nam ghi điểm với cộng đồng mạng nhờ hành động tinh tế sau đêm concert đầu tiên của BIGBANG. Ảnh chụp màn hình Vietnam Indie Music.

Hình ảnh những nhân viên nhiệt tình hát vang, gửi lời chào đến từng dòng khán giả ra về đã tạo nên bầu không khí vui vẻ, gần gũi. Nhiều người hâm mộ cũng hào hứng hưởng ứng, biến khoảnh khắc rời sân vận động trở thành một phần đáng nhớ của đêm nhạc.

Đoạn clip ghi lại hành động này nhanh chóng được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Không chỉ khán giả Việt Nam, nhiều người hâm mộ quốc tế cũng bày tỏ sự thích thú trước cách đội ngũ nhân viên chào tạm biệt khán giả sau concert.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc của staff Việt Nam sau concert. Nguồn: Vietnam Indie Music.

Trong các cuộc thảo luận, nhiều ý kiến dành lời khen cho sự thân thiện, nhiệt tình và tinh thần làm việc tích cực của đội ngũ staff Việt Nam. Một số người cho rằng hành động tuy đơn giản nhưng đã góp phần mang đến trải nghiệm trọn vẹn hơn cho khán giả, ngay cả khi những tiết mục cuối cùng trên sân khấu đã khép lại.

Thực tế, tại những sự kiện âm nhạc quy mô lớn, đội ngũ staff hỗ trợ đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn, điều phối và đảm bảo trải nghiệm cho người tham dự. Vì vậy, sự tận tâm cùng thái độ gần gũi của đội ngũ staff tại concert BIGBANG càng nhận được nhiều thiện cảm.

Có thể nói, sau đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội, không chỉ BIGBANG hay sự cuồng nhiệt của khán giả Việt để lại dấu ấn, mà ngay cả đội ngũ staff cũng góp phần tạo nên hình ảnh đẹp. Khoảnh khắc chào tạm biệt đầy năng lượng ấy đã trở thành một điểm nhấn thú vị, giúp đêm concert đầu tiên của BIGBANG tại Việt Nam khép lại trong không khí ấm áp và đáng nhớ.

Chính những khoảnh khắc được đội ngũ staff Việt Nam tạo ra đã góp phần để lại dấu ấn đẹp sau đêm concert đầu tiên của BIGBANG.