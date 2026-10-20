Đội ngũ kỹ sư trẻ tại Đóng tàu Hạ Long: Khát vọng chinh phục những đỉnh cao kỹ thuật

Trưởng thành từ thực tiễn sản xuất

Trong ngành công nghiệp đóng tàu, mỗi sản phẩm hoàn thiện là kết quả phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bộ phận, từ thiết kế, gia công, chế tạo đến lắp ráp và kiểm soát chất lượng. Đằng sau những kết cấu thép đồ sộ, hệ thống kỹ thuật phức tạp là sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân trực tiếp tham gia sản xuất.

Mỗi con tàu hoàn thiện là kết quả phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bộ phận, từ thiết kế, gia công, chế tạo đến lắp ráp và kiểm soát chất lượng đều có dấu ấn của những kỹ sư trẻ trong Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long.

Tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long, kỹ sư trẻ không chỉ vận dụng kiến thức chuyên môn mà còn trực tiếp triển khai bản vẽ, theo dõi tiến độ, vận hành thiết bị và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh tại hiện trường.

Đặc thù ngành đóng tàu đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về độ chính xác, chất lượng, an toàn và tiến độ. Vì vậy, người kỹ sư cần nắm vững quy trình, hiểu rõ mối liên hệ giữa các công đoạn, chủ động nhận diện rủi ro và lựa chọn phương án xử lý phù hợp. Đây cũng là môi trường để những người trẻ rèn luyện bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp.

Sinh năm 2001, quê Hưng Yên, Trần Văn Thuận tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ hàn tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Hưng Yên.

Lựa chọn Đóng tàu Hạ Long làm nơi khởi đầu sự nghiệp, Thuận mong muốn vận dụng kiến thức được đào tạo vào môi trường sản xuất công nghiệp có yêu cầu kỹ thuật cao.

Công việc của Thuận gắn với việc bám sát bản vẽ, chuẩn bị vật tư, theo dõi hoạt động tại khu vực máy cắt CNC và các tổ sản xuất liên quan. Anh đồng thời phối hợp với các phòng, ban hoàn thiện hồ sơ, chứng chỉ kỹ thuật phục vụ công tác đăng kiểm.

Những thời điểm nhà máy tập trung hoàn thiện các tổng đoạn, chuẩn bị cho mốc hạ thủy và bàn giao sản phẩm cũng là lúc áp lực tiến độ gia tăng.

Khối lượng công việc lớn, thời gian gấp khiến cán bộ, công nhân phải tăng ca, có thời điểm làm việc xuyên đêm. Qua đó, Thuận hiểu rõ hơn vai trò của công tác chuẩn bị, sự phối hợp giữa các bộ phận và tính chủ động trong từng khâu sản xuất.

Anh Trần Văn Thuận quê ở Hưng Yên sau tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ hàn tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Hưng Yên anh lựa chọn Đóng tàu Hạ Long làm nơi khởi đầu sự nghiệp.

Dấu mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành của anh là khi được giao quản lý tổ sản xuất, trực tiếp theo dõi và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Thuận còn phải tổ chức công việc, điều phối nhân lực, kiểm soát tiến độ và bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Để đáp ứng nhiệm vụ mới, anh chủ động học hỏi kinh nghiệm từ cán bộ, kỹ sư và công nhân lành nghề về vận hành thiết bị, xử lý tình huống và quản lý nhân sự. Quá trình ấy giúp anh chuyển từ tư duy hoàn thành phần việc cá nhân sang nhìn nhận hiệu quả của cả tổ sản xuất.

Ở lĩnh vực quản lý dự án, Nguyễn Minh Thông, sinh năm 1999, quê Gia Lộc, Hải Dương (nay thuộc TP Hải Phòng), đang từng bước tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực điều phối sản xuất.

Theo Thông, tình yêu với ngành đóng tàu bắt nguồn từ truyền thống gia đình, qua những câu chuyện về tàu biển của bố và bác. Anh cũng đánh giá đây là lĩnh vực có tiềm năng phát triển, đồng thời xem Đóng tàu Hạ Long là môi trường để thử sức và phát triển chuyên môn.

Tại Phòng Quản lý dự án, Thông phụ trách lập kế hoạch thi công tổng thể, theo dõi tiến độ tại hiện trường, cân đối nguồn nhân lực, thực hiện báo cáo và kết nối thông tin giữa nhà máy với đại diện chủ tàu. Công việc đòi hỏi anh thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất, phối hợp xử lý phát sinh để duy trì tiến độ chung.

Khó khăn đáng nhớ với Thông là những thời điểm các dự án đóng mới có tiến độ chồng chéo, vật tư về không đúng kế hoạch hoặc thiết kế thay đổi đột xuất. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến việc bố trí nhân lực và tổ chức thi công.

Để ứng phó, anh xây dựng hệ thống bảng theo dõi tiến độ, nguồn lực có thể cập nhật linh hoạt, chủ động tính toán phương án phân bổ nhân sự giữa các phân xưởng. Việc trao đổi với đội ngũ kỹ thuật tại hiện trường và đại diện chủ tàu cũng giúp các bên thống nhất thứ tự ưu tiên, hạn chế ảnh hưởng đến kế hoạch chung.

Anh Nguyễn Minh Thông quê Gia Lộc, Hải Dương (nay thuộc TP Hải Phòng), tình yêu với ngành đóng tàu bắt nguồn từ truyền thống gia đình, qua những câu chuyện về tàu biển của bố và bác.

Đặc biệt, quá trình theo dõi tiến độ loạt tàu CSOV của Damen giúp Thông tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tế. Anh phải bám sát tình hình thi công, cập nhật các thay đổi thiết kế và điều chỉnh kế hoạch theo điều kiện thực tế.

Qua đó, anh nhận ra quản lý tiến độ không chỉ là theo dõi các mốc thời gian mà còn đòi hỏi hiểu biết về hiện trường, tư duy tổng thể và khả năng dự phòng trước những biến động.

Trong thời gian tới, Thông đặt mục tiêu nâng cao khả năng xử lý dữ liệu, ứng dụng công cụ số, tự động hóa một số khâu phân tích, đồng thời trau dồi chuyên môn và ngoại ngữ để phối hợp hiệu quả hơn với đối tác nước ngoài.

Làm chủ công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất

Trong bối cảnh ngành đóng tàu ngày càng chú trọng năng suất, chất lượng và tiến độ, ứng dụng công nghệ hiện đại trở thành yêu cầu quan trọng. Tại Đóng tàu Hạ Long, đội ngũ kỹ sư trẻ đang phát huy khả năng tiếp cận phần mềm chuyên ngành, thiết bị tự động hóa và các giải pháp kỹ thuật phục vụ sản xuất.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long, các kỹ sư trẻ từng bước đảm nhận những vị trí quan trọng, đặc biệt trong ứng dụng công nghệ và vận hành thiết bị hiện đại.

Đội ngũ kỹ sư sử dụng phần mềm chuyên dụng để triển khai bản vẽ, lập trình máy cắt CNC laser phục vụ gia công tôn, ống và các chi tiết đóng tàu. Việc khai thác bản vẽ thiết kế 3D cũng hỗ trợ thi công, lắp đặt hệ thống trên tàu, góp phần nâng cao độ chính xác và hiệu quả công việc.

Kỹ sư trẻ Trần Văn Thuận bám sát bản vẽ, chuẩn bị vật tư, theo dõi hoạt động tại khu vực máy cắt CNC và các tổ sản xuất liên quan tại nhà máy.

Bên cạnh đó, kỹ sư trẻ tham gia tiếp nhận, vận hành và hướng dẫn công nhân sử dụng máy hàn, máy cắt tự động, máy uốn ống, máy ép thủy lực cùng các thiết bị phun sơn, phun hạt mài.

Một giải pháp được triển khai tại Công ty là lắp đặt hệ thống điều khiển cho các cầu trục, cần trục tại nhà xưởng và bãi sản xuất.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, giải pháp cho phép công nhân đã được hướng dẫn trực tiếp điều khiển cẩu trong phạm vi công việc được phân công, góp phần tăng tính chủ động trong tổ chức sản xuất và giảm sự phụ thuộc vào nhân lực lái cẩu chuyên trách.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, để công nghệ phát huy hiệu quả, kỹ sư không chỉ cần thành thạo thiết bị mà còn phải nắm vững nguyên lý, quy trình vận hành, bảo đảm an toàn và hướng dẫn được người lao động khai thác đúng kỹ thuật.

Với Thuận, việc tiếp cận sâu hơn công nghệ thiết kế 3D, phần mềm triển khai tệp cắt và tăng cường tự động hóa ở những công đoạn phù hợp là hướng phát triển trong thời gian tới. Mục tiêu là giảm sức lao động thủ công, nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân.

Truyền nghề, xây dựng lực lượng kế cận

Trong ngành đóng tàu, kinh nghiệm thực tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhiều tình huống tại hiện trường đòi hỏi người thực hiện không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn hiểu rõ thiết bị, điều kiện thi công và mối liên hệ giữa các công đoạn.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Công ty chú trọng tổ chức đào tạo và hướng dẫn trực tiếp tại nơi làm việc, phát huy vai trò của cán bộ, kỹ sư và công nhân có kinh nghiệm trong truyền đạt kiến thức, hướng dẫn thao tác và kèm cặp người mới.

Với tinh thần cầu thị, khát vọng sáng tạo và sự đồng hành giữa các thế hệ, đội ngũ kỹ sư trẻ tại Đóng tàu Hạ Long đang từng bước khẳng định vai trò, tạo nền tảng nhân lực kỹ thuật cho mục tiêu hiện đại hóa và sự phát triển bền vững của ngành đóng tàu Việt Nam.

Đào tạo gắn với nhiệm vụ thực tế giúp người lao động hiểu nguyên lý, trực tiếp thực hành quy trình và học cách xử lý những tình huống phát sinh. Đây cũng là quá trình hình thành tác phong làm việc khoa học, ý thức kỷ luật và trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm.

Ở chiều ngược lại, kỹ sư trẻ mang đến sự năng động, khả năng tiếp cận nhanh với công cụ số và tinh thần tìm tòi phương pháp làm việc mới. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của người đi trước với kiến thức, tư duy đổi mới của thế hệ trẻ tạo điều kiện thúc đẩy cải tiến kỹ thuật và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Việc xây dựng lực lượng kế cận đủ năng lực đảm nhiệm từng vị trí cũng giúp doanh nghiệp hạn chế phụ thuộc vào kinh nghiệm của một cá nhân, bảo đảm hoạt động sản xuất liên tục và từng bước chuẩn hóa quy trình.

Trước yêu cầu đổi mới của ngành công nghiệp đóng tàu, đội ngũ kỹ sư trẻ có nhiều cơ hội phát huy năng lực nhưng cũng phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng làm chủ công nghệ và tư duy quản lý.

Ông Nguyễn Văn Mạnh kỳ vọng lực lượng này sẽ trở thành nòng cốt trong quá trình hiện đại hóa sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của Công ty.

Với những kỹ sư như Trần Văn Thuận và Nguyễn Minh Thông, hành trình chinh phục những đỉnh cao kỹ thuật bắt đầu từ công việc mỗi ngày: Bám sát bản vẽ, theo dõi tiến độ, điều phối nguồn lực, làm chủ thiết bị và chủ động giải quyết vấn đề phát sinh.

Mỗi công nghệ được làm chủ, mỗi quy trình được cải tiến và mỗi kinh nghiệm được truyền lại đều góp phần củng cố năng lực doanh nghiệp.

Với tinh thần cầu thị, khát vọng sáng tạo và sự đồng hành giữa các thế hệ, đội ngũ kỹ sư trẻ tại Đóng tàu Hạ Long đang từng bước khẳng định vai trò, tạo nền tảng nhân lực kỹ thuật cho mục tiêu hiện đại hóa và sự phát triển bền vững của ngành đóng tàu Việt Nam.