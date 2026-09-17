Đối ngoại Việt Nam: Đổi mới tư duy trong cả đường lối và thực tế hành động

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho rằng, đối ngoại và hợp tác quốc tế phải tạo ra nguồn lực và năng lượng để phát triển đất nước. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thời gian gần đây, lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, từ chuyến thăm Nga, Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại Ấn Độ, chuyến công tác đi Hàn Quốc, Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chuyến công tác Singapore của Thường trực Ban Bí Thư Trần Cẩm Tú.

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 17/9, phóng viên đề nghị Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết những chuyển biến trong tư duy và cách tiếp cận đối ngoại của Việt Nam hiện nay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao chia sẻ, triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, thời gian qua lãnh đạo Đảng, Nhà nước có nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao. Những hoạt động đối ngoại đó có ý nghĩa quan trọng trên cả bình diện song phương và đa phương.

Việt Nam đã đón rất nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao các nước sang thăm, cũng như cụ thể hóa được đường lối đối ngoại rộng mở, độc lập tự chủ, tự cường và hòa bình, hữu nghị, đa dạng hóa, đa phương hóa; là bạn và là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

“Chúng ta thấy được rõ nét nhất sự đổi mới tư duy, đầu tiên là Đại hội Đảng XIV đã xác định và nâng tầm vai trò tiên phong, nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại; qua đó đối ngoại phục vụ hiệu quả và thiết thực những mục tiêu phát triển và bảo vệ Tổ quốc”, bà Hằng nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho rằng, đối ngoại và hợp tác quốc tế phải tạo ra nguồn lực và năng lượng để phát triển đất nước; kiến tạo được sức mạnh quốc gia. Đối ngoại còn thể hiện rõ nội hàm tự chủ chiến lược trong từng chuyến thăm và trong từng thỏa thuận; phải dự án hóa được những thỏa thuận, cam kết thành những sản phẩm cụ thể, hiệu quả, thiết thực.

Nhìn lại các hoạt động đối ngoại thời gian qua có thể thấy sự đổi mới tư duy trong đường lối và thực tế hành động. Sau mỗi hoạt động đối ngoại cấp cao, các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam phải cụ thể hóa thỏa thuận cấp cao thành chương trình, kế hoạch, dự án phục vụ cho lĩnh vực của mình, cho ngành và cho địa phương của mình.