Đối ngoại quốc phòng góp phần nâng cao vị thế và vai trò của đất nước, Quân đội trên trường quốc tế

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị rà soát các hoạt động đối ngoại quốc phòng tháng 10/2026. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã báo cáo, thảo luận công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động đối ngoại quốc phòng trong tháng 10, trọng tâm là sự kiện Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng tham gia đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) lần thứ 20 và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 13 tại Philippines.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị rà soát các hoạt động đối ngoại quốc phòng tháng 10/2026. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Nhấn mạnh đối ngoại quốc phòng là một trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng tiếp tục nêu cao quyết tâm, tổ chức các hoạt động đối ngoại quốc phòng trong tháng 10 với nỗ lực cao nhất, góp phần củng cố và tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, xây dựng lòng tin, duy trì quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các đối tác. Đồng thời, cần chủ động, tích cực, có trách nhiệm triển khai hợp tác quân sự-quốc phòng đa phương trong khuôn khổ ASEAN và do ASEAN dẫn dắt, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của đất nước, Quân đội trên trường quốc tế.