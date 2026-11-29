Thực tiễn những ngày cuối tháng 11/2026 cho thấy, đối ngoại đang chủ động mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực, cùng khu vực giải quyết những vấn đề chung và tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển dài hạn.

Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mê Công (ACMECS) lần thứ 11 diễn ra tại Hà Nội vào chiều tối 28/11 là minh chứng rõ nét.

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao CLMV, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh yêu cầu phát huy tổng thể thế mạnh của từng quốc gia thành sức mạnh chung, lấy kết nối làm trọng tâm xuyên suốt, bảo đảm phát triển bền vững mọi mặt và lấy hiệu quả thực chất làm thước đo hợp tác. Để hợp tác CLMV bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đề xuất các nước cần thúc đẩy ba kết nối chiến lược là kết nối hạ tầng và logistics; kinh tế và chuỗi cung ứng. Mục tiêu là hình thành “cơ sở sản xuất chung”, khai thác thế mạnh bổ sung cho nhau và tạo thêm giá trị cho mỗi nền kinh tế.

Đề xuất của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã đi thẳng vào điểm nghẽn của hợp tác tiểu vùng. Các nước có vị trí địa lý gần nhau, có nguồn lực và thị trường bổ trợ cho nhau, nhưng nếu hạ tầng thiếu đồng bộ, thủ tục còn rườm rà, hàng hóa khó lưu thông thì lợi thế vẫn chỉ nằm trên giấy.

Một đề xuất đáng chú ý của Việt Nam tại CLMV là sáng kiến “Hành lang cảng cạn thông minh bốn nước”. Thay vì phát triển từng điểm vận tải riêng lẻ, sáng kiến hướng tới kết nối cảng cạn với cửa khẩu, sân bay và cảng biển thành tuyến vận chuyển liền mạch; đồng thời, số hóa thủ tục, liên thông dữ liệu, giảm thời gian và chi phí vận chuyển.

Nếu CLMV đặt trọng tâm vào kết nối bốn nước, Hội nghị Cấp cao ACMECS mở rộng tầm nhìn hợp tác trên toàn tiểu vùng Mê Công. Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất “chuyển từ thích ứng bị động sang chủ động kiến tạo phát triển; từ khai thác lợi thế sẵn có sang kết nối chặt chẽ để cùng tạo dựng năng lực cạnh tranh mới”.

Định hướng ấy cho thấy dư địa hợp tác còn rất lớn. Theo số liệu Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung công bố ở Họp báo quốc tế về kết quả 2 Hội nghị vào chiều tối cùng ngày, ACMECS có dân số hơn 250 triệu người, diện tích trên 1,9 triệu km², GDP hơn 1.200 tỷ USD và kim ngạch thương mại gần 1.500 tỷ USD. CLMV có diện tích khoảng 1,37 triệu km², GDP khoảng 563 tỷ USD và kim ngạch thương mại gần 900 tỷ USD.

Những con số này đã cho thấy tiềm lực đáng kể của tiểu vùng. Nhưng để tạo ra sức mạnh chung, các nước phải kết nối thị trường, nguồn nguyên liệu, hạ tầng và năng lực sản xuất, hình thành chuỗi giá trị có hiệu quả. Việt Nam vì thế đề xuất kết nối các trung tâm sản xuất, đô thị, cảng biển, cửa khẩu và thị trường; hình thành các chuỗi cung ứng khu vực; nghiên cứu xây dựng thương hiệu chung “Nông sản Mê Công”. Cùng với đó là hài hòa thủ tục, tạo thuận lợi thương mại, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Từ những đề xuất tại CLMV và ACMECS có thể thấy, Việt Nam không chỉ tìm kiếm thêm thị trường cho hàng hóa trong nước mà còn mong muốn góp phần kết nối các nền kinh tế trong tiểu vùng để cùng tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và thương mại khu vực. Tuy nhiên, hợp tác phát triển không thể chỉ dựa trên tốc độ lưu thông hàng hóa hay quy mô đầu tư. Mê Công là không gian sinh tồn chung, nơi nguồn nước, môi trường và hệ sinh thái gắn bó chặt chẽ với đời sống hàng triệu người. Vì vậy, đề xuất của Việt Nam về quản lý bền vững nguồn nước xuyên biên giới, chia sẻ thông tin, tham vấn thường xuyên và kết nối cảnh báo sớm thiên tai có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Từ hợp tác tiểu vùng nhìn rộng ra khu vực, Việt Nam đang có thêm nhiều cơ hội thể hiện vai trò và đóng góp vào những vấn đề chung. Năm 2026, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); năm 2027 sẽ là chủ nhà APEC. Đây không chỉ là những nhiệm vụ tổ chức hội nghị, mà còn là dịp thể hiện năng lực điều phối, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp vào định hình chương trình nghị sự khu vực.

Việt Nam dự kiến tổ chức hơn 200 hoạt động APEC trong năm 2027, gồm 11 hội nghị cấp Bộ trưởng và đối thoại cấp cao, trải đều tại 7 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chủ đề “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung” cùng ba ưu tiên về năng suất, thương mại - đầu tư và sức chống chịu phản ánh yêu cầu phát triển của khu vực, đồng thời gắn với mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam.

Đáng chú ý, Việt Nam không chỉ hướng tới sự hiện diện của các nhà lãnh đạo, mà còn mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp. Tại CLMV 12, lần đầu tiên Việt Nam mời các đối tác phát triển và đại diện khu vực tư nhân tham gia, nhằm huy động thêm nguồn lực cho tiểu vùng. Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đã đánh giá “cách tiếp cận của Việt Nam mang tính đổi mới sáng tạo cao”, góp phần trực tiếp vào Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Những chuyển động đó cũng được thể hiện trong quan hệ song phương, nơi hiệu quả đối ngoại có thể được nhìn thấy qua các kết quả cụ thể về thương mại, đầu tư và hợp tác kinh tế cụ thể. Việt Nam và Campuchia đặt mục tiêu sớm đưa thương mại hai chiều lên 20 tỷ USD. Việt Nam và Lào hướng tới kim ngạch 5 tỷ USD, tiến tới 10 tỷ USD. Với Australia, thương mại hàng hóa hai chiều trong nửa đầu năm 2026 đạt 8,2 tỷ USD, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ. Những kết quả và mục tiêu ấy cho thấy quan hệ chính trị, ngoại giao đang tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế và gắn kết lợi ích giữa các nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chụp ảnh chung tại Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS) lần thứ 11. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”. Tinh thần đó đòi hỏi mỗi hoạt động đối ngoại phải hướng tới lợi ích thiết thực của đất nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển chung.

Đối ngoại đi trước không có nghĩa là tách khỏi thực tiễn trong nước, mà ngược lại, càng hội nhập sâu, càng phải nâng cao năng lực nội tại. Nếu trong nước còn những điểm nghẽn, cơ hội từ bên ngoài khó chuyển thành kết quả bên trong. Vì vậy, mở rộng quan hệ, thúc đẩy hợp tác phải song hành với tháo gỡ những điểm nghẽn trong nước và nâng cao năng lực của nền kinh tế. Khi những cam kết và thoả thuận hợp tác đem lại thêm nguồn lực, cơ hội làm ăn thiết thực cho đất nước, người dân, khi đó đối ngoại mới thực sự góp phần đưa đất nước phát triển.