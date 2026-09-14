Đối ngoại nhân dân phải chuyển mạnh sang mô hình kiến tạo phát triển

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Chiều 14/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiến hành phiên trọng thể. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng 500 đại biểu tiêu biểu đại diện cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tại các tỉnh, thành phố.

Đối ngoại nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thực hiện tốt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, có nhiều chuyển biến mang tính đột phá và triển khai nhiệm vụ theo hướng đi vào thực chất và hiện đại hơn.

Hoạt động của Liên hiệp đã từng bước chuyển từ tư duy giao lưu, hữu nghị là chủ yếu chuyển sang gắn kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác đối ngoại nhân dân chuyển từ “giao lưu thuần túy” sang “kiến tạo nội dung chính trị”; mạng lưới bạn bè quốc tế tiếp tục được củng cố, mở rộng theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa và đi vào chiều sâu và thực chất.

Qua đó, Liên hiệp góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước, đồng thời nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công tác phi chính phủ nước ngoài được triển khai bài bản, chuyên nghiệp, góp phần trực tiếp vào triển khai các định hướng, nhiệm vụ và chương trình lớn của Đảng, Nhà nước.

Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ.

Cùng với đó, công tác theo dõi tình hình, nghiên cứu, tham mưu có bước chuyển về chất; thông tin đối ngoại và vận động người Việt Nam ở nước ngoài được đổi mới về hình thức. Tổ chức bộ máy của Cơ quan thường trực, các tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương tiếp tục được củng cố theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng bộ

Lấy kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư làm thước đo

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đánh giá Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị sau Đại hội, các cấp Liên hiệp và tổ chức thành viên sớm triển khai Nghị quyết Đại hội, đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, đưa hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng và đóng góp nhiều hơn cho nền ngoại giao nước nhà.

Đề cập yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho biết, Đại hội XIV của Đảng đã xác định hai mục tiêu chiến lược 100 năm: đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, bên cạnh khơi dậy và phát huy nội lực, Việt Nam phải huy động mạnh mẽ, hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài, tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ rộng rãi của bạn bè và nhân dân thế giới.

Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Liên hiệp và các tổ chức thành viên cần nhận thức đầy đủ vị trí của đối ngoại nhân dân - một trụ cột quan trọng cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.

Đặc biệt, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo ra những sản phẩm cụ thể góp phần làm giàu cho đất nước.

Toàn hệ thống Liên hiệp cần chuyển từ coi trọng số lượng sang chất lượng, không chạy theo các sự kiện bề nổi mà tập trung vào chiều sâu và hiệu quả thực chất. Bên cạnh nhiệm vụ cốt lõi là xây dựng nền tảng xã hội vững chắc, ổn định cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước, đối ngoại nhân dân phải chuyển mạnh sang mô hình kiến tạo phát triển.

Trong đó, hiệu quả kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ phải trở thành thước đo giá trị; Liên hiệp cần phát huy vai trò cầu nối thực chất để hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu kết nối với thế giới.

“Mọi chương trình vận động nguồn lực quốc tế, viện trợ phi chính phủ nước ngoài phải gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển quốc gia, bám sát nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, hướng vào các lĩnh vực trọng tâm như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, giáo dục chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị.

Cùng với đó, Liên hiệp cần mở rộng không gian đối ngoại, củng cố nền tảng quan hệ song phương và nâng cao vị thế đa phương; rà soát, “làm mới” hệ thống đối tác tại các địa bàn quan trọng; chủ động kết nối với giới học giả, doanh nhân, viện nghiên cứu và chú trọng xây dựng lực lượng trẻ yêu mến Việt Nam tại các nước.

Công tác thông tin đối ngoại cũng cần có bước tiến đột phá, nâng cao năng lực “kể câu chuyện về Việt Nam với thế giới”.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đồng thời yêu cầu phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, bảo đảm ba trụ cột vận hành như “ba chân kiềng vững chắc”; đồng thời phát huy vai trò chuyên trách để tham mưu tích cực cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết, định hướng các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân trong cả nước.

Để đáp ứng yêu cầu mới, tổ chức bộ máy làm công tác đối ngoại nhân dân phải tiếp tục được xây dựng theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. “Đất nước ta đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân đặt niềm tin vào bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ tin tưởng Liên hiệp sẽ đưa công tác đối ngoại nhân dân lên tầm cao mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thống nhất bầu các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra. Ban Chấp hành khóa VII gồm 97 vị, Ban Thường vụ gồm 22 vị. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.