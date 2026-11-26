Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) luôn tạo môi trường thuận lợi để sinh viên nước ngoài học tập và nghiên cứu.

Tại Thái Nguyên, đối ngoại nhân dân đang được phát huy như một kênh quan trọng để mở rộng quan hệ, thúc đẩy giao lưu và tạo thêm động lực cho tiến trình hội nhập. Từ môi trường giáo dục quốc tế, các hoạt động giao lưu hữu nghị đến những chương trình hợp tác phát triển cộng đồng, công tác này từng bước gắn kết các hoạt động xã hội với mục tiêu quảng bá hình ảnh địa phương, tăng cường sự hiểu biết và kết nối nguồn lực.

Từ những kết nối gần gũi đến nền tảng hội nhập

Một trong những biểu hiện rõ nét của đối ngoại nhân dân tại Thái Nguyên là môi trường giáo dục quốc tế, nơi các kết nối văn hóa được hình thành một cách tự nhiên thông qua học tập, sinh hoạt và trải nghiệm. Đại học Thái Nguyên mỗi năm đón khoảng 600-1.000 sinh viên quốc tế, tạo nên không gian giao lưu đa văn hóa, nơi sinh viên Việt Nam và sinh viên nước ngoài cùng học tập, chia sẻ kiến thức và những câu chuyện về quê hương.

Những trải nghiệm ấy góp phần tạo dựng hình ảnh địa phương trong mắt bạn bè quốc tế. Nino Paul W. Sevilla, sinh viên đến từ Philippines, bày tỏ sự trân trọng đối với những người bạn Việt Nam tại Đại học Thái Nguyên và Khoa Quốc tế vì sự tốt bụng, ấm áp, lịch thiệp. Ikechukwu Franklin Ekeh, sinh viên đến từ Nigeria, cũng chia sẻ cảm giác như ở nhà khi sống tại Thái Nguyên.

Những cảm nhận chân thực ấy góp phần tạo nên dấu ấn lâu dài về một địa phương cởi mở, thân thiện. Khi được chia sẻ với gia đình, bạn bè và cộng đồng ở quê nhà, trải nghiệm tích cực của mỗi sinh viên trở thành một cách lan tỏa hình ảnh Thái Nguyên tự nhiên, gần gũi, tạo thêm những cầu nối cho giao lưu và hợp tác.

Cùng với giáo dục, giao lưu văn hóa cũng là một không gian quan trọng để đối ngoại nhân dân phát huy vai trò. Những lễ hội ẩm thực quốc tế, chương trình giao lưu hữu nghị, biểu diễn nghệ thuật đa văn hóa hay hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa các quốc gia tạo điều kiện để người dân địa phương trực tiếp tiếp xúc, tương tác với bạn bè nước ngoài. Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản năm 2025 là một trong những hoạt động góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và gắn kết giữa cộng đồng hai nước tại địa phương.

Đối ngoại nhân dân còn được thể hiện qua các chương trình hợp tác phát triển, đặc biệt là thông qua hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Giai đoạn 2020-2025, Thái Nguyên có khoảng 60 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có giấy phép hoạt động còn hiệu lực tại địa phương, với giá trị viện trợ giải ngân trung bình khoảng 1 triệu USD mỗi năm. Riêng năm 2025, tỉnh tiếp nhận 10 khoản viện trợ với tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng.

Những kết nối ấy tiếp tục được vun đắp qua Chương trình giao lưu văn hóa thanh niên, sinh viên quốc tế năm 2026, thu hút hơn 300 thanh niên, sinh viên Việt Nam và quốc tế đang học tập, nghiên cứu tại Thái Nguyên tham gia. Từ những tiết mục văn nghệ, màn trình diễn trang phục truyền thống đến các hoạt động thể thao và trò chơi tập thể, chương trình không chỉ tạo không gian sẻ chia, trải nghiệm văn hóa mà còn góp phần vun đắp tình hữu nghị, quảng bá hình ảnh đất và người Thái Nguyên đến bạn bè quốc tế.

Các chương trình hợp tác tập trung vào giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ hỗ trợ cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe cộng đồng đến các dự án sinh kế, những nguồn lực này góp phần đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân, đồng thời tạo thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao kiến thức và nâng cao năng lực tại địa phương.

Có thể khẳng định rằng kết nối văn hóa, giáo dục, xã hội và hợp tác phát triển góp phần tạo dựng một môi trường thuận lợi cho hội nhập. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gắn với chất lượng môi trường sống, sự cởi mở của cộng đồng và khả năng thích ứng với các chuẩn mực quốc tế, thiện cảm và niềm tin được xây dựng thông qua đối ngoại nhân dân cũng là một lợi thế bổ sung. Thái Nguyên hiện có trên 200 dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn, phản ánh không gian hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng. Bên cạnh những kết quả kinh tế, nền tảng xã hội, văn hóa và con người cũng góp phần tạo nên môi trường thuận lợi cho quá trình hội nhập lâu dài.

Chương trình giao lưu văn hóa thanh niên, sinh viên quốc tế năm 2026.

Đưa đối ngoại nhân dân đến gần hơn với cơ sở

Để những kết nối quốc tế không chỉ tập trung ở các cơ quan, tổ chức hay hoạt động quy mô lớn, Thái Nguyên chú trọng nâng cao nhận thức, kỹ năng và khả năng triển khai công tác đối ngoại nhân dân ở cơ sở, mở rộng chủ thể tham gia và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ Mặt trận và người dân.

Ngày 18/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phối hợp với xã Đại Từ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại nhân dân năm 2026 cho hơn 50 đại biểu là bí thư, trưởng xóm và cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở. Nội dung tập huấn tập trung vào quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và đối ngoại nhân dân; vai trò của MTTQ Việt Nam; kỹ năng tổ chức, tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Các đại biểu cũng được trang bị kỹ năng sử dụng nền tảng số để quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước và đấu tranh phản bác thông tin sai trái trên không gian mạng, đồng thời cập nhật thông tin về công tác đối ngoại của tỉnh. Việc đưa nội dung đối ngoại nhân dân đến đội ngũ cán bộ cơ sở cho thấy sự chú trọng đến năng lực truyền thông, tương tác và xử lý thông tin trong môi trường số.

Trong điều kiện thông tin xuyên biên giới ngày càng nhanh, mỗi cá nhân, cộng đồng và tổ chức ở địa phương đều có thể trở thành một chủ thể tham gia quảng bá hình ảnh đất nước. Vì vậy, nâng cao kỹ năng, nhận thức và khả năng sử dụng công cụ số không chỉ giúp hoạt động đối ngoại nhân dân hiệu quả hơn mà còn góp phần xây dựng hình ảnh địa phương chủ động, cởi mở và có trách nhiệm trong giao tiếp quốc tế.

Việc củng cố năng lực đối ngoại nhân dân tại cơ sở cũng đặt ra yêu cầu phối hợp đồng bộ giữa các trụ cột đối ngoại. Tại Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, ngày 5/8/2026, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân và tầm quan trọng của việc phối hợp triển khai đồng bộ, nhịp nhàng ba trụ cột đối ngoại: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Đối với Thái Nguyên, việc nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân đòi hỏi tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức xã hội, cơ sở giáo dục, cộng đồng doanh nghiệp, các hội hữu nghị và người dân; lựa chọn lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu, lợi thế địa phương; tăng tính chuyên nghiệp trong tổ chức hoạt động và khai thác hiệu quả các nền tảng số để mở rộng kết nối.

Từ những lớp học có sinh viên quốc tế, các hoạt động giao lưu văn hóa, chương trình hợp tác phát triển đến việc bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở, đối ngoại nhân dân tại Thái Nguyên đang từng bước gắn kết với đời sống và nhu cầu phát triển của địa phương. Mỗi mối quan hệ được vun đắp, mỗi trải nghiệm tích cực được lan tỏa đều góp phần tạo nên nền tảng hội nhập từ bên trong.

Hội nhập không chỉ được đo bằng độ rộng của các mối quan hệ hay số lượng chương trình hợp tác, mà còn bằng khả năng biến kết nối thành sự hiểu biết, thiện cảm thành niềm tin và niềm tin thành những giá trị có ích cho cộng đồng. Với Thái Nguyên, phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân chính là mở rộng cánh cửa ra thế giới từ những điều gần gũi nhất – con người, văn hóa và sự đồng hành.