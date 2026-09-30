Đối ngoại nhân dân kết nối hợp tác thực chất Việt Nam – Thụy Điển
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức sáng 30/9 xác định, mở rộng quan hệ Việt Nam - Thụy Điển sang những lĩnh vực hợp tác mới, đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn và Đại sứ Thuỵ Điển tại Việt Nam Johan Ndisi tham dự.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doi-ngoai-nhan-dan-ket-noi-hop-tac-thuc-chat-viet-nam-thuy-dien-420071.htm