Đối ngoại nhân dân kết nối hợp tác thực chất Việt Nam – Thụy Điển

Dù còn trăn trở về mức hỗ trợ, song tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc mà không thuộc diện hưởng Nghị định 154. Tổng kinh phí thực hiện chính sách này là hơn 50 tỷ đồng.