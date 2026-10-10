Đối ngoại Hà Nội: Hòa chung dòng chảy hội nhập và vươn mình

Năm 2026, kinh tế Thủ đô duy trì đà tăng trưởng tích cực, với Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III-2026 ước tăng 10,02%, lần đầu trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số. Cùng với những chuyển động mạnh mẽ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các định hướng phát triển mới của Hà Nội đang mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế. Trong bối cảnh đó, đối ngoại không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế quốc tế của Hà Nội mà còn trở thành kênh kết nối nguồn lực, tri thức, công nghệ và các đối tác chiến lược phục vụ phát triển.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố gần đây, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier nhận định, Hà Nội là một trong những thành phố có tốc độ phát triển ấn tượng, nhưng vẫn giữ được những nét quyến rũ và giá trị lịch sử riêng có. Đại sứ Julien Guerrier khẳng định, EU sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Hà Nội và Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời thúc đẩy hợp tác về đường sắt đô thị, kinh tế xanh và tận dụng hiệu quả các khuôn khổ hợp tác như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Theo Sở Ngoại vụ Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo thành phố đã tiếp 67 đoàn khách quốc tế đến chào xã giao, làm việc và trao đổi về các chương trình, dự án hợp tác. Thông qua các cuộc tiếp xúc với đại sứ, đại diện tổ chức quốc tế và đối tác nước ngoài, Hà Nội tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu chính sách và thúc đẩy các chương trình hợp tác phù hợp với nhu cầu phát triển của thành phố.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế quy mô lớn, mở rộng quan hệ với các địa phương, tổ chức và đối tác nước ngoài. Điểm nhấn nổi bật là việc phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN (từ ngày 7 đến 10-6-2026) trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN. Hội nghị trở thành diễn đàn trao đổi chính sách giữa các đô thị trong khu vực, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực phát triển đô thị, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với các hoạt động đối ngoại truyền thống, đồng hành với mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, phát triển bền vững, đối ngoại Thủ đô ngày càng hướng mạnh vào các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các chuyến công tác của lãnh đạo thành phố tới

Hoa Kỳ, Italia, Singapore... cùng các cuộc làm việc với Tập đoàn Rosen Partners, Tập đoàn Meta, Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA), Đại học Bang Arizona (ASU)... và cộng đồng chuyên gia, nhà khoa học người Việt tại nước ngoài đã mở ra những cơ hội hợp tác mới. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng thu hút các doanh nghiệp công nghệ, tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ lõi và công nghệ nguồn tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Thông qua hợp tác quốc tế, Hà Nội từng bước hình thành định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo mô hình liên kết giữa đào tạo, nghiên cứu, doanh nghiệp và thị trường công nghệ toàn cầu. Thành phố cũng thúc đẩy hợp tác với các cơ sở đào tạo và đối tác quốc tế trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển giao và định giá công nghệ, sở hữu trí tuệ, ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp, cũng như quản trị dữ liệu đô thị.

Hà Nội đã thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác với hơn 100 thủ đô, thành phố trên thế giới, tạo mạng lưới đối tác rộng mở để thúc đẩy thương mại, đầu tư và giao lưu trên nhiều lĩnh vực. Nội dung thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp được lồng ghép xuyên suốt trong các hoạt động đối ngoại. Tiêu biểu trong thời gian qua là việc Hà Nội tham gia Hội chợ Hannover Messe tại Đức và các chương trình làm việc tại Pháp, Italia trong tháng 4-2026; tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại Canada; triển khai Tuần hàng Việt Nam tại hệ thống siêu thị AEON ở Nhật Bản; tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch, thương mại với Trùng Khánh (Trung Quốc), Hàn Quốc và các thị trường quốc tế khác…

Từ những cuộc gặp gỡ, kết nối và hợp tác cụ thể, đối ngoại Hà Nội đang từng bước trở thành cầu nối quan trọng đưa Thủ đô hòa vào dòng chảy hội nhập quốc tế, đồng thời tạo thêm nguồn lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.