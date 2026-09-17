Đối ngoại cấp cao Việt Nam: Thúc đẩy quan hệ song phương và đa phương

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Chiều 17.9, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có rất nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao. Những hoạt động này có ý nghĩa hết sức quan trọng trên cả phương diện song phương và đa phương.

Vừa qua, Việt Nam đã đón nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao các nước sang thăm. Với việc triển khai thành công các hoạt động đối ngoại, Việt Nam đã cụ thể hóa được đường lối đối ngoại rộng mở, độc lập, tự chủ, tự cường và hòa bình, hữu nghị; đa dạng hóa, đa phương hóa; trở thành bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Khẳng định sự rõ nét trong đổi mới tư duy đối ngoại, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho rằng điều quan trọng nhất có thể thấy là Đại hội Đảng XIV đã xác định và nâng tầm vai trò tiên phong cũng như nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại. Qua đó, đối ngoại phải phục vụ hiệu quả và thiết thực các mục tiêu phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, đối ngoại và hợp tác quốc tế phải tạo ra nguồn lực và năng lượng để phát triển đất nước, kiến tạo sức mạnh quốc gia. Bên cạnh đó, đối ngoại phải thể hiện rõ nội hàm tự chủ chiến lược trong từng chuyến thăm, từng thỏa thuận.

Đồng thời, phải “dự án hóa” những thỏa thuận, cam kết thành những sản phẩm cụ thể, hiệu quả và thiết thực, đối với cả Việt Nam và các nước đối tác.

Theo Người phát ngôn Phạm Thu Hằng, nhìn lại các hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời gian qua có thể thấy sự đổi mới tư duy trong đường lối, trong thực tế và trong hành động.

Sau mỗi hoạt động đối ngoại cấp cao, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam cần cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao thành những chương trình, kế hoạch và dự án phục vụ cho lĩnh vực, ngành và địa phương.

Cũng tại buổi họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16.9.

Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và mang tính lịch sử trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan; cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Nhà vua Thái Lan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976.

Theo Người phát ngôn Phạm Thu Hằng, chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 5.2025.

Với vai trò đặc biệt của Nhà vua và Hoàng gia trong đời sống tinh thần, lịch sử và văn hóa của Thái Lan, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa về ngoại giao cấp Nhà nước mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với giao lưu và gắn kết giữa nhân dân hai nước. Đồng thời thể hiện sự coi trọng cao độ của Hoàng gia, Nhà nước và nhân dân Thái Lan đối với Việt Nam.

“Tôi cho rằng thông điệp quan trọng nhất của chuyến thăm đó chính là sự tin cậy chính trị ở cấp cao, cũng như tình cảm gần gũi giữa hai nhân dân, hai dân tộc.

Điều quan trọng nhất là, với những tình cảm tốt đẹp đó, với những nhận thức chung sâu sắc và sự tin cậy chính trị đang có những bước phát triển hết sức tốt đẹp, hai nước sẽ có những hành động cụ thể nhằm cụ thể hóa các chương trình, dự án vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới”, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.