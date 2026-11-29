Đồn Biên phòng Pò Hèn (Quảng Ninh, Việt Nam) và Trạm Hội ngộ hội đàm Bộ đội Biên phòng địa khu Phòng Thành (Quảng Tây, Trung Quốc) tuần tra song phương.

Duy trì phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới, mở rộng kết nghĩa cụm dân cư và đẩy mạnh giao lưu, hợp tác, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh góp phần củng cố tình hữu nghị, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân từ cơ sở.

Chủ động phối hợp, giữ vững an ninh biên giới

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh luôn xác định công tác đối ngoại biên phòng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với bảo vệ biên giới và xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Trên cơ sở quán triệt và thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước, các thỏa thuận giữa hai nước và nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại biên phòng thường xuyên, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu.

Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì hội đàm định kỳ theo quý và hội đàm đột xuất với Bộ đội địa khu Quảng Tây (Trung Quốc). Cùng với đó, các đồn biên phòng tổ chức gặp gỡ, trao đổi với Trạm Hội ngộ Hội đàm Bộ đội Biên phòng địa khu, Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng và các lực lượng chức năng phía bạn.

Giai đoạn 2015-2025, BĐBP Quảng Ninh duy trì 375 cuộc hội đàm định kỳ, 21 cuộc hội đàm đột xuất, trao đổi hơn 3.800 thư và 1.900 cuộc điện thoại qua đường dây nóng với lực lượng chức năng phía Trung Quốc. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị tổ chức 3 đoàn hội đàm tại Quảng Tây (Trung Quốc), 4 đoàn hội đàm tại vạch phân quản; tiếp tục duy trì hiệu quả công tác tuần tra song phương và trao đổi thông tin. Mối quan hệ phối hợp hiện được thắt chặt thông qua 12 cặp đơn vị kết nghĩa.

Thông qua các kênh liên lạc, thư tín và điện thoại đường dây nóng, lực lượng hai bên thường xuyên cập nhật tình hình địa bàn, trao đổi về quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, hoạt động xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng chống tội phạm và xử lý các vấn đề phát sinh.

Cùng với hội đàm, tuần tra song phương được duy trì trên tuyến biên giới đất liền, cửa khẩu, cửa sông và vùng biển tiếp giáp. Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức 8 cuộc tuần tra song phương với 60 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Đặc biệt, ngày 18–19.3.2026, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phối hợp chuẩn bị và tham gia Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 10 tại Quảng Ninh và Quảng Tây. Hoạt động góp phần tăng cường đoàn kết, tin cậy, thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, tạo thêm nền tảng cho xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định.

Vun đắp tình hữu nghị từ cộng đồng dân cư

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh (Việt Nam) và Chi đội Quản lý biên giới Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) phối hợp tuyên truyền pháp luật.

Đối ngoại biên phòng không chỉ dừng lại ở hoạt động phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách mà còn được mở rộng đến cộng đồng dân cư hai bên biên giới. Đây là hướng đi giúp tình hữu nghị được vun đắp từ cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ đường biên, giữ gìn an ninh, trật tự và chấp hành pháp luật.

Hiện nay, 10 cặp kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới được Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh duy trì. Thông qua các hoạt động thăm hỏi dịp lễ, Tết, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, người dân hai bên có thêm cơ hội gặp gỡ, chia sẻ cuộc sống, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Những mối quan hệ được hình thành, vun đắp qua thời gian tạo sự gắn bó, giúp người dân hiểu hơn về trách nhiệm cùng giữ gìn biên giới hòa bình, ổn định.

Tháng 3/2026, hai địa phương Hoành Mô (Việt Nam) – Động Trung (Trung Quốc) tổ chức sơ kết 10 năm kết nghĩa, đánh dấu chặng đường hợp tác từ năm 2016 đến năm 2026. Qua 10 năm, hoạt động kết nghĩa không chỉ là những cuộc gặp gỡ, giao lưu mà từng bước trở thành nền tảng để người dân hai bên duy trì quan hệ, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp trong đời sống và cùng xây dựng khu vực biên giới ổn định.

Đặc biệt, hoạt động hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì như một nét giao lưu văn hóa truyền thống, tạo không gian gặp gỡ thân tình giữa người dân hai bên. Những lời hát, cuộc trò chuyện, hoạt động thăm hỏi tuy giản dị nhưng góp phần xóa dần khoảng cách, tăng sự hiểu biết và củng cố tình đoàn kết, hữu nghị.

Thông qua các hoạt động kết nghĩa, giao lưu, tuyên truyền, phổ biến pháp luật có thêm cách tiếp cận gần gũi với người dân. Khi người dân hiểu hơn về quy định liên quan đến biên giới, xuất nhập cảnh, trách nhiệm bảo vệ đường biên, họ sẽ chủ động hơn trong chấp hành, phối hợp cùng lực lượng chức năng và vận động người thân, cộng đồng thực hiện đúng quy định. Qua đó, ý thức tự giác được hình thành từ mỗi gia đình, mỗi cụm dân cư, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật và những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở.

Mở rộng hợp tác, đưa đối ngoại biên phòng đi vào chiều sâu

Cùng với duy trì và củng cố quan hệ phối hợp, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh chú trọng mở rộng hợp tác trong quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và xuất nhập cảnh trái phép.

Việc thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ giữa lực lượng chức năng hai bên góp phần chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, việc thúc đẩy xây dựng cửa khẩu thông minh, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, kiểm soát được xác định là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước hiện đại hóa hoạt động cửa khẩu, tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa và đi lại của người dân.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng hai bên không chỉ góp phần bảo đảm hoạt động cửa khẩu an toàn, thông suốt mà còn tạo điều kiện phát huy tiềm năng, lợi thế của khu vực biên giới, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức đối ngoại biên phòng theo hướng thiết thực, hiệu quả; nâng cao chất lượng phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía Trung Quốc, đồng thời duy trì, mở rộng các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, hợp tác giữa cộng đồng dân cư hai bên.

Thông qua các hoạt động đối ngoại và giao lưu nhân dân, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ biên giới tiếp tục được phát huy, tạo nền tảng vững chắc để củng cố thế trận biên phòng toàn dân.

Kiên định nguyên tắc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, linh hoạt trong xử lý tình huống, lấy lòng tin, sự tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật và các thỏa thuận song phương làm nền tảng, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ biên giới, đồng thời là cầu nối vun đắp quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Qua đó, công tác đối ngoại biên phòng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, gắn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ với mở rộng hợp tác, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.