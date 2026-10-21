Đối ngoại biên phòng góp phần vun đắp tình hữu nghị nơi biên giới Lào Cai

Trưởng đoàn đại biểu 7 đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Trạm Hội ngộ Hội đàm khu vực Hà Khẩu (Trung Quốc) ký biên bản Hội đàm định kỳ quý III năm 2026. Ảnh: Trung Dũng

Chủ động phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới

Địa hình phức tạp, giao thông khó khăn, trong khi một số đơn vị đóng quân xa khu vực biên giới, gây trở ngại cho công tác nắm tình hình và phối hợp xử lý vụ việc. Trong khi đó, nhiệm vụ quản lý đường biên, mốc quốc giới, kiểm soát cửa khẩu và phòng, chống tội phạm đòi hỏi các lực lượng phải duy trì trao đổi thông tin, kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh. Vì vậy, việc duy trì quan hệ công tác thường xuyên với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía đối diện có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Trên cơ sở các văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam – Trung Quốc và những thỏa thuận đã ký kết, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai duy trì quan hệ thường xuyên với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu tỉnh Vân Nam. Các hoạt động hội đàm, tuần tra liên hợp, tuần tra song phương, trao đổi sĩ quan liên lạc và duy trì đường dây nóng được triển khai theo đúng chức năng, thẩm quyền, tạo cơ sở để hai bên trao đổi thông tin, thống nhất biện pháp phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tổ chức 6 đoàn hội đàm, giao lưu cấp tỉnh với 60 đại biểu, 11 đoàn cấp đồn với 111 đại biểu. Tuần tra liên hợp thi hành pháp luật 12 lần, với 1.290 lượt cán bộ, chiến sĩ mỗi bên; tuần tra song phương 6 lần, với 98 lượt cán bộ, chiến sĩ mỗi bên. Các hoạt động này tạo điều kiện để lực lượng hai bên trực tiếp trao đổi tình hình, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trên cơ sở những thỏa thuận đã thống nhất.

Bên cạnh các hoạt động hội đàm, tuần tra theo kế hoạch, việc gặp gỡ, trao đổi tại khu vực biên giới giúp các đơn vị kịp thời nắm bắt tình hình thực tế, xử lý nhanh những vấn đề thuộc phạm vi phối hợp. Trong 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động gặp gỡ tại biên giới cấp đồn được tổ chức 42 đoàn, với 242 lượt cán bộ, chiến sĩ mỗi bên. Qua các cuộc gặp, lực lượng hai bên trao đổi tình hình, phối hợp quản lý đường biên, mốc quốc giới và phòng ngừa vi phạm; những vấn đề phát sinh được trao đổi trên tinh thần tôn trọng, hợp tác, đúng thẩm quyền.

Để duy trì sự phối hợp thường xuyên, bên cạnh các cuộc gặp trực tiếp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai còn chú trọng các kênh trao đổi thông tin từ cấp tỉnh đến cấp đồn qua thư tín, sĩ quan liên lạc và đường dây nóng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, cấp Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao đổi 186 thư, cấp đồn trao đổi 543 thư và liên lạc đường dây nóng 338 lần. Việc duy trì các kênh liên lạc góp phần bảo đảm thông tin được trao đổi kịp thời, phục vụ công tác phối hợp giữa lực lượng hai bên.

Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, nhấn mạnh: "Trong công tác đối ngoại biên phòng, chúng tôi luôn xác định phải kiên định về nguyên tắc, đồng thời linh hoạt, khéo léo trong phương pháp triển khai, trên cơ sở tôn trọng các văn kiện pháp lý về biên giới và những thỏa thuận đã được hai bên thống nhất. Điều quan trọng là thông qua các hoạt động hội đàm, trao đổi thông tin và phối hợp thực hiện nhiệm vụ, lực lượng hai bên ngày càng tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, kịp thời trao đổi, giải quyết thỏa đáng những vấn đề phát sinh trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và xây dựng. Qua đó, vừa nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới, vừa góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thúc đẩy sự phát triển hai bên biên giới".

Cán bộ Đội tuần tra liên hợp số 1 phía Việt Nam kiểm tra hiện trạng cột mốc quốc giới 102 (2) trong đợt ra quân tuần tra liên hợp năm 2026 giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chi đội Quản lý biên giới Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Ảnh: Trung Dũng

Phối hợp giữ vững an ninh, trật tự, tạo thuận lợi tại cửa khẩu

Tại khu vực cửa khẩu, yêu cầu phối hợp giữa lực lượng hai bên thể hiện trực tiếp trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, trao đổi thông tin về người và phương tiện qua lại, xác minh nhân thân và xử lý các vụ việc liên quan. Những công việc này đòi hỏi các bên thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời trao đổi kịp thời để hạn chế vướng mắc, bảo đảm hoạt động quản lý cửa khẩu được duy trì thông suốt.

Trung tá Vũ Trần Minh Đạt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết: "Địa bàn cửa khẩu đòi hỏi phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, bởi mỗi vấn đề phát sinh đều cần được trao đổi, xử lý kịp thời. Chúng tôi chú trọng duy trì các kênh liên lạc với lực lượng phía đối diện, phối hợp kiểm soát xuất, nhập cảnh chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, đồng thời góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động giao thương".

Trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng hai bên phối hợp xử lý 134 vụ, với 584 người liên quan đến hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Trong đó, Việt Nam trao trả Trung Quốc 8 vụ, với 15 người; phía Trung Quốc trao trả Việt Nam 126 vụ, với 569 người. Kết quả này phản ánh quá trình phối hợp trong xác minh, thực hiện thủ tục theo quy định, góp phần phòng ngừa vi phạm, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Cùng với phối hợp xử lý các vụ việc cụ thể, đối ngoại biên phòng còn góp phần mở rộng quan hệ hữu nghị thông qua các hoạt động giao lưu giữa lực lượng, chính quyền địa phương và nhân dân hai bên. Trong 9 tháng đầu năm 2026, có 62 đoàn hội đàm, giao lưu hữu nghị địa phương, với 1.022 đại biểu tham gia. Nội dung giao lưu gồm công tác chính trị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, văn hóa, thể thao và phối hợp bảo vệ môi trường. Những hoạt động này tạo thêm điều kiện để các bên tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy, thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tuyến biên giới.

Quan hệ hợp tác còn được duy trì thông qua các mô hình kết nghĩa giữa đơn vị quản lý, bảo vệ biên giới và cộng đồng dân cư hai bên. Đến nay, 10 đồn Biên phòng (trong tổng số 11 đồn Biên phòng trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) đã kết nghĩa với 15 đơn vị quản lý, bảo vệ biên giới phía Trung Quốc; đồng thời duy trì 8 cặp kết nghĩa thôn, trấn - thị trấn hai bên biên giới. Thông qua các mối quan hệ kết nghĩa, lực lượng và nhân dân hai bên có thêm điều kiện giao lưu, tăng cường hiểu biết, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới.

Từ duy trì cơ chế phối hợp nghiệp vụ đến mở rộng giao lưu, kết nghĩa, các hoạt động đối ngoại biên phòng tại Lào Cai được triển khai trên nhiều lĩnh vực, gắn với yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Để những hoạt động này tiếp tục phát huy hiệu quả, yếu tố con người, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại và việc duy trì các cơ chế hợp tác có ý nghĩa quan trọng.

Đại tá Nguyễn Phi Khanh nhấn mạnh: “Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại biên phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn và kỹ năng đối ngoại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với việc duy trì hiệu quả các cơ chế hội đàm, tuần tra song phương, trao đổi thông tin và phát huy các mô hình giao lưu, kết nghĩa, đơn vị sẽ chú trọng nâng cao chất lượng hợp tác trên tinh thần tôn trọng, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi luôn xác định phải giữ vững nguyên tắc, đồng thời linh hoạt, khéo léo trong phương pháp, phối hợp giải quyết kịp thời, thỏa đáng những vấn đề phát sinh, qua đó góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển”.