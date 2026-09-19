Đội nghệ thuật quần chúng phường Nam Nha Trang giành giải nhất

Sáng 19-9, tại phường Ninh Hòa diễn ra Liên hoan Nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) - Cụm thi đua các phường phía bắc tỉnh Khánh Hòa. Liên hoan do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Đến dự có đồng chí Nguyễn Trung Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trung Dũng tặng hoa cho 8 đội văn nghệ tại Cụm thi đua các phường phía bắc tỉnh Khánh Hòa.

Liên hoan có sự tham gia của 8 đội nghệ thuật quần chúng đến từ các phường: Đông Ninh Hòa, Hòa Thắng, Ninh Hòa, Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang và Bắc Cam Ranh.

Lãnh đạo phường Ninh Hòa tặng hoa chúc mừng liên hoan diễn ra tại Cụm thi đua các phường phía bắc tỉnh Khánh Hòa.

Ban tổ chức tặng hoa cho Ban giám khảo tại Cụm thi đua các phường phía bắc tỉnh Khánh Hòa.

Các đội mang đến liên hoan nhiều tiết mục ca, múa, hòa tấu... có chủ đề ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc và những thành quả trong xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. Trong đó có nhiều tiết mục khai thác hình ảnh biển, đảo quê hương Khánh Hòa và những nét văn hóa đặc trưng của địa phương góp phần tạo nên không khí sôi nổi, đa dạng cho liên hoan.

Một tiết mục hát múa tại liên hoan.

Liên hoan là hoạt động nhằm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2026 - 2031”. Đây cũng là sân chơi văn hóa tinh thần lành mạnh, để cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân các phường giao lưu, học hỏi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kết thúc liên hoan tại Cụm thi đua các phường phía bắc tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội nghệ thuật quần chúng phường Nam Nha Trang; 2 giải nhì thuộc về đội nghệ thuật quần chúng phường Ninh Hòa và Hòa Thắng; giải ba trao cho 2 đội nghệ thuật quần chúng phường Tây Nha Trang và Đông Ninh Hòa; các đội còn lại đạt giải khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao giải cho 5 tiết mục xuất sắc nhất liên hoan.

THÁI NGỌC HUY