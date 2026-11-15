Dời ngày giỗ cho phù hợp có ảnh hưởng đến người mất?

GNO - Gia đình tôi khá đông anh chị em và con cháu, hầu hết đều ở xa quê. Vào ngày giỗ, một số gia đình anh chị em không về được vì bận công tác hoặc các cháu học hành. Năm nay sắp đến ngày giỗ, tôi và một số anh chị em đề xuất nên tổ chức cúng giỗ vào thứ Bảy hay Chủ nhật gần ngày giỗ nhất để mọi người trong đại gia đình được về đông đủ. Nhưng có một người không đồng thuận vì dời ngày giỗ sẽ không tốt cho người đã mất. Xin hỏi điều đó có đúng không? Gia đình tôi có thể dời ngày giỗ ông bà vào ngày khác không? (MẠNH LÊ, quangluu…@mail.com)

Bạn Mạnh Lê thân mến!

Tổ chức cúng giỗ hàng năm nhằm tưởng nhớ, tri ân người đã mất. Nhìn chung, về hình thức cúng giỗ thì khá giống nhau nhưng tùy vào nhận thức, quan điểm, tập tục, tôn giáo của mỗi người mà cúng giỗ mang ý nghĩa khác nhau. Ở đây, chúng tôi xin chia sẻ vấn đề theo quan điểm đạo Phật.

Theo đạo Phật, một người sau khi mất đi, thần thức sẽ theo nghiệp tái sinh vào cảnh giới tương ứng trong lục đạo. Trừ một vài loài thuộc ngạ quỷ đạo, loài người cúng kiếng có thể ăn uống được, còn lại thì không. Nhưng nếu tạo phước rồi hồi hướng thì dù ở bất cứ đâu họ cũng hưởng được.

Cúng giỗ mang ý nghĩa chính yếu là tưởng nhớ và tri ân, lễ phẩm dâng cúng tùy tâm, sau đó là đoàn tụ gia đình. Người Phật tử xem việc điều chỉnh ngày giỗ là phương tiện tùy duyên, miễn sao mọi người trong đại gia đình về tham dự đông đủ là được. Người Phật tử không có quan niệm “dời ngày giỗ sẽ không tốt cho người đã mất”.

Chúc bạn tinh tấn!