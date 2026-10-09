Đội nắng tổng duyệt Hoa hậu Việt Nam 2026

Sáng 9/10, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt từ 6h tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, tiếp tục tập luyện cho đêm chung khảo diễn ra tối 10/10. Trước ngày thi, các cô gái dành phần lớn thời gian trên sân khấu để hoàn thiện phần trình diễn.

Các thí sinh che chắn kỹ càng, tranh thủ rà soát động tác và tuyến di chuyển theo hướng dẫn của ê-kíp. Dù thời tiết khiến việc tập ngoài trời có phần khó khăn, các cô gái tập trung theo sát yêu cầu của đạo diễn.

Biên đạo catwalk Ngọc Anh Nana cho biết thí sinh cơ bản đã quen tuyến sân khấu. Buổi tập sáng 9/10 tập trung hoàn thiện các tuyến di chuyển các phần trình diễn, chuẩn bị cho tổng duyệt diễn ra tối cùng ngày.

Lisa Gouband tập luyện trước biên đạo. Đây là buổi tập gần như cuối cùng trước khi các thí sinh chuyển sang trang điểm, chuẩn bị cho tổng duyệt. Những điểm cần điều chỉnh được hướng dẫn trực tiếp trên sân khấu.

Lisa Gouband cùng thí sinh tiếp tục tập giữa thời tiết oi ả. Nhiều cô gái che chắn kỹ trong suốt buổi tập ngoài trời để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết, nhưng Lisa là một trong những thí sinh không sợ nắng.

Khoảng một tuần qua, 53 thí sinh ráo riết tập luyện, làm quen không gian trình diễn và ráp tuyến sân khấu trước ban giám khảo. Càng gần đêm chung khảo, lịch tập càng gấp rút.

Thí sinh Bùi Thị Thái Thanh cho biết đêm trước, cả nhóm ráp sân khấu đến 1h sáng, sau đó có mặt từ 6h để tiếp tục tập. "Chúng tôi có mệt, nhưng động viên nhau cố gắng tập luyện để mang đến phần trình diễn tốt nhất trước ban giám khảo và khán giả", cô chia sẻ.

Đinh Hoàng Gia Linh (SBD 116) trong buổi tập sáng 9/10. Sau buổi ráp kéo dài đến khuya, cô cùng thí sinh trở lại sân khấu từ sớm để tiếp tục hoàn thiện phần trình diễn.

Nguyễn Thị Kim Châu cùng thí sinh che chắn kỹ khi tập ngoài trời. "Nắng nóng không là trở ngại cho chúng tôi. Ai cũng cố gắng, hiểu được sự đầu tư, chăm chút của ban tổ chức và tập luyện hăng say, sẵn sàng tỏa sáng cho đêm chung khảo cận kề", Kim Châu chia sẻ thêm.

Trần Phương Linh tập các động tác trong phần trình diễn chung. Bên cạnh bước đi catwalk, thí sinh cần ghi nhớ động tác, vị trí và cách phối hợp với nhau trên sân khấu.

Thí sinh Hoàng Thị Hà Phương trong đội hình tập luyện. Các cô gái tiếp tục rà soát phần trình diễn dưới sự hướng dẫn của ê-kíp trước buổi tổng duyệt tối 9/10. Theo chia sẻ của đạo diễn sân khấu Trần Tú, đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến đón gần 3.000 khán giả.

Thí sinh Uyên Nhi, Lưu Phương Anh và Ái Linh (từ trái qua) giữ vẻ tươi tắn giữa buổi tập dưới nắng. Lưu Phương Anh cho biết thí sinh động viên nhau trong những ngày lịch tập kéo dài từ sáng sớm đến khuya.

Uyên Nhi để mặt mộc, giữ vẻ tươi tắn trong buổi tập sáng 9/10. Sau khoảng một tuần chuẩn bị, 53 cô gái đang hoàn tất phần trình diễn để bước vào đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Lưu Phương Anh cùng thí sinh chuẩn bị cho buổi tổng duyệt tối 9/10. Đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tối 10/10 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng.