Đội nắng, dầm mưa để gìn giữ cung đường bình yên

Các chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 chỉnh trang sắc phục, tác phong trước khi thực hiện nhiệm vụ

Dưới màn mưa, màu vàng của sắc phục Cảnh sát giao thông luôn nổi bật để bảo đảm an toàn giao thông

Từng luồng giao thông được kiểm soát, góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn tại các điểm giao cắt đường sắt

Mưa nắng không ngăn được bước chân các chiến sĩ Cảnh sát giao thông, mỗi ca trực, mỗi cung đường được bảo đảm an toàn là thêm một phần đóng góp thầm lặng cho sự bình yên của Thủ đô

Dù thời tiết khắc nghiệt, từ nút giao đường sắt đến những tuyến đường bộ đông đúc, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 vẫn bền bỉ bám tuyến, hoàn thành nhiệm vụ được giao

Các chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với nhân viên gác chắn đường sắt, tăng cường tuần tra, chủ động phòng ngừa sự cố tại các tuyến đường sắt trọng điểm.

Trên những tuyến đường bộ, các chiến sĩ luôn duy trì nghiêm túc công tác kiểm soát, điều tiết giao thông

Hình ảnh nghiêm túc, chuẩn mực của người chiến sĩ Công an nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tạo hình ảnh đẹp, gần gũi với nhân dân

Một chiến sĩ tranh thủ rửa mặt để giải nhiệt trước nắng nóng khắc nghiệt để tiếp tục công việc

Bên cạnh công tác kiểm tra, phối hợp bảo đảm an toàn tại các nút giao đường sắt, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 liên tục triển khai lực lượng kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên tuyến địa bàn đảm trách

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện vi phạm

Việc chủ động tuần tra, kiên quyết xử lý vi phạm của Đội Cảnh sát giao thông số 8 đã và đang góp phần kiềm chế tai nạn, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô