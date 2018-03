Đôi nam nữ chết trong phòng trọ với sợi dây cắm vào ổ điện

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định trên cổ nạn nhân có vết bầm tím, trên tay L. còn cầm sợi dây điện một đầu cắm vào ổ điện. Công an nhận định có thể do mâu thuẫn chuyện tình cảm nên Linh đã sát hại bạn gái rồi tự tử