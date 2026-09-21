Đôi nam nữ bị ngã đập mặt xuống đường, xem diễn biến trước đó ai cũng bức xúc thay

(Video ghi lại khoảnh khắc đôi nam nữ bị ngã xe vì chó thả rông. Nguồn: Page Hóng Đường Phố)

Theo clip được trích ra từ camera an ninh, 2 con chó chạy nhảy ở vỉa hè rồi bất ngờ chạy qua đường. Đúng lúc này, cặp đôi đi xe máy đang chạy đến, do bất thình lình phát hiện 2 con chó, thanh niên cầm lái đã tông trúng con chó và bị mất lái, ngã xuống đường cả hai.

Sau cú ngã, cô gái có thể ngồi dậy xem xét vết thương, trong khi đó, nam thanh niên bị đập mặt xuống đường, chưa thể ngồi dậy ngay. Những người dân có mặt tại hiện trường cũng nhanh chóng có mặt để hỗ trợ đôi nam nữ.

Ngay sau khi khoảnh khắc này xuất hiện trên mạng xã hội, điều khiến cư dân mạng tranh luận nhiều chính là hình ảnh chó thả rông trên đường phố. Chỉ một khoảnh khắc những chú chó bất ngờ chạy sang đường cũng có thể khiến người đi xe máy rơi vào tình huống bị động, phải phanh gấp hoặc đánh lái để tránh, từ đó dẫn đến mất kiểm soát phương tiện.

Trong thực tế, tình trạng chó không được xích hoặc không có người trông giữ vẫn xuất hiện ở không ít khu dân cư. Nhiều trường hợp, chó có thể chạy tự do ngoài đường, đi vào lòng đường, đuổi theo phương tiện hoặc bất ngờ lao ra trước đầu xe. Với người điều khiển xe máy, những tình huống này thường xảy ra rất nhanh, gần như không có nhiều thời gian để xử lý.

Đặc biệt, khi đang lưu thông với tốc độ nhất định, việc một con chó bất ngờ chạy ngang qua có thể khiến người lái giật mình. Nếu phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột, xe máy rất dễ mất thăng bằng, trượt bánh và ngã xuống đường. Không chỉ người điều khiển, người ngồi phía sau cũng có thể bị văng khỏi xe và gặp chấn thương.

Bên cạnh đó, việc để chó tự do ngoài đường còn tiềm ẩn những nguy cơ khác như chó cắn người, gây mất vệ sinh nơi công cộng hoặc bị phương tiện khác tông phải. Khi xảy ra sự cố, cả người nuôi, người đi đường và chính vật nuôi đều có thể chịu hậu quả.

Đoạn clip trên một lần nữa khiến nhiều người cho rằng việc nuôi chó cần đi kèm trách nhiệm quản lý. Khi đưa chó ra nơi công cộng, chủ nuôi nên có biện pháp kiểm soát phù hợp, tránh để vật nuôi tự ý chạy ra đường. Chỉ một chút chủ quan cũng có thể dẫn đến một tình huống đáng tiếc mà không ai mong muốn.