Đội Nam Định thắng đậm, đội Hà Tĩnh giành trọn ba điểm

Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định thắng đậm 4-0 trước đội chủ nhà Đồng Nai tối 24/10. (Ảnh: FPT Play)

Trong hiệp một, Đồng Nai vẫn cố gắng giữ được thế trận tương đối cân bằng dù phải đối mặt với sức ép từ đội khách. Nam Định chủ động tấn công và liên tục tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đội chủ nhà. Ngay đầu hiệp hai, phút 47, từ đường chọc khe của Thái Crawford, Mạnh Quỳnh dứt điểm chéo góc, đưa Nam Định vượt lên dẫn trước.

Phút 55, Trần Ngọc Sơn đi bóng bên cánh phải rồi cứa lòng chân trái vào góc xa, nhân đôi cách biệt. Chỉ 5 phút sau, Lâm Ti Phông thực hiện pha xử lý kỹ thuật trước khi sút vào góc gần, nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút bù giờ thứ ba, Nguyễn Văn Vĩ ấn định chiến thắng 4-0 cho Nam Định sau đường căng ngang của Lâm Ti Phông.

* Ở trận đấu cùng giờ, đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng nhờ bàn thắng quyết định trong những phút cuối trận. Phút 58, từ tình huống phối hợp tấn công, Atshimene làm tường để Ngô Văn Lương xử lý bóng khéo léo trước khi tung cú sút hiểm hóc, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, Hải Phòng cho thấy họ không dễ dàng chấp nhận thất bại. Phút 71, Tagueu tận dụng cơ hội để ghi bàn gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Phút cuối trận, từ đường tạt bóng của Trọng Hoàng, Daniel Passira băng cắt đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.