Đội Muay Hà Nội vượt chỉ tiêu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Hành trình đi sau, về trước ngoạn mục

Chuẩn bị kỹ, tạo lợi thế trên sàn đấu

VĐV Muay Hà Nội thi đấu ại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Ban tổ chức.

Chiều 29-10, môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 khép lại tại phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn Hà Nội giành ngôi Nhất toàn đoàn với 6 HCV, 4 Huy chương bạc (HCB) và 1 Huy chương đồng (HCĐ), xếp trên đoàn TP Hồ Chí Minh và Công an nhân dân. Với mục tiêu ban đầu là giành ít nhất 3 HCV, các võ sĩ Thủ đô đã có kỳ Đại hội thành công vượt mong đợi.

Nổi bật nhất là thành tích ở nội dung đối kháng nữ. Trong 7 hạng cân tranh tài, các võ sĩ Hà Nội giành tới 5 HCV, lần lượt thuộc về Hoàng Khánh Mai (hạng 45kg), Bùi Hải Linh (hạng 51-54kg), Đỗ Phương Nguyên (hạng 54-57kg), Nguyễn Thị Chiều (hạng 57-60kg) và Đinh Thị Hoa (hạng trên 60kg). Ở nội dung đối kháng nam, Nguyễn Ngọc Hoàng giành HCV hạng 54-57kg, giúp Muay Hà Nội có thêm dấu ấn ở cả hai nhóm nội dung.

Kết quả này cho thấy sự chuẩn bị có trọng tâm của ban huấn luyện, đặc biệt trong việc lựa chọn lực lượng và tính toán phương án thi đấu ở từng hạng cân. Khác với các giải vô địch quốc gia, Đại hội Thể thao toàn quốc có số bộ huy chương hạn chế hơn, khiến cuộc cạnh tranh trở nên quyết liệt. Các đoàn phải cân nhắc kỹ năng lực chuyên môn, thể trạng và khả năng thích ứng của từng võ sĩ để lựa chọn hạng cân phù hợp. Chỉ một quyết định chưa chuẩn xác cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tranh chấp huy chương.

Trước Đại hội, gần 10 võ sĩ chủ chốt của Muay Hà Nội được tạo điều kiện tập huấn tại Thái Lan. Chuyến tập huấn giúp các vận động viên nâng cao chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và làm quen với cường độ tập luyện cao. Bên cạnh đó, đội tuyển chú trọng ổn định tâm lý, tổ chức sinh hoạt và bố trí nơi ở cách 4km so với địa điểm thi đấu để tránh cho VĐV không bị tác động từ bên ngoài. Những khâu chuẩn bị tưởng như nhỏ nhưng góp phần giúp võ sĩ duy trì thể trạng, sự tập trung trong giai đoạn thi đấu căng thẳng.

Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội Đới Đăng Hỷ đánh giá cao nỗ lực của ban huấn luyện và các vận động viên Muay Hà Nội trong quá trình chuẩn bị, thi đấu. Theo ông, để hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện cạnh tranh ngày càng lớn, đội tuyển phải vượt qua nhiều khó khăn, từ tập luyện chuyên môn đến xây dựng lực lượng và phương án thi đấu. Thành tích 6 HCV là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần nỗ lực, quyết tâm của thầy và trò đội tuyển.

Khẳng định tiềm năng

Đội Muay Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Muay Hà Nội

Muay Hà Nội phát triển sau một số địa phương có truyền thống và sớm xây dựng lực lượng ở môn thể thao này. Tuy nhiên, những năm gần đây, đội tuyển Thủ đô từng bước vươn lên, thường xuyên góp mặt trong nhóm dẫn đầu cả nước. Kết quả tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tiếp tục khẳng định tiềm năng, đồng thời cho thấy hướng đầu tư và đào tạo của Muay Hà Nội đang phát huy hiệu quả.

Trước Đại hội, thành tích tại Giải vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026 tổ chức ở Gia Lai vào tháng 3 đã tạo thêm cơ sở để đội tuyển tự tin. Đoàn Hà Nội 1 dẫn đầu nhóm tuổi 17-40 với 6 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ; xếp thứ Nhì nhóm tuổi 15-16 với 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Kết quả ở các nhóm tuổi cho thấy lực lượng Muay Hà Nội có chiều sâu, không chỉ dựa vào một vài cá nhân mà còn có khả năng kế thừa, bổ sung vận động viên cho đội tuyển.

Tại Đại hội lần này, đoàn Hà Nội phải cạnh tranh với 20 đơn vị còn lại, trong đó có những đối thủ đáng chú ý như Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi... Việc giành 5/7 HCV nội dung đối kháng nữ cùng một HCV đối kháng nội dung nam cho thấy Muay Hà Nội đã xác định được những nội dung có khả năng tạo đột phá, đồng thời chuyển hóa sự chuẩn bị thành kết quả cụ thể.

Đáng chú ý, thành công của Muay Hà Nội không chỉ nằm ở việc vượt chỉ tiêu HCV mà còn ở khả năng phát triển của một môn thể thao từng đi sau nhiều địa phương. Rõ ràng, việc “đi sau” không hẳn là rào cản. Quan trọng là có định hướng đầu tư rõ ràng, chịu khó mở rộng quan hệ đối ngoại, sự kiên trì trong huấn luyện và tinh thần quyết tâm của vận động viên.

Với ngôi Nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Muay Hà Nội đã khẳng định vị thế hàng đầu cả nước. Theo Trưởng bộ môn Muay - Kickboxing (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội) Dương Ngọc Hải, đây cũng là cơ sở để bộ môn tiếp tục rà soát lực lượng, phát huy những nội dung thế mạnh và chú trọng đào tạo lớp kế cận. Từ dấu mốc này, việc cần làm của bộ môn là duy trì sự ổn định, tránh hài lòng với kết quả hiện tại và từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh ở những đấu trường lớn hơn.