Đổi mới xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại là yêu cầu đặt ra đối với các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh các hình thức hội chợ, triển lãm truyền thống, nhiều doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) đã chủ động thay đổi cách tiếp cận thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ số và kết nối đối tác trong và ngoài nước, từng bước đưa sản phẩm địa phương vươn xa.

Thay đổi cách tiếp cận thị trường

Hiện nay, xu hướng ưu tiên sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường, có nguồn gốc rõ ràng đang mở ra cơ hội để sản phẩm địa phương nâng cao giá trị, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế. Nắm bắt xu hướng này, HTX Điều hữu cơ True.coop (phường Bảo An) chú trọng sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế nhằm tạo lợi thế khi tiếp cận thị trường xuất khẩu. Hiện nay, HTX cung cấp hạt điều nguyên liệu để cung ứng cho DN xuất khẩu sang châu Âu. Ông Bùi Duy Thanh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX cho biết, bên cạnh việc duy trì chất lượng và các tiêu chuẩn hữu cơ, HTX đang từng bước ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, kết nối khách hàng; đồng thời mong muốn được hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu và mở rộng kênh tiêu thụ. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế không chỉ giúp sản phẩm tạo dựng niềm tin với đối tác mà còn là điều kiện quan trọng để thiết lập mối liên kết lâu dài, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Du khách tham quan Triển lãm sản phẩm OCOP năm 2026 tổ chức tại phường Nha Trang.

Cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động tìm kiếm và kết nối đối tác là hướng đi được nhiều DN chú trọng. Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận (phường Phan Rang) cho biết, mỗi ngày, công ty cung ứng khoảng 4 tấn măng tây xanh, trong đó gần 3 tấn được xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Dubai (UAE)... Để duy trì và mở rộng thị trường, DN thường xuyên tìm hiểu nhu cầu, tiêu chuẩn của từng đối tác, bảo đảm chất lượng và nguồn cung ổn định, đồng thời tăng cường kết nối giao thương nhằm nâng cao giá trị nông sản.

Trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, các đơn vị sản xuất tích cực cải tiến sản phẩm để đáp ứng thị hiếu tiêu dùng quốc tế. Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng phòng Hành chính Nhân sự HTX Thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Vĩnh Phước (phường Ninh Hòa) cho biết, HTX đã đạt chứng nhận tuân thủ bộ tiêu chuẩn BSCI của châu Âu, hiện có hơn 200 mẫu sản phẩm xuất khẩu sang Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Điển, Úc... HTX thường xuyên đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động kết nối đối tác và tìm kiếm đơn hàng mới. Qua đó, nâng cao giá trị sản phẩm, khẳng định thương hiệu và phát triển thị trường.

Nâng cao sức cạnh tranh

Thời gian qua, hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh từng bước được đổi mới, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến thông qua các hội chợ, triển lãm, chương trình kết nối cung cầu, giao thương và quảng bá trên nền tảng số. Các hoạt động này tạo điều kiện để DN, HTX tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, tìm kiếm đối tác xuất khẩu. Tuy vậy, nhiều chủ thể OCOP, DN, HTX vẫn gặp khó khăn trong quảng bá, xây dựng thương hiệu và tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại do quy mô sản xuất nhỏ, nguồn lực hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ số tại nhiều HTX còn hạn chế về nhân lực, kỹ năng tiếp thị và điều kiện logistics. Trong khi đó, thị trường đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, mẫu mã, truy xuất nguồn gốc và khả năng cung ứng ổn định. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng thiết thực, gắn với nhu cầu thị trường và hỗ trợ DN phát triển các kênh tiêu thụ bền vững. Ông Bùi Duy Thanh cho rằng, cần tăng cường hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, quảng bá thương hiệu, quản trị sàn thương mại điện tử và kết nối dịch vụ vận chuyển để các HTX mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ông Trương Văn Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cho biết, thời gian tới, trung tâm tiếp tục đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, đẩy mạnh kết nối giao thương, hỗ trợ quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng trên các nền tảng số; hỗ trợ đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối hiện đại và mở rộng thị trường xuất khẩu. Đồng thời, tăng cường cung cấp thông tin thị trường, kết nối đối tác trong và ngoài nước, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, giá trị sản phẩm và thúc đẩy tiêu thụ bền vững.

Toàn tỉnh hiện có hơn 19.000 DN đang hoạt động cùng nhiều HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, hình thành 356 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Sự đa dạng về chủng loại, chất lượng và giá trị đặc trưng của các sản phẩm tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh đẩy mạnh quảng bá, kết nối tiêu thụ, phát triển thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu.