Đa dạng hóa hoạt động xúc tiến thương mại

Xác định tiêu thụ nông sản là khâu then chốt trong phát triển nông nghiệp bền vững, những năm qua, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp quảng bá, xây dựng thương hiệu, kết nối sản xuất với tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Gian hàng trưng bày sản phẩm của Hợp tác xã Sản xuất, Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp Bình Thuận.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết: Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản được ngành xác định là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược. Sở đã chủ động phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh và các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) quảng bá, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Ký kết biên bản hợp tác tại Lễ khởi hành đưa quả mận hậu Sơn La lên các chuyến bay của Vietnam Airlines và vào hệ thống phân phối của Wincommerce, Sài Gòn CO.OP, Go!.

Trong 5 năm qua, công tác xúc tiến thương mại được triển khai đồng bộ, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Hơn 1.000 tác phẩm báo chí tuyên truyền, quảng bá nông sản Sơn La được đăng tải; nhiều chương trình kết nối cung cầu được tổ chức hiệu quả, như đưa mận hậu Sơn La lên các chuyến bay của Vietnam Airlines, kết nối tiêu thụ qua hệ thống WinCommerce, Saigon Co.op, GO! và tổ chức các lễ khởi hành xuất khẩu nông sản.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hơn 120 sự kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Riêng năm 2026, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tham gia 10 hội chợ, triển lãm; tổ chức Tuần lễ nông sản và thực phẩm an toàn Sơn La tại Hải Phòng, đồng thời chuẩn bị triển khai Tuần lễ nông sản Sơn La tại Thanh Hóa. Hoạt động xúc tiến quốc tế tiếp tục được mở rộng thông qua các hội chợ chuyên ngành tại Trung Quốc, Nhật Bản và một số thị trường trọng điểm; duy trì kết nối với hệ thống tham tán thương mại Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận thông tin thị trường và tìm kiếm đối tác xuất khẩu.

Cùng với các hoạt động xúc tiến truyền thống, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản. Các doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ xây dựng website, ứng dụng phần mềm quản lý khách hàng, tham gia sàn giao dịch nông sản, hệ thống truy xuất nguồn gốc và các nền tảng quảng bá trực tuyến. Năm 2026, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng xúc tiến thương mại gắn với chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng lực quảng bá sản phẩm và tiếp cận khách hàng trên môi trường mạng. Nhiều nông dân, thành viên hợp tác xã đã chủ động livestream bán hàng, mở rộng kênh tiêu thụ cho các sản phẩm chủ lực như mận hậu, xoài, nhãn và cà phê.

Đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, Sơn La gắn quảng bá nông sản với xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch. Các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của tỉnh được giới thiệu tại nhiều sự kiện văn hóa, du lịch và hội chợ chuyên ngành, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản Sơn La.

Gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Sơn La tại Hà Nội.

Ông Trần Xuân Việt, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, cho biết: Trung tâm đang triển khai các hoạt động xúc tiến theo hướng gắn kết thương mại, đầu tư và du lịch. Thông qua các chương trình quảng bá du lịch gắn với nông nghiệp, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh và giới thiệu sản phẩm OCOP tại các sự kiện văn hóa, du lịch, hình ảnh, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng phát triển của Sơn La được giới thiệu rộng rãi tới du khách, doanh nghiệp và đối tác trong, ngoài nước.

Năm 2026, Trung tâm đã tư vấn, hỗ trợ 33 hồ sơ dự án đầu tư, gồm 25 hồ sơ đề xuất cấp mới và 8 hồ sơ điều chỉnh; đón tiếp, tư vấn 11 nhà đầu tư, tổ chức trong và ngoài nước đến khảo sát môi trường đầu tư. Nhiều doanh nghiệp quan tâm đến các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, phát triển cây dược liệu, mắc ca và việt quất. Các hoạt động kết nối đầu tư đã mở thêm cơ hội thu hút nguồn lực cho sản xuất, chế biến và nâng cao giá trị các ngành hàng nông sản chủ lực của tỉnh.

Gian hàng trưng bày sản phẩm tại Ngày hội mận hậu xã Phiêng Khoài.

Mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản

Cùng với các hoạt động xúc tiến thương mại, công tác khuyến công đã hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm. Năm 2026, hoạt động khuyến công hoàn thành 100% kế hoạch, với 9/9 đề án khuyến công địa phương; đề án khuyến công quốc gia hỗ trợ 200 gian hàng tại các hội chợ trong nước, tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng.

Các chương trình khuyến công đã hỗ trợ trực tiếp 21 cơ sở công nghiệp nông thôn, với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ máy móc chế biến hoa quả sấy cho HTX Cường Hoa và HTX Sơn La Farm, mức hỗ trợ 300 triệu đồng/đơn vị; thiết kế bao bì cho 5 cơ sở, nhãn hiệu cho 10 cơ sở và trưng bày sản phẩm cho 4 cơ sở.

HTX Cà phê Bích Thao Sơn La, phường Chiềng Cơi, là một trong những đơn vị được quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Cà phê Sơn La” đối với các sản phẩm cà phê bột, cà phê rang hạt và cà phê nhân; là HTX đầu tiên của tỉnh có sản phẩm OCOP 5 sao. Hiện nay, HTX liên kết với 800 hộ dân sản xuất cà phê đặc sản trên diện tích 1.500 ha; áp dụng phương pháp chế biến mật ong (honey process), lên men yếm khí, phơi trong nhà kính để giữ vị ngọt tự nhiên của cà phê. HTX đầu tư dây chuyền chế biến khép kín theo công nghệ Đức, công suất 60 - 80 tấn/ngày, đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018.

Ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc HTX Cà phê Bích Thao Sơn La, chia sẻ: Trước đây, việc tiêu thụ sản phẩm chủ yếu phụ thuộc vào thương lái, giá cả thiếu ổn định. Từ khi được Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh hỗ trợ tham gia các lễ hội, tuần lễ nông sản, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, thương hiệu cà phê của HTX được nhiều khách hàng biết đến. HTX đã kết nối, ký kết hợp đồng tiêu thụ dài hạn với các đối tác trong nước và nước ngoài, như Hàn Quốc, Nhật Bản.

Tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, HTX Sản xuất, Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp Bình Thuận đã đầu tư nhà xưởng rộng 2.000 m², với dây chuyền chế biến được tự động hóa ở nhiều công đoạn; chú trọng đào tạo kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động. Các sản phẩm chủ lực của HTX, gồm chè Kim Tuyên, Shan Tuyết, chè lai F1, F2, được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Bà Nguyễn Thị Bình, Phó Giám đốc HTX Sản xuất, Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp Bình Thuận, chia sẻ: Các hội nghị kết nối giao thương, lớp tập huấn về chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc đã giúp HTX nâng cao năng lực quảng bá, tiếp cận khách hàng. Cùng với hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, sự đồng hành của các cơ quan chức năng trong quy hoạch vùng nguyên liệu, kết nối sản xuất với chế biến đã giúp HTX nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chè, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, sự chủ động đổi mới của các doanh nghiệp, HTX, hoạt động xúc tiến thương mại đã góp phần kết nối sản xuất với tiêu thụ, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị và khẳng định thương hiệu nông sản Sơn La, tạo động lực thúc đẩy nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.