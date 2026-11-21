Từ xúc tiến đầu tư đến những công trình nghìn tỷ

Kết quả này có sự đóng góp của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh thông qua việc đổi mới hoạt động xúc tiến theo hướng chuyên sâu, đồng hành cùng doanh nghiệp từ khâu khảo sát cơ hội đến hoàn thiện thủ tục đầu tư. Trọng tâm xúc tiến tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với nông nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu nông sản; công nghiệp chế biến, năng lượng và hạ tầng thiết yếu.

Ông Trần Xuân Việt, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, cho biết từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tư vấn, hỗ trợ giải quyết 33 hồ sơ dự án; đón tiếp nhiều đoàn doanh nghiệp đến khảo sát thực địa. Đồng thời, phối hợp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục cho các dự án lớn như Điểm du lịch Tà Xùa, Khu đô thị Mộc Châu, Moc Paradise, Nhà máy điện mặt trời nổi Sơn La và Nhà máy chè Vân Hồ.

Lễ khởi công Nhà máy thủy điện tích năng Đông Phù Yên.

Hiệu quả của công tác xúc tiến đầu tư được thể hiện rõ qua nhiều dự án đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Ngày 7/11, Dự án Tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng kết hợp nông nghiệp sinh thái Highland Grands tại Mộc Châu chính thức khởi công, với tổng vốn đầu tư hơn 236 tỷ đồng trên diện tích hơn 12 ha. Dự án gồm hơn 100 phòng khách sạn, 73 căn bungalow và biệt thự nghỉ dưỡng; gần 6 ha được dành để phát triển nông nghiệp sinh thái trải nghiệm. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến đón khoảng 100.000 lượt khách mỗi năm.

Theo bà Hoàng Thị Hương Thảo, Giám đốc Công ty cổ phần Highland Grands, quyết định đầu tư tại Mộc Châu xuất phát từ lợi thế về khí hậu, cảnh quan và bản sắc văn hóa đặc sắc của địa phương. Cùng với đó, sự đồng hành của chính quyền các cấp và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh trong quá trình khảo sát, hoàn thiện thủ tục đầu tư đã tạo thêm niềm tin để doanh nghiệp triển khai dự án, từng bước hình thành sản phẩm du lịch mới, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của địa phương.

Nhân dân tham quan mô hình Dự án Tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng kết hợp nông nghiệp sinh thái Highland Grands, phường Vân Sơn.

Tại xã Bắc Yên, Dự án Điểm du lịch Tà Xùa Misty Hill của Công ty TNHH Đồi cỏ Mây, với diện tích gần 2 ha, đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án hướng tới phát triển các dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, thương mại và giới thiệu đặc sản vùng cao, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo việc làm cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Hồng Xuyến, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đồi cỏ Mây, cho biết: Sự hỗ trợ kịp thời của UBND tỉnh, chính quyền xã Bắc Yên trong tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, cùng sự đồng hành của Trung tâm trong quá trình khảo sát, tìm hiểu dự án đã giúp doanh nghiệp quyết định đầu tư. Đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp yên tâm triển khai dự án, gắn bó lâu dài với địa phương.

Trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng, Trung tâm phối hợp quảng bá, xúc tiến nhiều dự án quy mô lớn. Tiêu biểu là Dự án Nhà máy thủy điện tích năng Đông Phù Yên tại xã Mường Bang và Mường Cơi, tổng vốn đầu tư gần 28.000 tỷ đồng, công suất 1.200 MW; Dự án Nhà máy sản xuất phao, sản phẩm nhựa và điện mặt trời nổi lòng hồ Thủy điện Sơn La, tổng vốn khoảng 17.000 tỷ đồng; Dự án Nhà máy điện gió Risen Phù Yên, công suất 80 MW, tổng vốn gần 2.941 tỷ đồng. Các dự án khi đi vào hoạt động được kỳ vọng góp phần tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Đổi mới hoạt động xúc tiến, đồng hành cùng doanh nghiệp

Cùng với hỗ trợ triển khai dự án, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đẩy mạnh quảng bá môi trường đầu tư bằng các sản phẩm truyền thông song ngữ, gồm video giới thiệu tiềm năng đầu tư và danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 bằng tiếng Anh, tiếng Nhật.

Trung tâm đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận chính sách khuyến công, đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu, cải tiến bao bì và phát triển vùng nguyên liệu. Đây là những giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn và thu hút đầu tư vào địa phương.

Thông qua các đề án khuyến công, HTX Amifarm Mộc Châu, xã Tân Yên được hỗ trợ nâng cao giá trị sản phẩm.

Điển hình là HTX Amifarm Mộc Châu, xã Tân Yên. Năm 2025, khi còn là hộ kinh doanh, cơ sở được hỗ trợ mua sắm thiết bị sấy thăng hoa trị giá hơn 280 triệu đồng từ nguồn khuyến công, với mức hỗ trợ 50% giá trị máy. Năm 2026, HTX tiếp tục được hỗ trợ tủ mát trưng bày và quảng bá sản phẩm trị giá 28 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Amifarm Mộc Châu, chia sẻ: Từ khi đầu tư hệ thống máy móc, chúng tôi dự kiến tiêu thụ 36.000 kg sữa tươi mỗi năm, hỗ trợ hàng chục hộ nuôi bò sữa, tạo việc làm cho 10 lao động trực tiếp với thu nhập từ 9-12 triệu đồng/tháng và nhiều lao động gián tiếp trong chuỗi cung ứng.

Nhà máy chế biến của Công ty CP Phúc Sinh Sơn La.

Hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc tổ chức, tham gia các sự kiện như Hội chợ Vietnam Expo 2026, Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hanoi và các tuần lễ nông sản an toàn tại nhiều tỉnh, thành phố. Trung tâm cũng tích cực chuẩn bị Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026, Đêm hội Thổ cẩm quốc tế và triển khai Đề án “Hệ sinh thái du lịch thông minh”, góp phần quảng bá, nâng cao giá trị thương hiệu nông sản và du lịch Sơn La.

Theo ông Trần Xuân Việt, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh, bên cạnh thu hút nhà đầu tư, việc đồng hành để các dự án triển khai hiệu quả có ý nghĩa quan trọng. Trung tâm thực hiện hỗ trợ từ cung cấp thông tin quy hoạch, khảo sát địa điểm đến hoàn thiện thủ tục pháp lý và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo chức năng, thẩm quyền. Phương châm hoạt động là “Rõ thông tin - nhanh kết nối - sát cánh cùng doanh nghiệp”, bảo đảm rõ đầu mối và trách nhiệm trong quá trình hỗ trợ.

Phối cảnh Dự án Tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng kết hợp nông nghiệp sinh thái Highland Grands, phường Vân Sơn.

Thời gian tới, Trung tâm tập trung thu hút các nhà đầu tư có năng lực tài chính, công nghệ hiện đại vào lĩnh vực du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, năng lượng và hạ tầng; tăng cường kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với các hệ thống phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu, đưa nông sản và sản phẩm OCOP Sơn La tham gia sâu vào chuỗi cung ứng. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng, nâng cao chất lượng dữ liệu số, phát huy các danh hiệu du lịch quốc tế của Mộc Châu và Tà Xùa; hỗ trợ cơ sở sản xuất đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh, hình thành chuỗi liên kết từ đầu tư, sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.

Với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng việc đổi mới hoạt động xúc tiến, hỗ trợ doanh nghiệp, Sơn La đang từng bước chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành các dự án đầu tư cụ thể, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.