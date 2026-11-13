Đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật: 'Đột phá của đột phá' đưa Việt Nam vươn mình
Ngày 30/4/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là "đột phá của đột phá" nhằm khơi thông mọi nguồn lực, đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị đã đề ra những định hướng chiến lược toàn diện./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/doi-moi-xay-dung-va-thi-hanh-phap-luat-dot-pha-cua-dot-pha-dua-viet-nam-vuon-minh-post1148137.vnp