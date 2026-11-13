Đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật: 'Đột phá của đột phá' đưa Việt Nam vươn mình

Các quan điểm chỉ đạo và lộ trình mục tiêu trọng tâm của Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là "đột phá của đột phá" nhằm khơi thông mọi nguồn lực, đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị đã đề ra những định hướng chiến lược toàn diện./.