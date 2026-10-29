Đổi mới và tối ưu hiệu quả hoạt động Hội Nhà báo địa phương trong thời kỳ mới

Các đại biểu dự hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đại biểu Hội Nhà báo 11 tỉnh, thành phố trong Cụm (Tuyên Quang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội).

Thời gian qua, việc sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo đã tạo ra nhiều thay đổi lớn. Thực tiễn cho thấy, sau hơn một năm hợp nhất, nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự chỉ đạo của Trung ương Hội, hoạt động của các Hội Nhà báo địa phương cơ bản ổn định, từng bước đi vào nền nếp.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang tham luận tại Hội thảo.

Tuy nhiên, công tác hội vẫn gặp không ít khó khăn trong việc kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ, kết nối hội viên trên địa bàn rộng; chế độ, chính sách chưa đồng bộ và nguồn nhân lực có chuyên môn còn hạn chế.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các nhóm giải pháp trọng tâm: Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, thi đua khen thưởng và thúc đẩy chuyển đổi số; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người làm báo và xây dựng môi trường báo chí văn hóa; đề xuất Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các hội địa phương giao lưu, trao đổi nghiệp vụ.

Hội thảo khẳng định quyết tâm xây dựng tổ chức Hội thực sự là điểm tựa nghề nghiệp, góp phần xây dựng nền Báo chí Cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh trao cờ luân lưu đăng cai cho Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.

Dịp này, Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh đã trao Cờ luân lưu đăng cai Hội thảo nghiệp vụ lần thứ XXII, năm 2027 cho Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.