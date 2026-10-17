Đổi mới và kết nối bền vững vận chuyển du lịch Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2030

Đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng BCH Chi hội Vận chuyển du lịch Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: P.T

Nhiệm kỳ 2023-2026, dù đối mặt nhiều thách thức từ phục hồi thị trường sau dịch bệnh, biến động chi phí vận tải cho đến yêu cầu ngày càng khắc khe về chất lượng dịch vụ, Chi hội Vận chuyển du lịch Đà Nẵng đã phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết và sáng tạo, khẳng định vai trò cầu nối tin cậy giữa các doanh nghiệp hội viên và cơ quan quản lý Nhà nước. Chi hội đã chủ động triển khai, phối hợp, tham gia hơn 100 hoạt động, sự kiện lớn nhỏ, góp phần giữ vững và lan tỏa thương hiệu du lịch Đà Nẵng "An toàn – Văn minh – Thân thiện – Chất lượng". Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Chi hội đặc biệt chú trọng công tác an sinh xã hội và nghĩa tình đồng đội với tổng kinh phí hỗ trợ trên 100 triệu đồng, bao gồm cứu trợ khẩn cấp nạn nhân tai nạn giao thông, hỗ trợ đồng bào bão lũ, quyên góp từ thiện và duy trì quỹ tương trợ nội bộ chăm lo cho người lao động khó khăn.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Tán Văn Vương phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: P.T

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2030 với khẩu hiệu "Đoàn kết - Phát triển - Bền vững", Chi hội xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, siết chặt liên kết toàn khối và đi đầu kiến tạo môi trường vận chuyển du lịch an toàn, chuyên nghiệp.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng Cao Trí Dũng khẳng định Chi hội Vận chuyển du lịch là một trong những trụ cột quan trọng của Hiệp hội. Ảnh: P.T.

Phát biểu tại đại hội, ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng khẳng định Chi hội Vận chuyển du lịch là một trong những trụ cột quan trọng của Hiệp hội. Hướng tới không gian phát triển mới của thành phố, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố đề nghị Chi hội tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát hội viên, phát huy vai trò cầu nối với cơ quan Nhà nước và phối hợp chặt chẽ với các sở chuyên ngành; mở rộng địa bàn hoạt động, đẩy mạnh phát triển hội viên chính thức và liên kết khu vực Quảng Nam trước đây nhằm gia tăng quy mô; tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột, chủ động đóng góp vào các sự kiện lớn và định hướng chung của ngành; bám sát các định hướng, dự án trọng giao thông và hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là tuyến đường 14 kết nối xuyên Á để chủ động lực lượng, phương tiện chiếm lĩnh thị trường dịch vụ nội đia và xuyên Á; tiên phong dự báo và thích ứng với sự chuyển dịch thị trường từ khách đoàn sang khách lẻ, giúp doanh nghiệp kịp thời đổi mới sản phẩm.

Đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL Đà Nẵng trao Giấy khen cho Chi hội Vận chuyển du lịch thành phố có nhiều đóng góp trong công tác hội và phát triển ngành du lịch địa phương. Ảnh: P.T

Chỉ đạo đại hội, ông Tán Văn Vương- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP Đà Nẵng, ghi nhận những đóng góp tích cực của Chi hội vào sự bứt phá của du lịch thành phố. Để đáp ứng yêu cầu chuyển mạnh mô hình từ số lượng sang chất lượng theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, Phó Giám đốc Sở đề nghị Chi hội tập trung 4 giải pháp: Lấy an toàn, chất lượng và văn minh làm nền tảng, xem mỗi chuyến xe an toàn là một lần gìn giữ thương hiệu Đà Nẵng; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, đặt xe và thanh toán không dùng tiền mặt; chủ động kết nối hình thành các sản phẩm du lịch mới, tận dụng lợi thế không gian phát triển mới và hạ tầng giao thông như Quốc lộ 14B thuộc Hành lang kinh tế Đông - Tây để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách; phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước, xây dựng chương trình hành động theo phương châm "An toàn hơn, chuyên nghiệp hơn, xanh hơn, thông minh hơn và kết nối tốt hơn".

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: P.T

Dịp này, Sở VH-TT&DL thành phố đã tặng giấy khen cho Chi Hội Vận chuyển du lịch TP Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phát triển ngành du lịch địa phương; nhiều cá, nhân tập thể được Hiệp hội Du lịch và Chi hội Vận chuyển du lịch thành phố tặng Giấy khen.